Preden je postala prva dama, je pozirala gola: fotograf razkril podrobnosti

Danes je Melania Trump ena najbolj prepoznavnih žensk na svetu, toda pred skoraj tremi desetletji je bila njena zgodba precej drugačna. Kot mlada manekenka si je v ZDA šele ustvarjala ime, ko jo je francoski fotograf Alexandre Alé de Basseville povabil k sodelovanju pri fotografskem projektu. Šlo je za serijo umetniških fotografij, na katerih je Melania nastopila gola skupaj s švedsko manekenko Emmo Eriksson. Fotograf je o takratnem sodelovanju ponovno spregovoril za VT.co in razkril, kako se spominja Melanie iz tistega obdobja.

"Bila je super kul"

De Basseville je Melanio opisal kot zelo sproščeno in prijetno osebo. Po njegovih besedah je bila takrat stara okoli 25 let in je bila v začetni fazi svoje manekenske kariere. "Bila je super kul," je o njej povedal fotograf. Posebej se je spominjal tudi pogovorov z njo po fotografiranju, ko sta govorila o njenem življenju in Sloveniji. Melania je takrat v svetu mode uporabljala dekliški priimek Knauss. Fotograf je povedal, da ga je pri njej pritegnila predvsem njena podoba in da je v njej videl potencial, čeprav takrat še ni bila velika zvezda.

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Fotografije niso bile takoj objavljene

Zanimivo je, da fotografije niso takoj postale senzacija. De Basseville je za VT.co povedal, da jih številni evropski uredniki sprva niso želeli objaviti, saj Melania takrat še ni bila dovolj prepoznavna. Kasneje je izvedel, da se Melania videva z Donaldom Trumpom in naj bi urednike opozarjal, da bi fotografije zaradi tega lahko postale bolj zanimive. Takrat pa še nihče ni mogel vedeti, kako zelo se bo njeno življenje spremenilo. Fotografije so pozneje postale precej bolj znane, predvsem med predsedniško kampanjo Donalda Trumpa leta 2016.

Melania jih nikdar ni poskušala odstraniti

Eden najbolj zanimivih delov fotografovega pričevanja se nanaša na to, kako se je Melania odzvala na ponovno pojavljanje fotografij. De Basseville pravi, da Melania nikoli ni zahtevala, da bi njegove fotografije umaknili. Po njegovem mnenju je razlog v tem, da je razumela njegovo delo kot umetniški projekt. "Razumela je, da je to, kar počnem, umetnost," je povedal fotograf.

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Fotografije so jo spremljale tudi v času Trumpove kampanje

To sicer ni prvič, da so stare fotografije Melanie Trump povzročile veliko medijske pozornosti. Leta 2016, ko je Donald Trump kandidiral za predsednika ZDA, so ameriški mediji ponovno objavili fotografije Melanie iz njene manekenske kariere. Takrat so se pojavila tudi vprašanja o drugih fotografskih projektih, med drugim o fotografiranju za britanski GQ leta 2000. Pri slednjem je fotograf Antoine Verglas za ABC News povedal, da je Melania sodelovala pri fotografiranju na Trumpovem zasebnem letalu in da je vztrajala, da fotografije, namenjene objavi, ne vključujejo popolne golote.

Od mlade manekenke do prve dame

Prav časovni razmik daje fotografijam danes drugačen kontekst. Ko je De Basseville leta 1996 fotografiral Melanio, je bila mlada manekenka, ki je šele gradila svojo kariero. Takrat še ni bila javna osebnost, povezana s politiko. Danes je v popolnoma drugačnem položaju. Njena nekdanja manekenska kariera je zaradi njene poznejše življenjske poti postala del javnega zanimanja. Tudi sam fotograf priznava, da nihče ni mogel predvideti, da bo ženska, ki jo je takrat fotografiral, nekoč postala ena najbolj prepoznavnih političnih osebnosti na svetu. Fotografije, ki so bile nekoč del njegovega umetniškega projekta, so zato skozi leta dobile povsem nov kontekst.

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Fotograf danes fotografije ponovno uporablja

De Basseville je nekatere stare posnetke v zadnjih letih tudi umetniško predelal in jih vključil v nove projekte. Na svoji spletni strani Melanio opisuje kot del fotografskega obdobja iz leta 1996, ko je delal serije s takratnimi manekenkami, umetniki in performerji. Fotografije, ki so nastale pred skoraj 30 leti, bi bile morda že zdavnaj pozabljene, če se Melanijino življenje ne bi tako dramatično spremenilo. Iz mlade manekenke, ki je šele gradila svojo kariero, je postala ena najbolj prepoznavnih žensk na svetu in prav zato danes vsaka podrobnost iz njene preteklosti pritegne toliko pozornosti. Tudi fotograf, ki jo je takrat videl predvsem kot mlado manekenko, danes na vse skupaj gleda z nekoliko drugačnimi očmi. Takrat namreč nihče ni mogel vedeti, da bodo njegovi posnetki nekoč povezani z žensko, ki bo stala ob boku ameriškega predsednika. Od takrat je minilo skoraj 30 let, a se zdi, da Melanijina preteklost še vedno zna poskrbeti za kakšno presenečenje.

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