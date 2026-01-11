Pri 23 letih zbolela za rakom

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Britanska igralka Marisa Abela, zvezda serije Industry, je po skoraj šestih letih od diagnoze raka ščitnice spregovorila o svojem zdravstvenem okrevanju. Pri 23 letih se je soočila z diagnozo, ki ji je popolnoma spremenila življenje, danes pa pri 29 letih pravi, da se končno počuti varno in optimistično, poroča E! News. V intervjuju za The Sunday Times je igralka povedala, da je po zahtevni operaciji leta 2020, ki je trajala kar osem ur, danes brez znakov bolezni. "Zdaj sem povsem v redu, hvala bogu," je dejala in dodala, da je pot do okrevanja zahtevala veliko potrpežljivosti in discipline.

Življenje brez ščitnice

Po odstranitvi tumorja je Abela prestala tudi zdravljenje z radioaktivnim jodom. Ker ščitnica po operaciji ne deluje več, bo morala do konca življenja jemati hormonska zdravila in redno obiskovati zdravnike. Kot je pojasnila: "Moja ščitnica ne deluje, zato te tablete v bistvu ustvarjajo novo. Teh pregledov ne bom nikoli izpustila." Igralka je ob tem poudarila, kako pomembno je, da ženske spremljajo svoje hormonsko zdravje, saj lahko pravočasno ukrepanje prepreči resne zaplete. "Ščitnica je tesno povezana s hormoni. Pri ženskah je izjemno pomembno, da spremljamo, ali telo deluje tako, kot bi moralo," je dodala.

Polna ustvarjalne energije in novih projektov

Zdravje ima zdaj pod nadzorom, zato se lahko popolnoma posveti karieri. Pred njo je izjemno delovno leto: 12. januarja prihaja četrta sezona HBO-jeve uspešnice Industry, hkrati pa se pripravlja na snemanje akcijskega filma Highlander, kjer bo igrala ob boku Russella Crowa in Henryja Cavilla. Ponovno bo sodelovala tudi s priznanim režiserjem Stevenom Soderberghom pri novem trilerju. Abela je ob tem z nasmehom povedala: "Leto 2026 bo zelo razburljivo."

Srečno poročena in obdana s podporo

Poleg profesionalnih uspehov uživa tudi v zasebnem življenju. Septembra se je v East Sussexu poročila z igralcem Jamiejem Bogyom, s katerim sta ustvarila trdno partnerstvo. Čeprav se je pošalila, da je bila njuna poroka "zelo osredotočena na pijačo", pa je izpostavila, da je njun vsakdan precej bolj umirjen. O njunem odnosu je povedala: "On prebere vse, kar jaz dobim, jaz preberem vse, kar on napiše. Sva ekipa. Vedno je bil moj največji podpornik in moj največji oboževalec."

