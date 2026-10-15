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Mahrah Al Nahyan
Novice

Članica bogate kraljeve družine omedlela, triletnik ostal sam ob cesti

B.R.
15. 10. 2026 14.54
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Pretresljiv prizor na ulici v zahodnem Londonu je privedel do sodnega postopka proti 32-letni Mahrah Al Nahyan, ki je povezana z vladajočo kraljevo družino Abu Dabija. Medtem ko je bila nezavestna ob nezavestnem moškem, se je triletni otrok brez čevljev igral v bližini prometne ceste.

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Mimoidoči opazili otroka v nevarnosti

Kot poroča britanski časnik The Standard, je bila Mahrah Al Nahyan naslonjena na ograjo in se ni odzivala, ob njej pa je ležal nezavesten moški. V bližini je bil triletni otrok, ki se je bos igral s skirojem, nevarno blizu prometa.

Mimoidoči so hitro opazili, da otrok nima ustreznega nadzora. Pristopili so, poskrbeli za njegovo varnost in poklicali pomoč. Po navedbah tožilstva je Al Nahyan ostala nezavestna približno 30 minut, medtem ko so neznanci varovali otroka do prihoda policije.

Ko se je prebudila, naj bi se na zbrane odzvala nepredvidljivo. Primer je sprožil sodni postopek zaradi zanemarjanja otroka, saj je bil ta v okoliščinah, v katerih bi se lahko hitro znašel v resni nevarnosti.

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Pred incidentom naj bi uživala kokain

Na sodišču so obravnavali tudi okoliščine, povezane z uživanjem drog. Po poročanju časnika The Times je tožilstvo navedlo, da je Al Nahyan v dneh pred dogodkom uživala kokain. Policisti so pri pregledu njenih stvari našli pripomočke, povezane z uživanjem drog, vendar po poročilih pri njej niso odkrili prepovedanih snovi.

Njen zagovornik Stephen Vullo je pojasnil, da na dan dogodka ni zaužila drog, temveč naj bi bila po uživanju v predhodnih dneh povsem izčrpana. Obramba je na sodišču izpostavila tudi njeno poznejše zdravljenje zaradi odvisnosti.

Al Nahyan je priznala krivdo za eno kaznivo dejanje zanemarjanja otroka.

Kakšno kazen je izreklo sodišče?

Na sodišču Southwark Crown Court so ji izrekli dveletni ukrep, ki se izvaja v skupnosti in vključuje obveznost rehabilitacije. Poleg tega mora plačati okoli 5.000 evrov globe in okoli 1.000 evrov sodnih stroškov.

Kot poroča IBTimes UK, je sodnik poudaril resnost njenega ravnanja in nevarnost, v kateri se je znašel otrok. Če mimoidoči ne bi posredovali, bi se lahko triletni otrok približal cesti, se poškodoval ali znašel v drugih nevarnih okoliščinah.

Al Nahyan naj bi po dogodku začela zdravljenje zaradi odvisnosti v specializirani ustanovi Priory v angleškem mestu Woking. Obramba je na sodišču navedla, da obžaluje svoje ravnanje in želi nadaljevati zdravljenje.

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Kdo je Mahrah Al Nahyan?

Mahrah Al Nahyan je stara 32 let in je s kraljevo družino Abu Dabija povezana prek zakonske zveze. Družina Al Nahyan je vladajoča dinastija emirata Abu Dabi v Združenih arabskih emiratih in velja za eno najbogatejših kraljevih družin na svetu.

Primer je pritegnil veliko pozornosti zaradi povezave z vplivno družino, vendar je v ospredju predvsem vprašanje varnosti otroka. Dogodek kaže, kako hitro lahko neodgovorno ravnanje odraslih ogrozi najmlajše in kako pomembno je, da ljudje v takšnih okoliščinah ne ostanejo ravnodušni.

V tem primeru so prav mimoidoči preprečili, da bi se položaj še poslabšal. Njihov odziv je omogočil, da je otrok ostal na varnem do prihoda policije, sodni postopek pa je opozoril na resne posledice zanemarjanja otroka.

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Viri: The Standard, The Times, IBTimes UK

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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