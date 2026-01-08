Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'

Hollywoodski igralec Mickey Rourke se je znašel v središču neprijetne polemike, potem ko je bila zanj na platformi GoFundMe organizirana akcija zbiranja sredstev, poroča Unilad. Kampanja je bila vzpostavljena prejšnji mesec, v času, ko so se v medijih pojavljale trditve, da naj bi bil igralec tik pred izgonom iz svojega doma zaradi neplačanih najemnin. Po poročanju tujih medijev naj bi Rourke za najemnino dolgoval skoraj 60.000 dolarjev, zaradi česar naj bi ga najemodajalec že izselil. Stran je odprla pomočnica njegovega menedžerja, Kimberley Hines, ki je v opisu zapisala, da je bilo vse narejeno z igralčevim "polnim dovoljenjem". V opisu kampanje je bilo zapisano: "Mickey se sooča z resno in nujno situacijo – grožnjo izgube doma. Zbiranje sredstev je bilo ustvarjeno z njegovim dovoljenjem, da bi pokrili nujne stroške nastanitve." V manj kot dveh dneh je bilo zbranih več kot 102.000 dolarjev, kar je močno preseglo cilj. A nato je Rourke sam prekinil molk – in presenetil vse.

Rourke: "To ni od mene. Ne darujte."

V dolgem videoposnetku, ki ga je objavil na Instagramu, je igralec jasno povedal, da se z akcijo ne strinja. "Nekaj se je zgodilo ... Razočaran sem in zmeden. Nekdo je v mojem imenu ustvaril nekakšen sklad za donacije. To nisem jaz," je poudaril. Nato je dodal še ostrejše besede: "Če bi potreboval denar, ne bi prosil za nobeno preklemansko dobrodelnost. Raje bi si vtaknil pištolo v rit in pritisnil na sprožilec." Rourke je svoje sledilce pozval, naj ne prispevajo denarja, tisti, ki so že donirali, pa naj zahtevajo vračilo. "To je ponižujoče. Pravijo, da gre za 100.000 dolarjev. Ne bi vzel niti centa miloščine," je dejal.

Menedžerka: "Stran je legitimna, Mickey je bil obveščen"

Čeprav Rourke trdi, da ni imel nič z organizacijo kampanje, njegova menedžerka Kimberley Hines vztraja, da je bil o vsem seznanjen. Za The Hollywood Reporter je povedala: "GoFundMe je bil ustvarjen izključno za Mickeyja. Denar je namenjen njemu, ne meni. Če ga ne želi sprejeti, bo v celoti vrnjen." Hines je razkrila tudi, da je igralec v zelo težkem položaju: "Nima niti ključa od svoje hiše. Morali smo poslati selilce, da so odnesli njegova oblačila, mu uredili novo stanovanje in skladišče. Vse to plačuje njegova ekipa." Zanikala je kakršnekoli namige o prevari: "Nihče ne poskuša ogoljufati Mickeyja. Želim, da dela, ne da se prijavlja na GoFundMe." Po njenih besedah pa je celotna situacija prinesla vsaj eno pozitivno posledico: "Od takrat je prejel več filmskih ponudb. Ljudje mu zdaj pišejo, kar je super, saj ga že dolgo nihče ni poklical."

