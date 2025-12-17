Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
luka dončić
Novice

Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov

E.R.
17. 12. 2025 12.29
5

Pred prazniki je Luka Dončić ponovno pokazal svoje srce. V klubu Los Angeles Lakers je poskrbel za nepozabno presenečenje za vse, od igralcev do zaposlenih v ozadju.

Luka Dončić je tudi v Los Angelesu dokazal, da ni le izjemen košarkar, temveč tudi izjemno velikodušen soigralec, poroča Index.hr. Slovenski superzvezdnik je tik pred prazniki poskrbel za nepozabno presenečenje – celotnemu strokovnemu štabu in igralcem Los Angeles Lakers je podaril kar 103 električna kolesa.

V klubu so ob tem objavili tudi video, ki prikazuje navdušenje in presenečenje med igralci, ko so prejeli darila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončićeva gesta, ki je navdušila celoten klub

Glavni trener Lakersov J.J. Redick je ob tem povedal, da je Dončić poskrbel za darila prav za vse, ki sodelujejo v košarkarskem pogonu kluba.

Kupili so jih 103. Gre za vrhunska električna kolesa in komaj čakam, da se z njim zapeljem do plaže. "Fantastična gesta, vsi so bili navdušeni," je dejal Redick.

Dončić je s tem še enkrat pokazal, kako zelo ceni ljudi, ki vsak dan stojijo za uspehom ekipe – od igralcev do zaposlenih v ozadju.

Ne boste verjeli, o čem se Luka Dončić pogovarja s svojim soigralcem
Preberi še
Ne boste verjeli, o čem se Luka Dončić pogovarja s svojim soigralcem

Dončić za darila odštel okoli 250 tisoč evrov

Za soigralce je izbral model Pedal AllWheel Drive S, ki stane približno 3.350 dolarjev (okoli 2860 evrov).

Zaposleni v klubu so prejeli nekoliko cenejši model Pedal H/T, vreden 2.250 dolarjev (okoli 1920 evrov).

Skupna vrednost daril se tako približa 300 tisoč dolarjem, kar znaša približno četrt milijona evrov.

Razkrivamo: Dieta, s katero se je izklesal Luka Dončić
Preberi še
Razkrivamo: Dieta, s katero se je izklesal Luka Dončić

To ni njegova prva praznična dobrodelnost

Dončić je znan po tem, da rad razveseljuje ljudi okoli sebe. Podobno presenečenje je pripravil že pred dvema letoma, ko je bil še član Dallas Mavericksov – tudi takrat je ekipi podaril električna kolesa.

Njegove geste so med soigralci in navijači vedno sprejete z navdušenjem, saj kažejo, da Dončić tudi zunaj igrišča ostaja skromen, pozoren in izjemno radodaren.

Šport
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Index

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Luka Dončić električna kolesa Los Angeles Lakers darila velikodušnost slavni znani šport košarka LA Lakers
Film/tv

Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven

Borilni športi

Poslovil se je neporažen

SORODNI ČLANKI
Poslovil se je neporažen

Poslovil se je neporažen

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Išče žensko z denarjem in stilom

Išče žensko z denarjem in stilom

Pevec zbolel za rakom

Pevec zbolel za rakom

Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
paru 18. 12. 2025 10.38
0 0
Če bo pa v Sloveniji doniral 10000€, ga bodo pa slavili kot Boga in pisarili 1 mesec , pa zraven z velikimi naslovi , DONČIĆ najbolj prepoznavna znamka Slovenije! To delate novinarji, nori Slovenci vam pa sledijo, ker , saj veste, kruha in iger...v zakulisju pa potekajo politične igrice...
ODGOVORI
Juzles Iters 17. 12. 2025 18.00
0 0
Lani je v Dallasu soigralcem za Božič kupil go-karte. Pred kakšnima dvema mesecema je vsem LALovskim multimilijonarjem, multi desetmilijonarjem in multi stomilijonarjem podaril - tudi pred kamerami - po en par superg v vrednosti po nekaj sto ojrov. Bili so presrečni... ☺️ Ne vem, zakaj so takšna "obdarovanja" javna, če naj bi imela osnovni namen razveseliti prijatelje. Aja, morda ima pa kaj veze s sponzorji, kjer je vsaka javna reklama pomembna...
ODGOVORI
simply.b 17. 12. 2025 16.27
3 0
To je zanj ,kot bi šel jaz v bife na pivo. In kaj pomeni en bicikl že tako preplačanim miljonarjem ?
ODGOVORI
progresivnidaveknastanovanja 17. 12. 2025 16.05
3 0
Jih je podaril tistim ki jih potrebujejo ali tistim ki ze imajo vsega prevec?
ODGOVORI
Buča hokaido 17. 12. 2025 15.10
1 0
Kdo lansira vse te novice okoli Dončiča? Se sam reklamira, ker verjetno ameriški novinarji teh novic ne pošiljajo v Slovenijo.
ODGOVORI
novice
Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto
Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto
šport
Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo
Dončić po obdarovanju soigralcev: Hayes potrebuje čelado, to je srhljivo
popin
The Rolling Stones končujejo album, turneje za zdaj ne bo
The Rolling Stones končujejo album, turneje za zdaj ne bo
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
5 mitov o hujšanju, zaradi katerih ne morete shujšati
5 mitov o hujšanju, zaradi katerih ne morete shujšati
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Moskisvet.com
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
Bibaleze.si
Olivia je 'top': Saša Dončić o vnukinji
Olivia je 'top': Saša Dončić o vnukinji
Cekin.si
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Dominvrt.si
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Vizita.si
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356