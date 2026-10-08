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Minka Kelly in Dan Reynolds
Odnosi

Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par

B.R.
08. 10. 2026 08.17
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Hollywood je presenetila novica o razhodu Minke Kelly in Dana Reynoldsa. Igralka in pevec skupine Imagine Dragons sta bila skupaj približno štiri leta, njuna zveza pa je bila v javnosti še pred nekaj meseci videti zelo trdna.

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Minka Kelly in Dan Reynolds sta končala zvezo

Minka Kelly in Dan Reynolds sta se po štirih letih razmerja razšla, poroča People. Vir, ki je blizu nekdanjemu paru, je za revijo povedal, da se je razhod zgodil pred kratkim. Predstavniki 46-letne igralke in 39-letnega glasbenika na vprašanja revije za zdaj niso odgovorili.

Razlog za njun razhod tako ostaja neznan. Tudi drugi mediji, med njimi TMZ in Entertainment Weekly, navajajo, da podrobnosti o tem, kaj je pripeljalo do konca njune zveze, niso znane.

Minka Kelly in Dan Reynolds
Minka Kelly in Dan Reynolds FOTO: Profimedia

Spoznala sta se prek skupnega prijatelja

Zvezdnika sta se spoznala leta 2022 prek skupnega prijatelja. Preden sta se prvič srečala v živo, sta nekaj časa komunicirala na daljavo, povezovala pa ju je tudi ljubezen do ustvarjanja.

Reynolds je leta 2024 za People pripovedoval, da sta si še pred prvim srečanjem izmenjala svoje ustvarjalno delo. Kelly mu je pokazala dele svojih spominov, ki so pozneje postali njena knjiga Tell Me Everything, on pa ji je poslal glasbo, ki jo je ustvarjal.

Prvič so ju skupaj opazili jeseni leta 2022 v Los Angelesu. Njuno razmerje je nato postopoma postalo bolj javno, čeprav sta se večino časa izogibala pretiranemu izpostavljanju.

Še pred nekaj meseci mu je javno izkazovala ljubezen

Minka Kelly in Dan Reynolds
Minka Kelly in Dan Reynolds FOTO: Profimedia

Novica o razhodu je toliko bolj presenetljiva, ker sta bila Minka Kelly in Dan Reynolds še letos videti zelo povezana. Kelly je julija na družbenem omrežju ob njegovem rojstnem dnevu objavila fotografije in mu namenila zelo osebno sporočilo.

Kot poroča People, se mu je zahvalila, ker je običajne dni znal spremeniti v nekaj posebnega, jo spravljal v smeh in jo imel rad z veliko topline. Takrat mu je tudi javno zaželela vse najboljše in zapisala, da je praznovanje njegovega rojstnega dne eden njenih najljubših trenutkov.

Še pred tem je Kelly objavila fotografije njunega skupnega izleta v Disneyland, kjer sta bila skupaj tudi Reynoldsova otroka. Avgusta se je glasbenik pojavil še v njenem šaljivem videoposnetku o jutranji negi kože.

Skupaj sta se prvič pojavila na rdeči preprogi letos

Njuno prvo skupno pojavljanje na rdeči preprogi se je zgodilo šele maja 2026 na gala prireditvi muzeja sodobne umetnosti MOCA v Los Angelesu.

To je bilo le nekaj mesecev pred novico o njunem razhodu. Entertainment Weekly ob tem poudarja, da sta še poleti na družbenih omrežjih delila utrinke iz skupnega življenja, zato je bila novica o koncu zveze za številne presenetljiva.

Kelly je sicer znana po vlogah v serijah Friday Night Lights in Ransom Canyon, Reynolds pa je frontman skupine Imagine Dragons, ki je zaslovela s hiti, kot sta Believer in Thunder.

Reynolds je Kelly predstavil tudi svojim otrokom

Pomemben del njune zveze je bil tudi Reynoldsov odnos do njegovih štirih otrok, ki jih ima iz prejšnjega zakona z glasbenico Ajo Volkman.

Reynolds je leta 2024 za People povedal, da imajo otroci Kelly radi in da sta skupaj previdno gradila odnos med njo in družino. Poudaril je, da so želeli vse skupaj razvijati počasi in brez pritiska.

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Viri: People, Entertainment Weekly, TMZ, E! News, Extra

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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