Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez sta znova preplavila družbena omrežja, toda tokrat s fotografijo, ki je mnoge močno razjezila, poroča Net.hr. Georgina je objavila njun skupen večerni trenutek iz Madrida, ki je takoj pritegnil val nezadovoljstva. Namesto intimnosti je namreč v ospredje stopila absurdna količina luksuza – od ekstravagantnega nakita do izjemno dragega avtomobila.
Javnost se je hitro ujela v mrežo ugibanja o vrednosti prikazanih predmetov, kar je samo še podžgalo razpravo o njunem razkošnem življenjskem slogu. Vrednosti, ki so se pričele pojavljati v komentarjih in člankih po spletu, so se hitro nabrale in dosegle osupljive vsote, kar je bil jasen znak, da takšno obnašanje ne ostane neopaženo, še posebej ne v globalnem kontekstu, kjer so ekonomske razlike vedno večje in bolj opazne.
Kakšna je ocenjena vrednost predmetov na fotografiji?
Sodeč po analizah, ki so preplavile družbena omrežja, je skupna vrednost vseh vidnih predmetov na fotografiji dosegla astronomsko vsoto – kar 17,8 milijona evrov, piše Net.hr. Med najbolj vpadljivimi in seveda najdražjimi predmeti izstopa izjemno redek luksuzni avtomobil Bugatti Centodieci, katerega vrednost se ocenjuje na več kot 11 milijonov evrov, še dodajajo. Poleg tega je bila v ospredju tudi Georginina roka, ki jo je krasil zaročni prstan, o katerem si več lahko preberete TUKAJ!
Celotno sceno so dopolnjevale še prestižne ročne ure znamke Patek Philippe, ki s svojo ekskluzivnostjo še dodatno pripomorejo k skupni, vrtoglavi vsoti.
Deljena mnenja javnosti
Reakcije javnosti so bile tokrat zelo polarizirane. Kljub temu, da Cristiano in Georgina redno objavljata utrinke iz svojega življenja, je bila tokratna objava drugačna od ostalih. Skupina uporabnikov družbenih omrežij je njuno objavo ocenila kot bahavo in neprimerno.
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV