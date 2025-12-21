Princesa je iz dneva v dan slabše

Norveški dvor je potrdil, da se je zdravstveno stanje princese Mette-Marit zaradi kronične pljučne bolezni v zadnjih mesecih izrazito poslabšalo, zato zdravniki pripravljajo postopek za presaditev pljuč. Informacijo so prvi objavili norveški in mednarodni mediji, med njimi Blue News ter Index.

Diagnoza: redka oblika pljučne fibroze

Mette-Marit je leta 2018 javno razkrila, da so ji diagnosticirali pljučno fibrozo, redko in neozdravljivo bolezen, ki povzroča brazgotinjenje pljučnega tkiva ter postopno zmanjšuje sposobnost dihanja. Bolezen je že večkrat vplivala na njene uradne dolžnosti, saj je morala odpovedati številne dogodke in se občasno umakniti iz javnosti. Po navedbah norveškega dvora so jesenski zdravstveni testi pokazali jasno napredovanje bolezni, kar potrjuje tudi vodja pulmologije na Univerzitetni bolnišnici Rikshospitalet, prof. Are Martin Holm. Zdravnik je poudaril, da se približujejo trenutku, ko bo presaditev pljuč nujna, čeprav še ni določeno, kdaj bo prestolonaslednica uvrščena na uradni čakalni seznam.

Operacija še ni neizogibna, priprave pa že potekajo

Po poročanju Royal News zdravniška ekipa poudarja, da odločitev o operaciji še ni dokončna, vendar želijo biti pripravljeni, da lahko poseg izvedejo takoj, ko bo to potrebno. Prav tako še ni jasno, ali bo šlo za enojno ali dvojno presaditev pljuč, dodatne informacije pa naj bi sledile v prihodnjih dneh. Kraljeva palača je sporočila, da si MetteMarit kljub težavam želi ostati čim bolj aktivna. Zdravniki so ji pripravili posebej prilagojen program počitka, vadbe in okrevanja, ki naj bi ji pomagal ohranjati stabilno stanje čim dlje.

Zmanjšanje javnih obveznosti in osebni izzivi

V zadnjih sedmih letih je prestolonaslednica postopoma zmanjšala svoje javne obveznosti. Jeseni je ponovno odpovedala več dogodkov, da bi se lahko posvetila zdravljenju, kar je potrdila tudi norveška palača. Medtem ko se MetteMarit sooča z zdravstvenimi izzivi, je v norveški javnosti veliko pozornosti pritegnil tudi njen sin iz prejšnje zveze, Marius Borg Høiby. Kot poroča Index, se bo februarja začelo njegovo sojenje zaradi več kaznivih dejanj, med drugim štirih obtožb posilstva in 28 drugih očitkov, povezanih z nasiljem nad nekdanjimi partnerkami. Grozi mu do deset let zapora.

MetteMarit: "Upala sem, da bomo bolezen obvladovali z zdravili"

V intervjuju za norveško televizijo NRK je prestolonaslednica priznala, da je upala, da bo bolezen mogoče nadzorovati brez operacije. A zadnji meseci so pokazali hitrejše poslabšanje, kot so pričakovali tako ona kot njeni zdravniki. "Vedno sem upala, da bomo bolezen lahko obvladovali z zdravili," je dejala."Zdaj pa se je stanje poslabšalo hitreje, kot smo pričakovali."

