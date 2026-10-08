Opazil jo je, a si ni upal pristopiti. Danes sta skupaj že več kot 20 let

Luka Modrić Vanji sprva ni upal pristopiti

Luka Modrić je Vanjo prvič opazil poleti 2004 v lokalu v bližini zagrebškega stadiona Maksimir. Takrat je bil star 19 let in je šele gradil svojo nogometno pot pri Dinamu Zagreb, Vanja pa je bila od njega starejša in je delala v agenciji, ki je nogometašem pomagala pri iskanju stanovanj. V svoji avtobiografiji Moja igra je Modrić zapisal, da ga je Vanja takoj pritegnila, vendar je bil preveč sramežljiv, da bi ji pristopil. Poznal je njeno ime in vedel, da je nekaj let starejša od njega, vendar si ni znal predstavljati, kako bi sploh začel pogovor.

icon-expand Luka Modrić Vanji sprva ni upal pristopiti. FOTO: Profimedia

Namesto osebnega pristopa je sledil telefonski klic

Priložnost se je pojavila nekoliko pozneje. Vanja je poklicala Modrića zaradi dogovora, povezanega z njegovim stanovanjem. Mlad nogometaš je bil zaradi klica precej vznemirjen, vendar tega ni pokazal. Kot je pozneje opisal v knjigi, je zavestno odpiral nove teme in postavljal vprašanja, samo da bi pogovor trajal čim dlje. Govorila sta o njegovem življenju, nogometu, Dinamu in njenem delu. Pogovor se je po njegovih besedah zavlekel na približno tri ure. Za Modrića pa je bil pomemben predvsem dogovor, da se bosta po njegovem prihodu v Zagreb tudi osebno srečala. Takrat naj bi bil razlog za srečanje še vedno iskanje stanovanja.

Na prvem zmenku je vedel, da je zgodba resna

Po telefonskem pogovoru sta se začela srečevati tudi zasebno. Hrvaški portal Net.hr je zapisal, da jo je pozneje povabil na kavo, kjer je spoznal, da mu je njena družba zelo všeč. Ključni datum je bil 1. december 2004. Modrić je v avtobiografiji zapisal, da sta se takrat prvič poljubila in da je bil že precej zaljubljen. Njegov opis začetka zveze je zanimiv predvsem zato, ker kaže precej drugačno podobo nogometaša, kot jo poznamo danes. Na igrišču je postal eden najbolj samozavestnih in uspešnih vezistov svoje generacije, v zasebnosti pa je bil kot 19-letnik očitno precej bolj zadržan.

icon-expand Družina Modrić FOTO: Profimedia

Vanja je ostala njegova največja opora

Ljubezenska zgodba se je nadaljevala tudi, ko je Modrićeva nogometna kariera začela hitro napredovati. Leta 2010 sta se civilno poročila v Zagrebu, leto pozneje pa sta imela še cerkveni obred. Luka in Vanja sta starša sinu Ivanu ter hčerkama Emi in Sofiji. Družina je skozi leta živela med različnimi državami, saj je Modrićeva kariera od Dinama vodila prek Tottenhama do madridskega Reala, pozneje pa tudi drugam. Kljub svetovni slavi Modrić svojo družino praviloma drži stran od središča pozornosti. V njegovih intervjujih pa se vedno znova pojavlja podobna misel: družina je zanj eden najpomembnejših delov življenja. Vir: Net.hr