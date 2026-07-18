Poškodba je ni ustavila: Lindsey Vonn dokazala, zakaj velja za borko

Na videz brezhibna, v resnici še vedno poškodovana
41-letna nekdanja olimpijska prvakinja je na rdeči preprogi pritegnila številne poglede v črni bleščeči obleki z odkritim ramenom in hrbtom. Videz je dopolnila z diamantnimi uhani in prstanom, zato ni bilo mogoče slutiti, da ima še vedno resne posledice februarske nesreče na zimskih olimpijskih igrah.
Vonnova je razkrila, da okrevanje poteka veliko počasneje, kot bi si želela.
"Hoja mi še vedno povzroča težave. Moj gleženj je še vedno zlomljen," je povedala ob prihodu na prireditev. Dodala je, da se je šele pred kratkim lahko začela resneje vračati k vadbi v fitnesu.
Nesreča, ki bi marsikoga dokončno ustavila
Februarja letos je na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo doživela eno najhujših nesreč v svoji karieri. Le nekaj sekund po začetku smuka je izgubila nadzor, silovito padla in utrpela več hudih poškodb, med drugim zapleten zlom golenice in poškodbo kolenskih vezi. Zaradi poškodb so jo morali s helikopterjem prepeljati v bolnišnico.
Sledili so operacije, tedni v invalidskem vozičku in dolgi meseci rehabilitacije. Kot poroča AOL je priznala, da skoraj tri mesece in pol ni mogla normalno hoditi brez pomoči. Ko je prvič znova naredila samostojne korake, je bila celo ganjena do solz.
Šampionka tudi zunaj smučin
Lindsey Vonn je skozi kariero postala sinonim za vztrajnost. Večkrat se je vrnila po težkih poškodbah in dokazala, da je psihološka moč pogosto enako pomembna kot fizična pripravljenost.
Na letošnji podelitvi ESPY ni bila zgolj gostja, ampak tudi ena od podeljevalk nagrad. To je še posebej simbolično, saj je v preteklosti osvojila kar devet nagrad ESPY, med drugim petkrat nagrado za najboljšo športnico leta.
Značaj se pokaže v težkih trenutkih
V svetu športa veliko govorimo o rekordih, medaljah in milijonskih pogodbah. A zgodbe, kot je Vonnina, opominjajo, da največje zmage pogosto niso dosežene na tekmovališču. Prava moč se pokaže takrat, ko človek po boleči poškodbi, mesecih rehabilitacije in številnih dvomih še vedno najde razlog za nasmeh.
Viri: People, Us Weekly, WWD, Profimedia
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