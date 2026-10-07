Njegova največja opora v boju z rakom je umrla pri komaj 52 letih

Michael Flatley izgubil ženo po 20 letih zakona

Michael Flatley, zvezdnik predstav Riverdance in Lord of the Dance, je sporočil žalostno novico. Niamh O'Brien je umrla v bolnišnici Beacon Hospital v Dublinu po obdobju bolezni. Flatley je ob njeni smrti zapisal, da je izgubil svojo ženo in najboljšo prijateljico. Kot poroča Sky News, je Niamh opisal kot izjemno ljubečo mater, ženo in človeka ter dodal, da njihovo življenje brez nje ne bo nikoli več enako. Družina je zaprosila za zasebnost, zato podrobnosti o njeni bolezni oziroma vzroku smrti niso bile javno objavljene.

icon-expand Plesalec Michael Flatley izgubil ženo. FOTO: Profimedia

Spoznala sta se skozi ples

Njuna zgodba se je začela precej pred poroko. Niamh je bila uspešna irska plesalka in je s Flatleyjem sodelovala že pri Riverdance. Po podatkih Irish Times je pri 17 letih na svetovnem prvenstvu v irskem plesu osvojila četrto mesto, pozneje pa se je iz tekmovalnega plesa preselila na profesionalne odre. Nastopala je v Riverdance, nato pa tudi v Flatleyjevih predstavah Lord of the Dance, Feet of Flames in Celtic Tiger. Ples tako ni bil le njuna skupna strast, temveč tudi okolje, v katerem sta se spoznala in gradila karieri. Čeprav sta se poznala že vrsto let, se je njun odnos sčasoma razvil v ljubezensko zvezo. Leta 2006 sta se poročila na Irskem.

Skupaj sta dobila sina

Leta 2007 se jima je rodil sin Michael St James. Družina je bila za Flatleyja skozi leta vse pomembnejša, kar je poudaril tudi v svojih poznejših intervjujih. People poroča, da sta Flatley in O'Brien večino skupnega življenja preživela obkrožena s plesom, potovanji in njegovimi velikimi predstavami. Niamh pa ni bila zgolj žena slavnega plesalca – tudi sama je imela pomembno kariero na področju irskega plesa.

Niamh mu je stala ob strani tudi med bojem z rakom

Njuna povezanost je bila še posebej pomembna v težkih obdobjih. Flatley je leta 2023 javno razkril, da se spopada z agresivno obliko raka. Takrat je govoril tudi o podpori svoje žene. V pogovoru za The Late Late Show je leta 2024 povedal, da je bila Niamh ob njem in da je verjela vanj. Njeno podporo je opisal kot pomemben del svojega okrevanja. Prav zato je njena smrt za Flatleyja še posebej boleča. Mož, ki je desetletja nastopal pred velikimi množicami in si ustvaril svetovno kariero, se je zdaj znašel v precej bolj osebni vlogi – kot mož, ki se je moral posloviti od svoje življenjske sopotnice.

Niamh je bila več kot žena slavnega plesalca