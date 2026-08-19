Tragedija v Franciji: Umrla velikana filma in modne industrije

Nicolas Altmayer in Mathilde Favier umrla v prometni nesreči

Nicolas Altmayer in njegova partnerka Mathilde Favier sta umrla 17. avgusta v zahodni Franciji. Po podatkih francoskih oblasti je njun avtomobil med prehitevanjem drugega vozila trčil v tovornjak, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Nesreča se je zgodila v bližini Airvaulta v departmaju Deux-Sèvres. Podrobnosti je potrdilo tožilstvo v Niortu. Namestnik državnega tožilca Nicolas Leclainche je pojasnil, da je do trčenja prišlo v popoldanskih urah, ko je njuno vozilo poskušalo prehiteti drug avtomobil. Preiskava okoliščin nesreče je odprta, poroča The Straits Times. V nesreči je umrl tudi Altmayer, 61-letni producent, ki je pomembno zaznamoval sodobni francoski film. Favierjeva je bila stara 57 let in je več kot desetletje vodila odnose z javnostmi pri Dior Couture.

icon-expand Nicolas Altmayer in Mathilde Favier umrla v prometni nesreči FOTO: Profimedia

Mathilde Favier je bila eno najbolj prepoznavnih imen Diorja

Smrt Mathilde Favier je močno odjeknila v modnem svetu. Pri Diorju je delovala od leta 2011 in bila odgovorna za odnose z javnostmi modne hiše. Njeno delo je zajemalo tudi tesno sodelovanje s številnimi znanimi osebnostmi in ambasadorji znamke. Dior je njeno smrt uradno potrdil 18. avgusta. Modna hiša jo je opisala kot izjemno strokovnjakinjo, ki je s svojim delom, predanostjo in eleganco pomembno prispevala k ugledu znamke. Kot poroča Vogue, se je od nje poslovila tudi izvršna direktorica Christian Dior Couture Delphine Arnault, ki je poudarila njeno profesionalnost, toplino in izjemno energijo. Favierjeva je bila v Parizu dobro poznana tudi zunaj neposrednega sveta mode. Sodelovala je s številnimi igralci, oblikovalci in drugimi javnimi osebnostmi, zaradi česar je veljala za pomembno vez med Diorjem, filmsko industrijo in svetom slavnih.

Njena smrt je pretresla svet mode

Po novici o njeni smrti so se vrstili pokloni ljudi iz sveta mode, filma in kulture. Med njimi je bil tudi Jonathan Anderson, umetniški direktor Diorja, ki je Favierjevo opisal kot izjemno toplo in pozitivno osebo. O njenem vplivu govori tudi dejstvo, da je bila v tesnih stikih s številnimi Diorjevimi ambasadorji. Kot poroča Harper's Bazaar, je pri Diorju sodelovala z velikimi imeni svetovne zabavne industrije, med njimi z Natalie Portman, Rihanno, Jennifer Lawrence in Anyo Taylor-Joy. Favierjeva je bila povezana tudi z družino, ki je močno zaznamovala francosko modo. Njena polsestra Victoire de Castellane je kreativna direktorica Diorjevega nakita.

Nicolas Altmayer je ustvaril uspešno filmsko kariero

Medtem ko je bila Favierjeva tesno povezana z modo, je Altmayer pustil velik pečat v francoski filmski industriji. Skupaj z bratom Éricom Altmayerjem je vodil produkcijsko podjetje Mandarin & Compagnie. Producent je sodeloval pri številnih uspešnih francoskih filmih. Med najbolj prepoznavnimi je serija komedij o tajnem agentu OSS 117, pri kateri je sodeloval tudi igralec Jean Dujardin. Altmayer je bil povezan tudi s filmi Brice de Nice, Saint Laurent, Frantz in Monsieur Aznavour. Variety ga je ob novici o smrti izpostavil kot enega pomembnejših francoskih neodvisnih filmskih producentov. Skupaj z bratom je v več desetletjih ustvaril produkcijsko hišo, ki je združevala komercialne uspešnice in zahtevnejše avtorske filme.

Za Altmayerjem ostaja pomembna sled v francoskem filmu

Altmayerjeva kariera je bila tesno povezana z razvojem sodobne francoske filmske produkcije. Leta 2017 sta z bratom prejela nagrado Daniel-Toscan-du-Plantier za najboljšega francoskega producenta leta, kar dodatno potrjuje njun položaj v tamkajšnji filmski industriji. Njegovo delo ni bilo omejeno na eno samo filmsko zvrst. Produkcijska hiša Mandarin je sodelovala pri komedijah, dramah in avtorskih projektih, zato je Altmayer skozi leta sodeloval z različnimi generacijami francoskih režiserjev in igralcev. Po njegovi smrti se je oglasil tudi Jean Dujardin, ki je z Altmayerjem sodeloval pri filmih OSS 117. Po poročanju The Straits Times je igralec izrazil globoko žalost zaradi smrti para.

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