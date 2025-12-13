Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Kelly Osbourne
Novice

Zvezdnica drastično shujšala: Razlog je zelo žalosten

E.R.
13. 12. 2025 02.30
1

Kelly Osbourne je odkrito spregovorila o razlogu za njeno drastično izgubo telesne teže, ki je srce parajoč.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sharon Osbourne je v čustvenem pogovoru z britanskim voditeljem Piersom Morganom spregovorila o najtežjem obdobju svoje družine – zadnjih dneh legendarnega rockerja Ozzyja Osbournea in bolečini, ki jo po njegovi smrti doživlja njihova hči Kelly Osbourne.

Med intervjujem je Morgan predvajal posnetek, ki ga je Kelly delila na Instagramu, preden ga je pozneje izbrisala. V njem se je ostro odzvala na spletne komentarje o svoji drastični izgubi teže in razkrila, da se po očetovi smrti 22. julija spopada z resnimi težavami s prehranjevanjem.

Kelly Osbourne
Kelly Osbourne FOTO: Profimedia

Kelly Osbourne: "Trudim se preživeti dan – družina je vse, kar imam"

V videu je Kelly odkrito povedala, da jo žaljivi komentarji o njenem videzu v času globoke osebne izgube še dodatno ranijo.

Poudarila je, da je njena prioriteta trenutno le družina in da želi na družbenih omrežjih deliti le pozitivne trenutke, ne pa svoje bolečine. Kritikom je namenila tudi nekaj ostrih besed, s katerimi je jasno pokazala, kako zelo jo prizadenejo napadi na njen videz.

Sharon Osbourne je hčer brez oklevanja podprla: "Ima prav. Izgubila je očeta in komaj je. Ljudje ne razumejo, kako težko je."

Sharon, Ozzy in Kelly leta 2005
Sharon, Ozzy in Kelly leta 2005 FOTO: Profimedia

Dolga zgodovina boja s telesno podobo

Kelly Osbourne, ki je v javnost stopila kot najstnica v resničnostnem šovu The Osbournes, je že večkrat spregovorila o pritisku, ki ga je doživljala zaradi svojega videza.

V preteklosti je priznala, da je bila tarča posmeha tako v obdobju, ko je imela več kilogramov, kot tudi zdaj, ko je shujšana.

"O meni ni bilo mogoče prebrati članka, ne da bi omenili mojo težo," je povedala v enem od intervjujev. Dodala je, da so jo žaljivke spremljale skozi celotno mladost in pustile globoke psihične posledice.

Kelly je priznala, da je preizkusila številne metode – od diet in vadbe do medicinskih posegov – preden je našla ravnovesje, ki ji ustreza.

Nosečnost, strah pred posmehom in umik iz javnosti

Ko je pričakovala sina Sida, se je Kelly popolnoma umaknila iz javnosti. Priznala je, da jo je bilo strah, da bi se ponovilo javno sramotenje, kakršnega je doživela Jessica Simpson med svojo nosečnostjo.

"Pridobila sem 45 kilogramov in bala sem se, da bodo ljudje govorili o meni na enak način. Zato sem se skrila," je povedala.

Kljub temu je to obdobje prineslo tudi nekaj lepega – ponovno se je povezala z očetom Ozzyjem. Ker je bil njen partner Sid Wilson na turneji, se je preselila nazaj k staršem.

"Z očetom sva preživela ogromno časa skupaj. Igrala sva družabne igre, gledala serije, skupaj telovadila v bazenu. To so spomini, ki jih bom vedno nosila v srcu."

Kelly Osbourne
Kelly Osbourne FOTO: Profimedia

 

Družina Osbourne ostaja povezana v žalovanju

Smrt Ozzyja Osbournea je močno zaznamovala vse člane družine, še posebej Kelly, ki se zdaj spopada z izgubo, medtem ko je pod drobnogledom javnosti. Sharon Osbourne poudarja, da je najpomembneje, da družina drži skupaj in drug drugemu nudi oporo.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People

Kelly Osbourne Ozzy Osbourne prehranjevalne motnje hujšanje žalovanje družina Osbourne slavni znani preobrazba nekoč in danes prej potem
SORODNI ČLANKI
Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa 13. 12. 2025 16.47
0 1
Zdaj izgleda veliko bolje.
ODGOVORI
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni prepustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni prepustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356