Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov

Že naslov vzbudi radovednost. Kako bi lahko nekdo svojo ženo zamenjal za klobuk? Nenavadna zgodba ni plod pisateljske domišljije, temveč resničen primer bolnika z redko nevrološko motnjo . Glasbeni profesor je zaradi poškodbe možganov izgubil sposobnost prepoznavanja obrazov in predmetov. Svet okoli sebe je sicer videl, vendar ga ni več znal pravilno razumeti. Ob odhodu iz ordinacije je zato segel po ženini glavi, prepričan, da si na glavo nadeva klobuk.

Če letos iščete knjigo, ki vas bo poleg prijetnega branja spodbudila tudi k razmisleku, je to odlična izbira.

V knjigi predstavi ljudi z različnimi nevrološkimi motnjami. Takšne, ki so izgubili spomin, občutek za lastno telo ali sposobnost prepoznavanja prostora, pa tudi posameznike, pri katerih je bolezen razkrila nepričakovane ustvarjalne darove.

Posebnost knjige ni v medicinskih razlagah, ampak v načinu pripovedovanja. Sacks svoje paciente predstavi z veliko spoštovanja, topline in iskrenega zanimanja. Namesto da bi jih opredeljeval skozi diagnoze, jih pokaže kot ljudi z lastnimi zgodbami, značaji, željami in življenji. Bralec zato hitro pozabi, da bere knjigo nevrologa, občutek ima, kot da prebira zbirko izjemnih življenjskih pripovedi.

Ob tem se skoraj nehote začnejo porajati vprašanja. Kako pravzaprav nastane naša predstava o svetu? Kako možgani ustvarijo občutek resničnosti? In kako malo je včasih potrebno, da se ta resničnost popolnoma spremeni?