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Kupujete stanovanje? Teh sedem stvari preverite pred podpisom pogodbe

L.G.
04. 08. 2026 03.37
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Nakup stanovanja ali hiše je pogosto največja finančna odločitev v življenju. Večina ljudi se osredotoča na lokacijo, velikost in ceno, precej manj pa na podrobnosti, ki lahko kasneje povzročijo ogromne stroške, slabo voljo ali celo pravne zaplete.

Nepremičninski strokovnjaki opozarjajo, da je največ napak narejenih prav v obdobju med prvim ogledom in podpisom pogodbe. Takrat navdušenje pogosto zasenči zdravo mero previdnosti. Če razmišljate o nakupu nepremičnine, si pred končno odločitvijo vzemite čas za naslednjih sedem preverjanj.

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1. Ali je z nepremičnino pravno vse v redu?

Lepo stanovanje še ne pomeni, da je z njim vse urejeno na papirju.

Pred nakupom preverite zemljiškoknjižno stanje, morebitne hipoteke, služnosti in druge omejitve. Če kupujete hišo, se prepričajte tudi, da so bili vsi prizidki, nadstreški ali druge predelave izvedeni zakonito.

Marsikateri kupec šele po podpisu pogodbe ugotovi, da dejansko stanje ne ustreza uradni dokumentaciji.

Pri starejših nepremičninah je pogosto smiselno na ogled pripeljati gradbenega strokovnjaka.
Pri starejših nepremičninah je pogosto smiselno na ogled pripeljati gradbenega strokovnjaka. FOTO: Adobe Stock

2. Ne glejte samo sten, preverite tudi tisto, kar se skriva za njimi

Sveže prepleskane stene in nova talna obloga lahko hitro ustvarijo vtis brezhibne nepremičnine. A veliko dražjih težav ni vidnih na prvi pogled.

Posebno pozornost namenite:
- sledi vlage,
- stanju strehe,
- električnim in vodovodnim instalacijam,
- ogrevalnemu sistemu,
- okenom in izolaciji.

Pri starejših nepremičninah je pogosto smiselno na ogled pripeljati gradbenega strokovnjaka. Nekaj sto evrov za pregled je lahko ena najboljših investicij pred nakupom.

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3. Preverite, koliko vas bo nepremičnina stala vsak mesec

Kupnina je le del zgodbe. Mnogi kupci pozabijo vprašati:
- kolikšni so stroški ogrevanja,
- koliko znašajo obratovalni stroški,
- ali so v stavbi načrtovane večje obnove.

Stanovanje, ki je na prvi pogled ugodno, lahko zaradi visokih mesečnih stroškov hitro postane precej dražja izbira od nekoliko dražje alternative.

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4. Raziščite okolico, ne le stanovanja

Ogled običajno traja manj kot eno uro. Živeli pa boste tam leta.

Ob različnih urah dneva preverite:
- prometne razmere,
- raven hrupa,
- možnosti parkiranja,
- dostop do trgovin, šol in zdravstvenih storitev,
- načrtovane gradbene projekte v bližini.

Mnogi lastniki priznavajo, da jim je bila nepremičnina všeč, okolica pa se je izkazala za največje razočaranje.

Pametno je, da si pri prenovi vedno pustite tudi nekaj rezerve za nepredvidene stroške.
Pametno je, da si pri prenovi vedno pustite tudi nekaj rezerve za nepredvidene stroške. FOTO: Shutterstock

5. Vprašajte, zakaj lastnik prodaja

To vprašanje se zdi preprosto, a lahko razkrije marsikaj.

Razlog je lahko popolnoma običajen, denimo selitev ali menjava službe. Včasih pa se v ozadju skrivajo težave z objektom, sosedi ali celo visoki stroški vzdrževanja.

Odgovor sam po sebi morda ne bo odločilen, lahko pa vam pomaga sestaviti širšo sliko.

6. Ne podcenjujte stroškov prenove

Kupci pogosto ocenjujejo prenovo precej optimistično.

Nova kuhinja, kopalnica, talne obloge ali okna lahko hitro predstavljajo strošek več deset tisoč evrov. Pred nakupom si pripravite realističen izračun vseh del, ki jih boste morali opraviti v prvih letih.

Pametno je, da si pri prenovi vedno pustite tudi nekaj rezerve za nepredvidene stroške.

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7. Ne porabite vseh prihrankov za nakup

To je ena najpogostejših napak. Ko je pogodba podpisana, se stroški šele začnejo:
- selitev,
- osnovna oprema,
- manjša popravila,
- aparati,
- zavarovanje,
- vzdrževanje.

Finančni svetovalci zato priporočajo, da po nakupu ostane dovolj denarne rezerve za nepričakovane dogodke.

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Najdražja napaka? Hitenje

Nepremičninski trg zna ustvariti občutek, da morate odločitev sprejeti takoj. Res je, da dobre nepremičnine včasih hitro najdejo kupca, vendar je prenagljena odločitev lahko zelo draga.

Pred podpisom pogodbe si vzemite dovolj časa za preverjanje dokumentov, tehničnega stanja in vseh stroškov. Nekaj dodatnih dni premisleka vas lahko obvaruje pred težavami, ki bi vas spremljale še vrsto let.

V svetu nepremičnin namreč velja preprosto pravilo: bolj kot ste temeljiti pred nakupom, manj presenečenj vas bo čakalo po vselitvi.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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