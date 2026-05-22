Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
kyle busch
Novice

Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač

B.R.
22. 05. 2026 09.42
0

Smrt ameriškega dirkača je pretresla svet NASCAR-ja in milijone ljubiteljev avtomobilizma. Dvakratni prvak serije NASCAR Cup Series je umrl pri 41 letih po nenadni hudi bolezni, novica pa je sprožila val odzivov med vozniki, ekipami in navijači po vsem svetu.

Kdo je bil Kyle Busch

Kyle Busch je veljal za enega najbolj prepoznavnih in uspešnih voznikov v zgodovini NASCAR-ja. Ameriški dirkač iz Las Vegasa je v več kot dveh desetletjih kariere osvojil dva naslova prvaka serije NASCAR Cup Series, in sicer leta 2015 ter 2019.

Po podatkih uradne strani NASCAR je Busch v karieri zabeležil kar 63 zmag v najvišjem razredu tekmovanja, skupno pa več kot 230 zmag v vseh treh nacionalnih NASCAR serijah. Zaradi agresivnega načina vožnje in izjemne tekmovalnosti si je prislužil vzdevek Rowdy, ki je postal sinonim za njegov dirkaški slog.

Kyle Busch
Kyle Busch FOTO: AP

Ameriška tiskovna agencija Associated Press poroča, da je bil Busch hospitaliziran zaradi hude bolezni le nekaj dni pred dirko Coca-Cola 600 v Charlottu. Družina, ekipa Richard Childress Racing in vodstvo NASCAR-ja so njegovo smrt potrdili v skupni izjavi.

Vzrok smrti za zdaj uradno še ni bil razkrit. Kot navaja Reuters, se je zdravstveno stanje dirkača v zadnjih tednih poslabšalo, zaradi česar je moral izpustiti prihajajočo dirko NASCAR Cup Series. Po poročanju medijev naj bi med testiranjem dirkalnega simulatorja postal neodziven, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico.

V uradni izjavi NASCAR-ja so zapisali, da je šport izgubil talent ene generacije, medtem ko je ekipa Richard Childress Racing poudarila njegov izjemen vpliv na razvoj sodobnega avtomobilizma.

Kariera, ki je zaznamovala NASCAR

Kyle Busch je svojo profesionalno pot začel zelo mlad. Že kot najstnik je veljal za izjemen talent, pozneje pa je vozil za največje ekipe v NASCAR-ju, med drugim za Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing in Richard Childress Racing.

Po podatkih NASCAR-ja je bil eden redkih dirkačev, ki je redno zmagoval v vseh treh glavnih serijah tekmovanja. Posebej uspešno obdobje je doživel pri ekipi Joe Gibbs Racing, kjer je postal obraz Toyotinega NASCAR programa.

Poleg dirkanja je pomembno vlogo igral tudi kot lastnik ekipe Kyle Busch Motorsports, ki je pomagala pri razvoju številnih mladih dirkačev. Strokovnjaki iz sveta avtomobilizma poudarjajo, da njegov vpliv ni bil omejen zgolj na stezo, temveč tudi na prihodnost celotnega športa.

Čustveni odzivi dirkačev in navijačev

Po objavi novice so družbena omrežja preplavila sporočila podpore in žalovanja. Več voznikov NASCAR-ja je Buscha opisalo kot neizprosnega tekmeca, a hkrati človeka, ki je športu posvetil vse življenje.

Kot poroča New York Post, so se mu poklonili številni znani dirkači, med njimi tudi Dale Earnhardt Jr., Jimmie Johnson in Denny Hamlin. Navijači pa so na spletnih forumih in družbenih omrežjih zapisali, da je bila novica zanje eden največjih šokov v zgodovini NASCAR-ja.

Na Redditu so številni oboževalci zapisali, da si NASCAR-ja brez Kyla Buscha skoraj ne morejo predstavljati, saj je bil dolga leta eden najbolj prepoznavnih obrazov tega športa.

Smrt ameriškega dirkača je pretresla svet NASCAR-ja in milijone ljubiteljev avtomobilizma.
Smrt ameriškega dirkača je pretresla svet NASCAR-ja in milijone ljubiteljev avtomobilizma. FOTO: Profimedia
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Preberi še
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Nenadoma umrl eden največjih rokometašev
Preberi še
Nenadoma umrl eden največjih rokometašev
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kyle Busch NASCAR avtomobilizem dirkanje športne novice
Novice

Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?

Novice

Kako s filtri hitreje najti pravi avto na licitaciji vozil

24ur.com Umrla legenda Nascarja Kyle Busch
Moskisvet.com Dirkaški svet žaluje: umrla je ikona Formule 1
Moskisvet.com Velika žalost v svetu Formule 1: Umrl je legendarni nemški dirkač
Moskisvet.com Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Moskisvet.com V prometni nesreči umrla glasbena zvezda
24ur.com Teden dni po prometni nesreči umrl 75-letni voznik
Priporoča
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 2
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 4
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 5
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 6
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 8
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 10
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 11
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 12
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 13
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 14
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 15
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 16
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 17
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 18
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 19
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737