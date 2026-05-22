Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač

Kdo je bil Kyle Busch

Kyle Busch je veljal za enega najbolj prepoznavnih in uspešnih voznikov v zgodovini NASCAR-ja. Ameriški dirkač iz Las Vegasa je v več kot dveh desetletjih kariere osvojil dva naslova prvaka serije NASCAR Cup Series, in sicer leta 2015 ter 2019. Po podatkih uradne strani NASCAR je Busch v karieri zabeležil kar 63 zmag v najvišjem razredu tekmovanja, skupno pa več kot 230 zmag v vseh treh nacionalnih NASCAR serijah. Zaradi agresivnega načina vožnje in izjemne tekmovalnosti si je prislužil vzdevek Rowdy, ki je postal sinonim za njegov dirkaški slog.

Kyle Busch FOTO: AP

Ameriška tiskovna agencija Associated Press poroča, da je bil Busch hospitaliziran zaradi hude bolezni le nekaj dni pred dirko Coca-Cola 600 v Charlottu. Družina, ekipa Richard Childress Racing in vodstvo NASCAR-ja so njegovo smrt potrdili v skupni izjavi. Vzrok smrti za zdaj uradno še ni bil razkrit. Kot navaja Reuters, se je zdravstveno stanje dirkača v zadnjih tednih poslabšalo, zaradi česar je moral izpustiti prihajajočo dirko NASCAR Cup Series. Po poročanju medijev naj bi med testiranjem dirkalnega simulatorja postal neodziven, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. V uradni izjavi NASCAR-ja so zapisali, da je šport izgubil talent ene generacije, medtem ko je ekipa Richard Childress Racing poudarila njegov izjemen vpliv na razvoj sodobnega avtomobilizma.

Kariera, ki je zaznamovala NASCAR

Kyle Busch je svojo profesionalno pot začel zelo mlad. Že kot najstnik je veljal za izjemen talent, pozneje pa je vozil za največje ekipe v NASCAR-ju, med drugim za Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing in Richard Childress Racing. Po podatkih NASCAR-ja je bil eden redkih dirkačev, ki je redno zmagoval v vseh treh glavnih serijah tekmovanja. Posebej uspešno obdobje je doživel pri ekipi Joe Gibbs Racing, kjer je postal obraz Toyotinega NASCAR programa. Poleg dirkanja je pomembno vlogo igral tudi kot lastnik ekipe Kyle Busch Motorsports, ki je pomagala pri razvoju številnih mladih dirkačev. Strokovnjaki iz sveta avtomobilizma poudarjajo, da njegov vpliv ni bil omejen zgolj na stezo, temveč tudi na prihodnost celotnega športa.

Čustveni odzivi dirkačev in navijačev

Po objavi novice so družbena omrežja preplavila sporočila podpore in žalovanja. Več voznikov NASCAR-ja je Buscha opisalo kot neizprosnega tekmeca, a hkrati človeka, ki je športu posvetil vse življenje. Kot poroča New York Post, so se mu poklonili številni znani dirkači, med njimi tudi Dale Earnhardt Jr., Jimmie Johnson in Denny Hamlin. Navijači pa so na spletnih forumih in družbenih omrežjih zapisali, da je bila novica zanje eden največjih šokov v zgodovini NASCAR-ja. Na Redditu so številni oboževalci zapisali, da si NASCAR-ja brez Kyla Buscha skoraj ne morejo predstavljati, saj je bil dolga leta eden najbolj prepoznavnih obrazov tega športa.

