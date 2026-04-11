Mama mu išče ženo, on pa izgublja živce - predstava, ki je osvojila regijo, prihaja v Slovenijo

Predstava občinstvo osvaja s svojo neposrednostjo, iskrenostjo in situacijami, ki so presenetljivo blizu vsakdanjemu življenju.

V središču zgodbe je moški v štiridesetih, ki skuša svoje življenje spraviti v red - ali pa vsaj ustvariti vtis, da mu to uspeva. In ravno ko se zdi, da bi mu mogoče celo uspelo, se v zgodbo vključi njegova mama. Z najboljšimi nameni, seveda - a brez kančka zadržanosti. Iskanje idealne partnerke se hitro spremeni v niz vedno bolj neprijetnih, absurdnih in hkrati neustavljivo smešnih situacij.

In tukaj se zgodi tisti trenutek, ko gledalci nehote začnejo prepoznavati sami sebe - v odnosih, v dialogih in v tistih majhnih, vsakdanjih situacijah, ki jih vsi poznamo, pa si jih redko priznamo na glas.