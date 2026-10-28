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Lamar Odom
Novice

Lamar Odom na OnlyFansu dvignil prah: Bo razkril tudi tisto, kar je dolgo ostalo skrito?

B.R.
28. 10. 2026 08.25
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Nekdanji košarkarski zvezdnik je presenetil z novo poslovno potezo. Pri 46 letih se je pridružil platformi OnlyFans, kjer želi oboževalcem pokazati bolj osebno plat svojega življenja. Pri tem napoveduje tudi nekaj presenečenj, ki jih javnost še ne pozna.

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Lamar Odom na OnlyFansu obljublja vsebine brez filtrov

Lamar Odom, ki je največji pečat pustil v ligi NBA, se podaja na področje plačljivih spletnih vsebin. Kot poroča ameriški portal People, nekdanji košarkar na novi platformi ne želi ostati zgolj pri podobi športnika, ki jo javnost pozna s košarkarskih igrišč in televizijskih zaslonov.

Odom je pojasnil, da mu OnlyFans omogoča drugačen stik z oboževalci, brez olepševanja in običajnih omejitev javne podobe. Obljublja raznovrstne vsebine, nekaj nepričakovanih trenutkov in vpogled v dele svojega življenja, ki jih doslej ni delil z javnostjo.

Lamar Odom
Lamar Odom FOTO: Profimedia

Na platformi se mu je pridružila tudi partnerica Rachel Bradley

Odom pri tej potezi ni edini. Na OnlyFansu je svoj račun odprla tudi njegova partnerica Rachel Bradley, s katero je zvezo javno pokazal aprila letos.

Po poročanju portala TMZ bi lahko v prihodnje ustvarjala tudi skupne vsebine, vendar takšno sodelovanje za zdaj ni potrjeno kot dokončen načrt. Oba sta se torej odločila za samostojno navzočnost na platformi, možnost skupnih objav pa ostaja odprta.

OnlyFans je sicer znan po plačljivih vsebinah za naročnike, med katerimi so tudi vsebine za odrasle. 

Od dveh naslovov prvaka lige NBA do novega življenjskega poglavja

Odom je ljubiteljem košarke najbolj znan po nastopih za Los Angeles Lakers, s katerimi je v letih 2009 in 2010 osvojil dva zaporedna naslova prvaka lige NBA. Leta 2011 je prejel tudi priznanje za najboljšega rezervnega igralca lige, profesionalno košarkarsko kariero pa je končal leta 2014.

Kot je v svojem poročilu izpostavil francoski časnik Le Parisien, je nekdanji športnik po koncu kariere ostal v središču pozornosti tudi zaradi osebnega življenja. Širša javnost ga pozna še po zakonu s Khloé Kardashian, s katero se je poročil leta 2009. Njuna ločitev je bila pravnomočno zaključena leta 2016.

Odomova življenjska zgodba je v preteklosti vključevala tudi resne zdravstvene težave. Leta 2015 je po prevelikem odmerku drog skoraj umrl, pozneje pa je javno govoril o svojih težavah z odvisnostjo in prizadevanjih za okrevanje. Tudi zaradi teh izkušenj je njegovo življenje že večkrat pritegnilo pozornost medijev.

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Viri: People, TMZ, Le Parisien

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Lamar Odom OnlyFans NBA košarka zvezdniki šport
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