Od olimpijskega zlata do sodelovanja s platformo OnlyFans

icon-expand Lisa Buckwitz je na zimskih olimpijskih igrah osvojila zlato medaljo v dvosedu. FOTO: Profimedia

Lisa Buckwitz je leta 2018 na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojila zlato medaljo v dvosedu. Takrat je nastopila kot zaviračica v ekipi pilotke Mariame Jamanke. Pozneje je postala pilotka in se uveljavila tudi na svetovnem prvenstvu, kjer je leta 2024 osvojila naslov svetovne prvakinje. Kljub velikim športnim uspehom pa njena pot ni bila finančno preprosta. Bob je namreč drag šport, v katerem morajo tekmovalci sami iskati dodatna sredstva za opremo, priprave in delovanje ekipe. Leta 2024 je zato sklenila sponzorsko sodelovanje s platformo OnlyFans. Nemška javna televizija RBB je poročala, da se je njen logotip pojavil tudi na njenem bobu, športnica pa je v zameno dobila finančno podporo za nadaljevanje kariere.

Na OnlyFansu ne objavlja golih fotografij

Čeprav platformo mnogi povezujejo predvsem z erotičnimi vsebinami, ima Buckwitz drugačen pristop. V intervjuju za nemški časopis Tagesspiegel je pojasnila, da njen profil deluje kot nekakšen osebni pogovor z navijači. Objavlja utrinke iz vsakdanjega življenja, treningov in športnega zakulisja, sledilcem pa omogoča tudi neposredno komunikacijo. Na voljo so tudi fotografije v spodnjem perilu in kopalkah, vendar je jasno povedala, da se ne namerava fotografirati gola. Za naročnino na njen profil je bilo v času intervjuja treba odšteti okoli 27 evrov na mesec. "Svoj račun si lahko predstavljate kot pogovor prek aplikacije WhatsApp," je pojasnila športnica.

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Zakaj potrebuje dodaten denar, čeprav je olimpijska prvakinja?

Razlog je precej preprost: vrhunski šport zahteva velika finančna sredstva. Buckwitz je za svoje tekmovalno delovanje odgovorna tudi kot vodja ekipe, v kateri sodelujejo tri zaviračice. Njihovo delo želi ustrezno nagraditi, poleg tega mora pokrivati stroške priprav, potovanj in opreme. Nemška športna oddaja Sportschau je poročala, da lahko že komplet oziroma par specializiranih drsalk za bob stane približno 8000 evrov. V eni sezoni jih lahko potrebujejo več. Buckwitz je v pogovoru za Tagesspiegel pojasnila tudi, da je zaposlena v nemški vojski, ki ji zagotavlja sredstva za življenjske stroške. Brez te podpore bi se težko v celoti posvetila športu. Sponzorstvo platforme OnlyFans ji tako omogoča, da lažje pokriva stroške tekmovanj in podpira svojo ekipo. Ne gre torej zgolj za dodaten zaslužek, temveč za pomemben del financiranja njene športne poti.

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Sodelovanje ji je prineslo tudi več samozavesti

Buckwitz ne skriva, da je bila zaradi sodelovanja deležna tudi kritik. Zaveda se, da ima platforma poseben sloves in da nekateri takšnega povezovanja vrhunskega športa z erotično industrijo ne odobravajo. Kljub temu je zadovoljna z odločitvijo. V intervjuju za Tagesspiegel je povedala, da ji je nastopanje pred kamero pomagalo pri samozavesti. V preteklosti je bila precej bolj sramežljiva, danes pa se pred fotografskimi objektivi počuti veliko bolj sproščeno. Tudi nemška televizija ZDF je v dokumentarnem filmu Only Bob – Mein Körper. Mein Kapital predstavila njeno življenje, finančne izzive vrhunskega športa in pot do olimpijskega uspeha.

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