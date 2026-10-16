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Letos ne tečete na maratonu? Tudi ob progi vas čaka posebna izkušnja

P.R.
16. 10. 2026 12.27
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Za nepozabno maratonsko nedeljo ne potrebujete startne številke. V nedeljo, 18. oktobra, se lahko tekaškemu prazniku v Ljubljani ob 42-kilometrski Heineken 0.0 progi pridružite kot navijači, svojim favoritom pripravite osebno spodbudo in domov odnesete celo košček ulične umetnosti.

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Kdor je že kdaj tekel na množični tekaški prireditvi, ve, kako lepo je ob progi zaslišati svoje ime ali zagledati tebi posvečen transparent. Prav navijači so tisti, ki lahko maraton naredijo še bolj poseben.

Če boste to nedeljo spodbujali prijatelja, partnerja ali sodelavca, se ustavite na Trgu mladinskih delovnih brigad. Pivovarna Laško Union z blagovno znamko Heineken 0.0 tam pripravlja dogajanje, ki povezuje navijanje, ustvarjalnost in druženje.

Pripravite spodbudo, ki je vaš tekač ne bo spregledal

Svojim tekaškim favoritom namenite osebno spodbudo! Predpripravljene navijaške transparente boste lahko dopolnili z njenim ali njegovim imenom ter jih popestrili s pisanimi in spodbudnimi nalepkami. Navijanju se lahko pridružite tudi, če na progi ne poznate nikogar. Morda bo prav vaša spodbuda nekomu polepšala zadnje kilometre do cilja.

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pr članek FOTO: Arhiv naročnika

Umetnina, ki jo boste lahko odnesli domov

Na trgu bo od 8. ure zjutraj ustvarjal znani ljubljanski grafitar Azram. Njegovo grafiti umetnino bodo navdihovali tek, navijanje in druženje, obiskovalci pa boste lahko v živo in od blizu spremljali njeno nastajanje.

Ko bo končana, si boste lahko izbrali svoj košček umetnine in ga odnesli domov kot spomin na maratonsko nedeljo. A preden se poslovite, poglejte še na hrbtno stran: če boste našli obiskovalca, čigar košček ima enako barvo kot vaš, oba pri Heineken 0.0 hostesah čaka posebna nagrada.

Iskanje barvnega para bo tako tudi priložnost za novo poznanstvo in pogovor – morda na že tradicionalnem 8-metrskem navijaškem kavču.

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pr članek FOTO: Arhiv naročnika

Šport povezuje tudi zunaj proge

Prav vzpostavljanje priložnosti za nova, nepričakovana poznanstva in skupna doživetja je v jedru aktivnosti Pivovarne Laško Union z blagovno znamko Heineken 0.0.

Navijači so skupaj s tekmovalci pomemben del športnih dogodkov. Z navijaškimi aktivnostmi v okviru 42-kilometrske Heineken 0.0 proge zato želimo poudariti moč športa pri združevanju ljudi. Poleg prečkanja ciljne črte spomini nastajajo v številnih spontanih stikih, strastnem navijanju in močnem občutku pripadnosti, ki ga ustvarja dogodek. Vse to pa ponuja priložnosti za nova prijateljstva, pa naj bo to med navijači ali tekači, pojasnjuje Eva Kurnik, vodja mednarodnih blagovnih znamk v Pivovarni Laško Union.

Načrt za navijaško maratonsko nedeljo

Kje: Trg mladinskih delovnih brigad, Ljubljana

Kdaj: nedelja, 18. oktober

Od 8. ure: ustvarjanje grafitarja Azrama.

Od 9. ure: izdelava navijaških transparentov.

Med 10.30 in 12. uro: deljenje koščkov umetnine.

Povabite prijatelje in se pridružite navijaškemu vzdušju!

Naročnik oglasne vsebine je Heineken

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