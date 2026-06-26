Domačini so povedali: Luka Dončić živi čisto drugače, kot si mislite

Ekipa srbske spletne strani Kurir je nedavno obiskala slovensko prestolnico in se pogovarjala z domačini, ki so razkrili, kje naj bi Luka Dončić preživljal čas, ko je v Sloveniji. Po informacijah, ki jih je zbrala ekipa portala med obiskom, naj bi Dončić imel več nepremičnin. Ena od vil naj bi bila vredna približno 1,84 milijona evrov, velika okoli 341 kvadratnih metrov in stoji na večji parceli. Druga nepremičnina na obrobju mesta naj bi bila ocenjena na približno 1,9 milijona evrov. Kljub temu naj košarkar ne bi stalno prebival v teh vilah, temveč naj bi se ob obiskih v Sloveniji raje zadrževal v središču Ljubljane.

icon-expand Luka Dončić FOTO: Damjan Žibert

Domačini: Luka naj bi živel v centru mesta

Domačini, s katerimi se je pogovarjala ekipa Kurirja, so povedali, da naj bi Dončić živel v mirnem delu centra Ljubljane, le nekaj ulic stran od glavnih mestnih prometnic. "Luka živi v centru mesta, v stavbi, ki je le nekaj minut od glavnih ulic. Gre za mirno okolje z lokalnimi prebivalci. Čeprav ima hiše tudi zunaj mesta, naj bi se odločil za življenje v centru Ljubljane," je povedal eden izmed sogovornikov, ki dobro pozna okolico. Po njihovih besedah naj bi Dončić v mestu živel diskretno in brez posebnega izpostavljanja.

Taksisti: skromen in prijazen do ljudi

Zgodbo je za Kurir potrdil tudi ljubljanski taksist, ki Dončića opisuje kot skromnega in spoštljivega. "Pisalo se je, da živi v vilah zunaj mesta, vendar naj bi šlo predvsem za naložbo. Luka je zelo skromen in ne potrebuje velikih hiš, da bi bil srečen. Če ga ljudje srečajo, je vedno vljuden, pozdravi in se prijazno odzove," je povedal. Dodaja, da ga domačini v mestu redko vidijo, a ko se to zgodi, naj bi bil vedno prijazen in dostopen do vseh, ki ga pozdravijo.

icon-expand Luka Dončić FOTO: Damjan Žibert

Luka Dončić pomaga mladim športnikom, ki nimajo dovolj sredstev

Fundacija Luke Dončića je začela triletni globalni program finančne pomoči z imenom Ostani v igri (Stay in Play), ki mladim športnim talentom omogoča podporo pri premagovanju finančnih ovir. Program posameznim mladim športnikom nudi do približno 22.060 evrov (25.000 ameriških dolarjev) pomoči, so sporočili iz fundacije. Cilj programa je omogočiti otrokom in mladostnikom, da ostanejo v športu, tudi kadar jih pri tem omejujejo stroški, kot so treningi, športna oprema, potovanja na tekmovanja ali klubske in ligaške pristojbine. V naslednjih treh letih bo fundacija podprla 77 mladih športnikov med 12. in 15. letom starosti iz različnih držav po svetu. Štipendije bodo namenjene pokrivanju najpogostejših stroškov, ki pogosto odločajo o tem, ali lahko otrok nadaljuje s športom ali ne. Dončić je ob tem poudaril, da dobro ve, kako pomemben je dostop do športa že v otroštvu. "Ko sem odraščal v Ljubljani, sem si želel le igrati košarko na igrišču za blokom. To je bil moj prostor in moje zatočišče," je povedal. Dodaja, da ga žalosti, ko vidi otroke, ki morajo šport zapustiti zaradi finančnih ali drugih okoliščin, na katere nimajo vpliva. "Šport mi je spremenil življenje in vem, kako hitro se lahko sanje končajo, če nimaš priložnosti. Projekt Stay in Play mi zato pomeni veliko, saj želim mladim športnikom pomagati, da ostanejo v igri in nadaljujejo z razvojem v športu, ki ga imajo radi," je še dodal.

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