Koliko denarja lahko prihranite, če manjša popravila opravite sami?

Veliko domačih projektov lahko brez posebnega predznanja opravite sami. Potrebujete le nekaj dobre volje, osnovno orodje in uro ali dve prostega časa. Pri tem pa ne prihranite le denarja, temveč poskrbite tudi, da je dom bolj urejen in funkcionalen.

Kje se prihranki najhitreje poznajo?

Marsikdo pri domačih projektih razmišlja predvsem o strošku materiala, redkeje pa o strošku dela. Prav sestavljanje pohištva, montaža polic, obnova opreme ali urejanje garaže so opravila, za katera bi sicer morali najeti mojstra ali drugo pomoč. Če se jih lotimo sami, lahko skozi leto prihranimo tudi več sto evrov. Pri večini domačih projektov razlika ni v tem, ali jih zmoremo, ampak ali imamo pri roki pravo orodje. Delo je hitrejše, natančnejše in predvsem precej manj frustrirajoče. Prav na tej ideji že 30 let temelji blagovna znamka Parkside, ki razvija rešitve za domače mojstre in vse, ki radi stvari uredijo sami. Od natančnega vijačenja do obdelave lesa, vse za dom in vrt najdete na enem mestu.

1. Sestavljanje pohištva

Nova omara za spalnico, knjižna polica za dnevno sobo ali shranjevalni element za garažo. Veliko kosov pohištva danes kupimo v delih, kar pomeni, da nas po nakupu čaka še sestavljanje. Montaža ene omare lahko stane od 30 do 80 evrov, sestavljanje večjega kosa pohištva še več. V resnici pa je večina sodobnega pohištva zasnovana tako, da ga lahko sestavi tudi domači mojster brez posebnih izkušenj. Razlika med zamudnim sestavljanjem in hitro opravljenim delom je pogosto predvsem v pravem orodju. Akumulatorski vrtalni vijačnik delo občutno pospeši, hkrati pa omogoča natančnejše in udobnejše vijačenje. Med aktualnimi izdelki Hit tedna, ki bodo od 17. septembra na voljo v trgovinah Lidl, je tudi Parkside komplet akumulatorskega vrtalnega vijačnika 12 V (49,99 €), ki vključuje dodatni pribor za različna opravila. Primeren je za natančno vrtanje v les, kovino in umetne mase ter hitro vijačenje pri sestavljanju pohištva, montaži polic in številnih drugih domačih projektih.

icon-expand Akumulatorski vrtalni vijačnik je primeren za natančno vrtanje v les, kovino in umetne mase ter hitro vijačenje pri sestavljanju pohištva, montaži polic in številnih drugih domačih projektih. FOTO: Arhiv naročnika

2. Polica, ki lahko spremeni cel prostor

Ena sama polica v garaži, shrambi ali delovnem kotičku lahko sprosti presenetljivo veliko prostora in olajša organizacijo. Namesto škatel na tleh, je vse na svojem mestu in hitro pri roki. Montaža police je eden najpreprostejših projektov, ki se ga lahko lotimo sami. Potrebujemo le nekaj osnovnega orodja, natančne meritve in nekaj minut dela. Rezultat pa je dolgoročen: bolj pregleden prostor, manj iskanja stvari in boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra doma.

3. Obnovite star kos, namesto da kupujete novega

Ko vrtna klop, lesena miza ali vrtni stol pokažejo znake obrabe, je prva misel pogosto nakup nove opreme. Vendar to pogosto ni najugodnejša rešitev. Namesto da za nov kos vrtnega ali lesenega pohištva odštejete več sto evrov, lahko z nekaj brušenja in zaščitnim premazom obstoječemu kosu podaljšate življenjsko dobo za več sezon.

icon-expand Parkside komplet večnamenskih miz lahko uporabite pri sestavljanju pohištva, barvanju, prenovi doma, obdelavi lesa ali organizaciji delavnice. FOTO: Arhiv naročnika

4. Urejena garaža prihrani več časa, kot si mislite

Kolikokrat ste iskali izvijač, meter ali vijake, pa ste za to porabili več časa kot za samo opravilo? Neurejena garaža ali delavnica ne pomenita le nereda, temveč tudi izgubo časa pri vsakem projektu. Že nekaj dodatnih polic, organizatorjev in primerna delovna površina lahko delo občutno poenostavijo. Med izdelki Hit tedna je zato tudi Parkside komplet večnamenskih miz 3x (59,99 €). Gre za zložljive mize s štiristopenjsko nastavljivo višino, ki jih lahko uporabite pri sestavljanju pohištva, barvanju, prenovi doma, obdelavi lesa ali organizaciji delavnice. Zaradi nastavljive višine in nosilnosti do 45 kilogramov na mizo pridejo prav pri zelo različnih opravilih, od priprave materiala do sestavljanja večjih kosov pohištva. Ker jih po uporabi preprosto pospravite, so praktična rešitev tudi za manjše garaže in delovne prostore.

5. Zamenjajte poškodovane tečaje, ročaje ali vodila predalov

Vrata kuhinjske omarice, ki se ne zaprejo več pravilno. Predal, ki se zatika ob vsakem odpiranju. Majhne okvare na pohištvu so med najpogostejšimi razlogi za slabo voljo doma, njihovo popravilo pa je običajno precej preprostejše, kot si predstavljamo. Menjava tečajev, ročajev ali vodil predalov ne zahteva posebnega znanja. Z nekaj vijaki in nekaj minutami dela lahko pohištvu povrnete funkcionalnost ter se izognete precej dražji zamenjavi celotnega kosa.

icon-expand Med aktualnimi izdelki Hit tedna, ki bodo od 17. septembra na voljo v trgovinah Lidl, je tudi Parkside komplet akumulatorskega vrtalnega vijačnika 12 V. FOTO: Arhiv naročnika

Zmoreš to!