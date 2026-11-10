Moški naj bi na seks pomislili vsakih sedem sekund. Znanost je preverila, ali to res drži

Od kod izvira mit, da moški mislijo na seks vsakih sedem sekund?

Trditev, da moški razmišljajo o seksu vsakih sedem sekund, je že desetletja del popularne kulture. Pojavlja se v šalah, pogovorih o moški spolnosti, revijah in različnih spletnih objavah. Sčasoma je postala skoraj splošno sprejeto dejstvo, čeprav zanjo nikoli niso obstajali prepričljivi znanstveni dokazi. Če bi bila trditev resnična, bi moški v šestnajstih urah budnosti na seks pomislili približno 8.200-krat. To je več kot osem tisoč spolnih misli na dan, kar se sliši precej neverjetno, tudi če upoštevamo, da je spolnost pomemben del človeškega življenja. Zanimivo je, da se mit pogosto pripisuje raziskavam ameriškega inštituta Kinsey, ki se je ukvarjal s proučevanjem človeške spolnosti. Toda za številko sedem sekund ni mogoče najti zanesljivega znanstvenega dokaza. Tudi pregled zgodovine te trditve v medicinski reviji The BMJ opozarja, da gre za splošno razširjeno prepričanje brez ustrezne raziskovalne podlage.

Znanstveniki so preverili, kako pogosto moški dejansko pomislijo na seks

icon-expand Trditev, da moški razmišljajo o seksu vsakih sedem sekund, je že desetletja del popularne kulture. FOTO: Adobe Stock

Ena najbolj zanimivih raziskav na to temo je nastala na univerzi Ohio State University. Psihologinja Terri Fisher in njeni sodelavci so želeli preveriti, kako pogosto mladi moški in ženske dejansko razmišljajo o seksu. V raziskavi je sodelovalo 283 študentov, starih od 18 do 25 let. Namesto da bi se zanašali zgolj na njihove poznejše ocene, so raziskovalci uporabili precej nenavadno metodo. Udeleženci so dobili majhne ročne števce, podobne tistim, ki jih uporabljajo pri štetju športnih rezultatov. Vsakič, ko so pomislili na seks, so morali pritisniti gumb in zabeležiti misel. Raziskava je trajala en teden. Nekateri udeleženci so na enak način beležili misli o hrani, drugi o spanju. Rezultati so bili precej drugačni od priljubljenega mita. Moški so zabeležili mediano približno 19 spolnih misli na dan, ženske pa približno 10. To pomeni, da so mladi moški na seks pomislili približno enkrat na uro budnosti, ne vsakih sedem sekund. Še bolj zanimivo pa je bilo, da so moški skoraj enako pogosto razmišljali tudi o hrani. Raziskavo, objavljeno v znanstveni reviji Journal of Sex Research, je predstavila tudi univerza Ohio State University.

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Moški ne razmišljajo samo o seksu: presenetili so tudi podatki o hrani in spanju

Raziskovalci so odkrili še nekaj, kar nekoliko spremeni običajno predstavo o moških. Ti namreč niso razmišljali samo o seksu, temveč tudi o drugih osnovnih telesnih potrebah. Moški so v raziskavi na dan zabeležili mediano približno 18 misli o hrani in 11 misli o spanju. Pri ženskah sta bili številki približno 15 misli o hrani in 8,5 misli o spanju. Spolne misli so bile torej pri moških nekoliko pogostejše, vendar niso predstavljale neke posebne izjeme. Moški so pogosteje razmišljali tudi o lakoti in spanju. Ameriški medij CBS News je ob objavi raziskave izpostavil prav to zanimivo ugotovitev: moški so o hrani razmišljali skoraj tako pogosto kot o seksu. Pomembna je tudi razlika med posamezniki. Nekateri moški so v enem dnevu zabeležili le eno spolno misel, drugi pa precej več. Najvišja zabeležena vrednost je bila kar 388 misli v enem dnevu. Tudi pri ženskah so bile razlike velike. To jasno kaže, da ne obstaja enotno pravilo, po katerem bi lahko določili, kako pogosto posameznik razmišlja o spolnosti.

icon-expand Nekateri moški so v enem dnevu zabeležili le eno spolno misel, drugi pa precej več. FOTO: Adobe Stock

Ali moški res razmišljajo o seksu pogosteje kot ženske?

Raziskava je pokazala, da so moški v povprečju oziroma po srednji vrednosti poročali o več spolnih mislih kot ženske. Toda razlika ni bila tako dramatična, kot bi lahko sklepali iz splošno razširjenih stereotipov. Raziskovalci so opozorili tudi na vpliv družbenih pričakovanj. Ljudje namreč niso vedno povsem iskreni, ko govorijo o svoji spolnosti. Nekateri lahko svoje misli podcenijo, ker jih skrbi, kako jih bodo ocenili drugi. Pomembno vlogo ima tudi posameznikov odnos do spolnosti. Ljudje, ki se ob njej počutijo bolj sproščeno, lahko pogosteje poročajo o spolnih mislih kot tisti, ki jim je tema neprijetna. Psihologinja Terri Fisher je zato opozorila, da je pri razumevanju spolnih misli pomembno upoštevati tudi osebnost in odnos do spolnosti, ne zgolj biološkega spola. Seveda ima raziskava tudi omejitve. Vključevala je predvsem mlade študente, zato rezultatov ne moremo samodejno prenesti na vse moške in ženske, ne glede na starost, življenjske okoliščine ali partnerski status.

Kaj pa libido? Pogostost misli še ne pomeni večje spolne želje

Tu je pomembno razlikovati med spolnimi mislimi in libidom. Če nekdo pogosto pomisli na seks, to še ne pomeni nujno, da ima večjo spolno željo ali da si želi pogostejših spolnih odnosov. Spolne misli se lahko pojavijo zaradi različnih razlogov. Lahko so povezane s privlačnostjo, spomini, fantazijami, hormonskimi spremembami, razpoloženjem ali preprosto z dražljaji iz okolja. Prav tako se spolna želja skozi življenje spreminja. Nanjo lahko vplivajo stres, utrujenost, kakovost odnosa, zdravstveno stanje, zdravila in številni drugi dejavniki. Zato pogostosti spolnih misli ne moremo uporabljati kot zanesljivega merila moškega libida. Moški, ki na seks pomisli večkrat na dan, nima nujno večje spolne sle kot tisti, ki o njem razmišlja redkeje.

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Torej, je mit o sedmih sekundah resničen?

Ne. Trditev, da moški razmišljajo o seksu vsakih sedem sekund, je precej pretirana in nima znanstvene podlage. Raziskava je pokazala, da mladi moški na spolnost pomislijo pogosteje kot ženske, vendar je razlika daleč od predstave, ki jo ustvarja priljubljeni mit. Še več, moški očitno precej pogosto razmišljajo tudi o hrani in spanju. Morda je to manj zabavna ugotovitev, kot bi pričakovali, je pa precej bolj življenjska. In čeprav ima moška spolnost še vedno številne zanimive posebnosti, si lahko eno staro šalo končno razložimo drugače: moški ne mislijo na seks vsakih sedem sekund. Včasih so preprosto lačni ali zaspani.

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