Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov

Luka Dončić je tudi v Los Angelesu dokazal, da ni le izjemen košarkar, temveč tudi izjemno velikodušen soigralec, poroča Index.hr. Slovenski superzvezdnik je tik pred prazniki poskrbel za nepozabno presenečenje – celotnemu strokovnemu štabu in igralcem Los Angeles Lakers je podaril kar 103 električna kolesa.
V klubu so ob tem objavili tudi video, ki prikazuje navdušenje in presenečenje med igralci, ko so prejeli darila.
Dončićeva gesta, ki je navdušila celoten klub
Glavni trener Lakersov J.J. Redick je ob tem povedal, da je Dončić poskrbel za darila prav za vse, ki sodelujejo v košarkarskem pogonu kluba.
Kupili so jih 103. Gre za vrhunska električna kolesa in komaj čakam, da se z njim zapeljem do plaže. "Fantastična gesta, vsi so bili navdušeni," je dejal Redick.
Dončić je s tem še enkrat pokazal, kako zelo ceni ljudi, ki vsak dan stojijo za uspehom ekipe – od igralcev do zaposlenih v ozadju.
Dončić za darila odštel okoli 250 tisoč evrov
Za soigralce je izbral model Pedal AllWheel Drive S, ki stane približno 3.350 dolarjev (okoli 2860 evrov).
Zaposleni v klubu so prejeli nekoliko cenejši model Pedal H/T, vreden 2.250 dolarjev (okoli 1920 evrov).
Skupna vrednost daril se tako približa 300 tisoč dolarjem, kar znaša približno četrt milijona evrov.
To ni njegova prva praznična dobrodelnost
Dončić je znan po tem, da rad razveseljuje ljudi okoli sebe. Podobno presenečenje je pripravil že pred dvema letoma, ko je bil še član Dallas Mavericksov – tudi takrat je ekipi podaril električna kolesa.
Njegove geste so med soigralci in navijači vedno sprejete z navdušenjem, saj kažejo, da Dončić tudi zunaj igrišča ostaja skromen, pozoren in izjemno radodaren.
