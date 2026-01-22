Bila je žrtev zlorabe

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Nekdanja otroška zvezdnica Mara Wilson, ki jo mnogi poznajo iz kultnega filma Matilda, je v iskrenem eseju za britanski The Guardian razkrila svojo največjo grozo: da se njen obraz in podoba zlorabljata v materialih, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok, poroča PEOPLE. 38letna igralka je v pretresljivem zapisu opozorila na nevaren trend, ki ga omogoča generativna umetna inteligenca – ustvarjanje golih in eksplicitnih podob resničnih žensk in celo otrok.

"Kot otrok sem bila varna na snemanju. Nevarna je bila javnost."

Wilsonova je svojo izpoved začela z opisom let, ko je kot deklica igrala v hollywoodskih filmih. "Od 5. do 13. leta sem bila otroška igralka ... med snemanjem sem se vedno počutila varno," piše. A resnična nevarnost je prišla od zunaj. Že kot najstnica je izvedela, da so njene fotografije krožile po spletu kot del gradiva, povezanega s spolno zlorabo otrok (CSAM). To se je dogajalo, še preden je stopila v srednjo šolo.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Mara Wilson je bila od 5. do 13. leta otroška igralka.





Internet jo je izpostavil plenilcem

Wilsonova je razkrila, da so jo odrasli moški že zelo zgodaj seksualizirali, čeprav je igrala izključno v družinskih filmih. "Objavili so me na fetišističnih spletnih straneh in me s Photoshopom spremenili v pornografijo," opisuje. Dodaja, da ni bila "klasično lepo dekle", a je bila javna osebnost – in to je bilo dovolj, da je postala tarča. "To iščejo spolni plenilci otrok: dostop. In nič me ni naredilo bolj dostopne kot internet."

"Ni pomembno, da slike niso bile resnične. Bolelo je."

Čeprav so bile manipulirane fotografije tehnično legalne, je bila izkušnja zanjo travmatična. "Ni bilo pomembno, da te slike niso bile jaz. Bila je boleča, nasilna izkušnja; živa nočna mora," piše. Zdaj se boji, da bo zaradi napredka umetne inteligence podobno izkušnjo doživelo neprimerljivo več otrok. "Milijoni otrok bi lahko bili prisiljeni živeti isto nočno moro kot jaz."

icon-expand Mara Wilson FOTO: Profimedia

Poziv k odgovornosti tehnoloških podjetij

V zaključku eseja Wilsonova poudarja, da morajo tehnološka podjetja prevzeti odgovornost za orodja, ki omogočajo ustvarjanje izkoriščevalnih vsebin. "Zahtevati moramo zakonodajo in tehnološke zaščitne ukrepe," poziva. Obenem opozarja starše, naj se zavedajo tveganj, ki jih prinaša deljenje fotografij otrok na spletu: "Nihče si ne želi misliti, da bi lahko fotografije njihovega otroka končale v zbirki CSAM. A to tveganje obstaja."

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.