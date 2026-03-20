Megan Fox: Drzna objava in reakcije na spletu

Megan Fox je po premoru od družbenih omrežij objavila vrsto razkrivajočih fotografij na Instagramu, s čimer je takoj ponovno pritegnila pozornost javnosti. Izzivalne fotografije, ki jih je objavila, so v trenutku sprožile val komentarjev in hitro pritegnile ogromno pozornosti, poroča People.
Provokativne fotografije v drzni opravi
Njena oprava na vseh štirih objavah je bila drzna, še bolj drzne pa so bile poze, v katerih je pozirala. S fotografijami je takoj pritegnila pozornost javnosti in sprožila val komentarjev. Eno od fotografij je komentiral tudi njen bivši partner Machine Gun Kelly, ki je pod fotografijo zapisal: "Navdušen, da imava otroka."
S tem komentarjem je med oboževalci sprožil ugibanja, ali sta bivša partnerja ponovno skupaj ali pa njun odnos ostaja zgolj prijateljski zaradi sostarševstva. Viri sicer poročajo, da 35-letni reper upa, da bi s 39-letno lepotico obudil romanco, a Megan po poročanju anonimnih virov blizu para ni zainteresirana, da bi ponovno oživela njun odnos.
Rodila že četrtega otroka
Za Megan Fox je bil sicer to že četrti otrok. Z Machine Gun Kellyjem je dobila hčerko Sage Blade, z bivšim možem Brianom Austinom Greenom pa ima tri sinove.
Vir: people.com
