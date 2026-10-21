Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce

Pritegnila pozornost z vremensko napovedjo

Ksenija Popović, voditeljica črnogorske javne televizije RTCG iz Podgorice, je v zadnjih dneh postala prava spletna senzacija. Posnetek njenega nastopa ob vremenski napovedi se je razširil po družbenih omrežjih, pod njim pa so se hitro začeli vrstiti komentarji gledalcev. Tako številni uporabniki priznavajo, da vremensko napoved spremljajo tudi zaradi simpatične voditeljice. Nekateri so se pošalili, da jih vremenske razmere sicer ne zanimajo pretirano, a si oddajo kljub temu z veseljem ogledajo.

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Ni le televizijski obraz, temveč tudi uspešna manekenka

Ksenija se pred kamerami ne znajde prvič. Njena pot v svet mode se je začela leta 2018, ko je zmagala na črnogorskem izboru Elite Model Look. S tem si je zagotovila nastop na svetovnem finalu na Tenerifih, kjer je zastopala svojo državo. Kot je zapisala črnogorska javna televizija RTCG, je pozneje sodelovala na različnih modnih dogodkih in revijah ter nadaljevala razvoj svoje manekenske kariere. Leta 2025 je na izboru za miss Črne gore osvojila naziv druge spremljevalke in lento za miss šarma. Moda pa ni njeno edino področje zanimanja. Popovićeva se posveča tudi novinarstvu, poleg tega pa zaključuje študij diplomacije in mednarodnih odnosov. Sama je v intervjuju poudarila, da želi ostati zvesta svojim vrednotam ter še naprej razvijati različna poklicna področja.

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Črno goro bo zastopala na svetovnem izboru Miss Earth

Pred Ksenijo Popović je tudi pomemben mednarodni nastop. Marca 2026 je osvojila naziv Miss Earth Montenegro 2026, zato bo Črno goro zastopala na svetovnem izboru Miss Earth na Filipinih. Finale je napovedano za 12. december 2026. Po poročanju srbskega portala Telegraf je Popovićeva v pogovoru za podgoriški portal Antena M pojasnila, da ji je pomembno, da svojo državo predstavi dostojanstveno in pristno. Pri izboru Miss Earth namreč ne ocenjujejo le videza, temveč tudi odnos do okolja, družbeno odgovornost, javno nastopanje in sodelovanje pri različnih projektih.

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