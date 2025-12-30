Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
mirujoči vulkan
Novice

Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu

E.R.
30. 12. 2025 03.00
0

Znanstveniki opozarjajo na veliko nevarnost, ki je pogosto spregledana, a predstavlja eno velikih groženj za človeštvo.

Naslednja velika vulkanska katastrofa bo po mnenju strokovnjakov verjetneje posledica mirujočih in slabo spremljanih vulkanov, kot pa znanih velikanov, kot sta Etna na Siciliji ali Yellowstone v ZDA. Ti skriti vulkani izbruhnejo pogosteje, kot si večina ljudi predstavlja, njihovi učinki pa so lahko daljnosežni in globalni.

Kot navajajo raziskovalci, se v regijah, kot so Pacifik, Južna Amerika in Indonezija, izbruh vulkana brez zabeležene zgodovine zgodi vsakih 7–10 let.

Primeri iz zgodovine

Novembra 2025 je vulkan Hayli Gubbi v Etiopiji izbruhnil prvič v vsaj 12.000 letih. Pepelni oblaki so segali 13,7 kilometra visoko, vulkanski material pa je dosegel celo Jemen in severno Indijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podoben primer je mehiški vulkan El Chichón, ki je leta 1982 po stoletjih mirovanja eksplozivno izbruhnil. Vroči plazovi kamenja, pepela in plina so uničili džunglo, zajezili reke in zasuli stavbe. Umrlo je več kot 2000 ljudi, razseljenih pa je bilo 20.000 prebivalcev.

Posledice so segle daleč preko Mehike – žveplo iz izbruha je v zgornjih plasteh ozračja oblikovalo odsevne delce, kar je ohlajalo severno poloblo in premaknilo afriški monsun proti jugu. To je povzročilo ekstremno sušo, ki je med letoma 1983 in 1985 privedla do lakote v Etiopiji, kjer je umrlo približno milijon ljudi.

Premalo raziskav, premalo nadzora

Kljub tem lekcijam globalne naložbe v vulkanologijo niso sledile tveganjem. Manj kot polovica aktivnih vulkanov je ustrezno spremljana, raziskave pa se nesorazmerno osredotočajo na nekaj dobro znanih.

"O enem vulkanu, Etni, je objavljenih več študij kot o vseh 160 vulkanih Indonezije, Filipinov in Vanuatuja skupaj," opozarjajo strokovnjaki. Gre za najbolj gosto poseljene vulkanske regije na svetu, ki pa so hkrati najmanj raziskane.

Izbruh vulkana Etna avgusta 2025
Izbruh vulkana Etna avgusta 2025 FOTO: Profimedia

Zakaj mirujoči vulkani niso varni?

Psihološke pristranskosti pogosto vodijo v napačno oceno tveganja:

Pristranskost normalnosti – če vulkan ni izbruhnil več generacij, ga ljudje nagonsko smatramo za varnega.

Hevristika razpoložljivosti – bolj znani vulkani ali nedavni izbruhi se zdijo grozeči, oddaljeni pa ostajajo spregledani.

Pristranskost odziva – največ vlagamo šele po nesreči. El Chichón so začeli spremljati šele po katastrofi leta 1982.

A statistika je jasna: tri četrtine velikih izbruhov izvirajo iz vulkanov, ki so mirovali vsaj 100 let.

Potrebna je proaktivna pripravljenost

Ko se vulkani spremljajo, ko skupnosti vedo, kako se odzvati, in ko je komunikacija med znanstveniki in oblastmi učinkovita, je mogoče rešiti na tisoče življenj. To dokazujejo primeri:

- Pinatubo (Filipini, 1991),

- Merapi (Indonezija, 2019),

- La Soufrière (Saint Vincent, 2021).

Da bi zapolnili vrzeli, je bila ustanovljena organizacija Global Volcano Risk Alliance, ki se osredotoča na predhodno pripravljenost na izbruhe z velikim vplivom. Cilj je okrepiti zmogljivosti spremljanja, podpreti skupnosti in izpostaviti spregledana tveganja.

"Zgodnje ukrepanje, namesto odziva po nesreči, ima največ možnosti, da preprečimo, da bi naslednji skriti vulkan postal globalna kriza," poudarjajo ustanovitelji.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Povzeto po Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Naprave in aplikacije

Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih nikar ne počnite

Odnosi

Ste poslušni avtoriteti ali znate razmišljati s svojo glavo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Prihaja po novem letu sneg? Dinamično ozračje nad Evropo
Prihaja po novem letu sneg? Dinamično ozračje nad Evropo
šport
Joshua v prometni nesreči izgubil dva tesna prijatelja
Joshua v prometni nesreči izgubil dva tesna prijatelja
popin
Kdo vas bo popeljal v novo leto?
Kdo vas bo popeljal v novo leto?
odkrijte carobnost rogle zimska pravljica ki se ji je tezko upreti.html
Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
Vizita.si
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Okusno.je
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Zadovoljna.si
Tako je slavni igralec videti danes
Tako je slavni igralec videti danes
Moskisvet.com
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Bibaleze.si
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Cekin.si
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Dominvrt.si
Ekskluzivni vpogled: Jennifer Aniston in njena praznična eleganca
Ekskluzivni vpogled: Jennifer Aniston in njena praznična eleganca
Cekin.si
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356