Mitsubishi toplotna črpalka od izbire do vgradnje

V ponudbi podjetja Termo Shop je Mitsubishi toplotna črpalka na voljo v različnih izvedbah, prilagojenih potrebam različnih objektov. Pri izbiri zato poleg znamke upoštevajte toplotne izgube stavbe, temperaturo ogrevalne vode in način uporabe prostorov. Od uskladitve teh dejavnikov je odvisno, kako dobro se bo sistem obnesel v vašem domu.

Kako deluje Mitsubishi toplotna črpalka

Toplotna črpalka zrak–voda zajema toploto iz zunanjega zraka in jo prek hladilnega kroga oddaja vodi v ogrevalnem sistemu. Električno energijo potrebuje predvsem za delovanje kompresorja, ventilatorja in obtočnih črpalk. Ogrevalna voda nato prenaša toploto do radiatorjev, talnih cevi ali drugih ustreznih ogrevalnih teles. Zunanji zrak vsebuje uporabno toploto tudi pri temperaturah pod lediščem, vendar se razmere za delovanje z ohlajanjem spreminjajo. Inverterska tehnologija omogoča, da se moč naprave prilagaja trenutnim potrebam. V milejšem vremenu lahko naprava deluje z manjšo močjo, ob večjih potrebah pa jo poveča. Da bo delovanje res učinkovito, morata biti ustrezno izbrana tako zmogljivost naprave kot razpon prilagajanja njene moči. Pomembno je tudi, da voda po sistemu kroži s predvidenim pretokom.

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Ecodan in Zubadan za različne potrebe

Pri ogrevalnih sistemih Mitsubishi Electric boste pogosto naleteli na oznaki Ecodan in Zubadan. Tehnologija Zubadan uporablja poseben način vbrizgavanja hladiva, imenovan Flash Injection, ki pomaga ohranjati ogrevalno zmogljivost pri nizkih zunanjih temperaturah. Zato je zanimiva predvsem pri zahtevnejših zimskih razmerah. Njeno primernost je treba preveriti glede na potrebe objekta in podatke konkretne kombinacije zunanje in notranje enote. Ponudba proizvajalca vključuje tudi izvedbe Ecodan s hladivom R290, ki v določenih obratovalnih pogojih dosežejo temperaturo vode do 75 C. Ta podatek ne velja za vse naprave znamke. Poleg tega najvišja dosegljiva temperatura ni nujno tista, pri kateri naj sistem deluje vsak dan. Pri primerjavi zato preverite predvsem razpoložljivo moč in učinkovitost pri temperaturah, ki jih bo dejansko potrebovala vaša hiša.

icon-expand seo FOTO: Arhiv naročnika

Radiatorji in talno ogrevanje zahtevajo pravo zasnovo

Talno ogrevanje oddaja toploto prek velike površine, zato praviloma deluje z nižjo temperaturo vode, kar je ugodno za učinkovito delovanje toplotne črpalke. Pri radiatorjih preverite njihovo velikost in toplotno moč pri predvideni temperaturi vode. Obstoječih radiatorjev ni treba samodejno zamenjati, vendar le dejstvo, da so doslej dobro delovali s kotlom, še ne potrjuje, da bodo ustrezni tudi za toplotno črpalko. Izhodišče je izračun toplotnih izgub po prostorih. Dve enako veliki hiši lahko zaradi izolacije, oken in lege potrebujeta različno ogrevalno moč. Če posamezen prostor zahteva višjo temperaturo vode kot preostanek hiše, preverite, ali bi pomagala namestitev večjega radiatorja ali zmanjšanje toplotnih izgub Takšna prilagoditev lahko omogoči nižjo temperaturo vode v celotnem ogrevalnem krogu. Pri kombinaciji radiatorjev in talnega ogrevanja naj projekt predvidi ustrezno uravnavanje posameznih krogov z jasno določenimi temperaturami in pretoki. Usklajen sistem zagotavlja, d da vsak prostor dobi potrebno toploto, uporabniku pa zaradi neenakomernega ogrevanja ni treba nenehno popravljati nastavitev.

Kaj vpliva na porabo in strošek vgradnje

Grelno število COP opisuje razmerje med oddano toploto in porabljeno električno energijo pri določenih pogojih. COP 4 denimo pomeni štiri enote oddane toplote na enoto porabljene elektrike pri teh pogojih. Kazalnik SCOP zajema standardizirano ogrevalno sezono. Nobeden od njiju sam zase ne določa vašega računa, saj nanj vplivajo tudi vreme, potrebe hiše, priprava tople vode in uporabniške nastavitve. Pomembna je ogrevalna krivulja, s katero krmiljenje temperaturo vode prilagaja zunanji temperaturi. V milejšem vremenu sistem zagotavlja udobje z manj vročo vodo, zato naj bo nastavitev prilagojena stavbi in ogrevalnim telesom. Cilj je najnižja temperatura vode, pri kateri vsi prostori še dosežejo želeno temperaturo, ob čim bolj enakomernem delovanju naprave. Na delovanje vpliva tudi postavitev zunanje enote. Potrebuje ustrezen pretok zraka, podlago in urejen odvod vode, ki nastaja pri odtajevanju. Pri izbiri lokacije upoštevajte spalnice, teraso in sosednje objekte. Podatek o glasnosti presojajte skupaj s pogoji merjenja in dejansko postavitvijo naprave. Pri ponudbi preverite, ali vključuje notranjo in zunanjo enoto, morebitni hranilnik sanitarne vode, priključitve, potrebne predelave ter zagon. Obseg del je pri pripravljeni novogradnji drugačen kot pri menjavi starega kotla. Ponudbe zato primerjajte po celotnem obsegu izvedbe in ne le po ceni zunanje enote, saj tako vidite, kaj boste za dogovorjeni znesek dejansko dobili.

Strokovna podpora od izbire do servisa

Podjetje Termo Shop je specializirano za toplotne črpalke in celovite energetske rešitve ter je pooblaščeni ogrevalni partner Mitsubishi Electric. Združuje svetovanje, prodajo, montažo in servis, ima pa tudi izkušnje z razvojem in proizvodnjo lastnih toplotnih črpalk. Takšno tehnično ozadje je za uporabnika pomembno pri usklajevanju naprave z objektom in pri podpori po vgradnji. Pri strokovno vodeni izvedbi pogovor zajame tudi pripravo sanitarne vode, obstoječo električno napeljavo in morebitno prihodnjo prenovo hiše. Ob zagonu naj uporabnik spozna osnovne nastavitve in način spremljanja delovanja. Vnaprej se dogovorite tudi o vzdrževanju in preverite, na koga se lahko obrnete, če je po prvi ogrevalni sezoni treba prilagoditi delovanje sistema.

Pogosta vprašanja pred menjavo ogrevanja

Ali toplotna črpalka deluje tudi v močnem mrazu?

Da, vendar znotraj obratovalnega območja izbranega modela. Pri načrtovanju se preveri njegova zmogljivost pri lokalni projektni zunanji temperaturi in potrebni temperaturi vode. Morebitni pomožni grelec je del zasnove sistema, njegova uporaba pa je odvisna od razpoložljive moči, nastavitev in trenutnih potreb objekta.

Ali lahko isti sistem pripravlja tudi sanitarno vodo?

Lahko, če vključuje ustrezno notranjo rešitev in hranilnik sanitarne vode. Prostornino izberite glede na število uporabnikov, navade pri tuširanju in sočasno porabo. Ogrevalna voda v radiatorjih in sanitarna voda za umivanje sta ločena tokokroga, zato mora biti sistem za obe nalogi ustrezno zasnovan.

Ali je mogoče tudi poletno hlajenje?

Da, pri izvedbah, ki omogočajo hlajenje, in z ustreznimi notranjimi elementi. Pogosta rešitev so ventilatorski konvektorji. Pri površinskem hlajenju je treba nadzorovati rosišče, da ne nastaja kondenz. Možnost hlajenja zato vključite v načrt že pred izbiro opreme in izvedbo napeljav. Če vas zanima Mitsubishi toplotna črpalka za novogradnjo ali prenovo, se pri podjetju Termo Shop dogovorite za strokovno svetovanje. Podatki o objektu, sedanjem ogrevanju in porabi tople vode bodo podlaga za konkretno rešitev. Tako boste lahko izbrali sistem, pri katerem so naprava, vgradnja in način upravljanja usklajeni z vašim domom.

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