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Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov

S.B.
17. 07. 2026 03.40
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Poletje je čas, ko si končno vzamemo več trenutkov zase in za knjige, ki nas ne le zabavajo, ampak nam tudi odprejo nove poglede na svet. Če iščete nekoliko drugačno branje, je odlična izbira knjiga Mož, ki je imel ženo za klobuk britanskega nevrologa Oliverja Sacksa.

Že naslov vzbudi radovednost. Kako bi lahko nekdo svojo ženo zamenjal za klobuk? Nenavadna zgodba ni plod pisateljske domišljije, temveč resničen primer bolnika z redko nevrološko motnjo. Glasbeni profesor je zaradi poškodbe možganov izgubil sposobnost prepoznavanja obrazov in predmetov. Svet okoli sebe je sicer videl, vendar ga ni več znal pravilno razumeti. Ob odhodu iz ordinacije je zato segel po ženini glavi, prepričan, da si na glavo nadeva klobuk.

Če letos iščete knjigo, ki vas bo poleg prijetnega branja spodbudila tudi k razmisleku, je to odlična izbira.
Če letos iščete knjigo, ki vas bo poleg prijetnega branja spodbudila tudi k razmisleku, je to odlična izbira. FOTO: Shutterstock

Toda to je le ena izmed zgodb, ki jih pripoveduje Oliver Sacks

V knjigi predstavi ljudi z različnimi nevrološkimi motnjami. Takšne, ki so izgubili spomin, občutek za lastno telo ali sposobnost prepoznavanja prostora, pa tudi posameznike, pri katerih je bolezen razkrila nepričakovane ustvarjalne darove.

Posebnost knjige ni v medicinskih razlagah, ampak v načinu pripovedovanja. Sacks svoje paciente predstavi z veliko spoštovanja, topline in iskrenega zanimanja. Namesto da bi jih opredeljeval skozi diagnoze, jih pokaže kot ljudi z lastnimi zgodbami, značaji, željami in življenji. Bralec zato hitro pozabi, da bere knjigo nevrologa, občutek ima, kot da prebira zbirko izjemnih življenjskih pripovedi.

Ob tem se skoraj nehote začnejo porajati vprašanja. Kako pravzaprav nastane naša predstava o svetu? Kako možgani ustvarijo občutek resničnosti? In kako malo je včasih potrebno, da se ta resničnost popolnoma spremeni?

Bralec zato hitro pozabi, da bere knjigo nevrologa, občutek ima, kot da prebira zbirko izjemnih življenjskih pripovedi.
Bralec zato hitro pozabi, da bere knjigo nevrologa, občutek ima, kot da prebira zbirko izjemnih življenjskih pripovedi. FOTO: Shutterstock

Prav zato je Mož, ki je imel ženo za klobuk veliko več kot poljudnoznanstvena knjiga. Je ganljivo, mestoma presunljivo, a hkrati navdihujoče branje o človeški krhkosti, prilagodljivosti in neverjetni sposobnosti, da tudi v najtežjih okoliščinah ohranimo svojo identiteto.

Če letos iščete knjigo, ki vas bo poleg prijetnega branja spodbudila tudi k razmisleku, je to odlična izbira. Morda boste po zadnji strani drugače gledali ne le na delovanje možganov, temveč tudi na ljudi okoli sebe. In prav takšne knjige ostanejo z nami še dolgo po poletju.

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Oliver Sacks možgani nevrologija knjige poletno branje
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