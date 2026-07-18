Poškodba je ni ustavila: Lindsey Vonn dokazala, zakaj velja za borko

41-letna nekdanja olimpijska prvakinja je na rdeči preprogi pritegnila številne poglede v črni bleščeči obleki z odkritim ramenom in hrbtom. Videz je dopolnila z diamantnimi uhani in prstanom, zato ni bilo mogoče slutiti, da ima še vedno resne posledice februarske nesreče na zimskih olimpijskih igrah.

Vonnova je razkrila, da okrevanje poteka veliko počasneje, kot bi si želela.

"Hoja mi še vedno povzroča težave. Moj gleženj je še vedno zlomljen," je povedala ob prihodu na prireditev. Dodala je, da se je šele pred kratkim lahko začela resneje vračati k vadbi v fitnesu.