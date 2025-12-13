Zvezdnica drastično shujšala: Razlog je zelo žalosten

Kelly Osbourne je odkrito spregovorila o razlogu za njeno drastično izgubo telesne teže, ki je srce parajoč.

Sharon Osbourne je v čustvenem pogovoru z britanskim voditeljem Piersom Morganom spregovorila o najtežjem obdobju svoje družine – zadnjih dneh legendarnega rockerja Ozzyja Osbournea in bolečini, ki jo po njegovi smrti doživlja njihova hči Kelly Osbourne. Med intervjujem je Morgan predvajal posnetek, ki ga je Kelly delila na Instagramu, preden ga je pozneje izbrisala. V njem se je ostro odzvala na spletne komentarje o svoji drastični izgubi teže in razkrila, da se po očetovi smrti 22. julija spopada z resnimi težavami s prehranjevanjem.

icon-expand Kelly Osbourne FOTO: Profimedia

Kelly Osbourne: "Trudim se preživeti dan – družina je vse, kar imam"

V videu je Kelly odkrito povedala, da jo žaljivi komentarji o njenem videzu v času globoke osebne izgube še dodatno ranijo. Poudarila je, da je njena prioriteta trenutno le družina in da želi na družbenih omrežjih deliti le pozitivne trenutke, ne pa svoje bolečine. Kritikom je namenila tudi nekaj ostrih besed, s katerimi je jasno pokazala, kako zelo jo prizadenejo napadi na njen videz. Sharon Osbourne je hčer brez oklevanja podprla: "Ima prav. Izgubila je očeta in komaj je. Ljudje ne razumejo, kako težko je."

icon-expand Sharon, Ozzy in Kelly leta 2005 FOTO: Profimedia

Dolga zgodovina boja s telesno podobo

Kelly Osbourne, ki je v javnost stopila kot najstnica v resničnostnem šovu The Osbournes, je že večkrat spregovorila o pritisku, ki ga je doživljala zaradi svojega videza. V preteklosti je priznala, da je bila tarča posmeha tako v obdobju, ko je imela več kilogramov, kot tudi zdaj, ko je shujšana. "O meni ni bilo mogoče prebrati članka, ne da bi omenili mojo težo," je povedala v enem od intervjujev. Dodala je, da so jo žaljivke spremljale skozi celotno mladost in pustile globoke psihične posledice. Kelly je priznala, da je preizkusila številne metode – od diet in vadbe do medicinskih posegov – preden je našla ravnovesje, ki ji ustreza.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 4 Kelly Osbourne







Nosečnost, strah pred posmehom in umik iz javnosti

Ko je pričakovala sina Sida, se je Kelly popolnoma umaknila iz javnosti. Priznala je, da jo je bilo strah, da bi se ponovilo javno sramotenje, kakršnega je doživela Jessica Simpson med svojo nosečnostjo. "Pridobila sem 45 kilogramov in bala sem se, da bodo ljudje govorili o meni na enak način. Zato sem se skrila," je povedala. Kljub temu je to obdobje prineslo tudi nekaj lepega – ponovno se je povezala z očetom Ozzyjem. Ker je bil njen partner Sid Wilson na turneji, se je preselila nazaj k staršem. "Z očetom sva preživela ogromno časa skupaj. Igrala sva družabne igre, gledala serije, skupaj telovadila v bazenu. To so spomini, ki jih bom vedno nosila v srcu."

icon-expand Kelly Osbourne FOTO: Profimedia

Družina Osbourne ostaja povezana v žalovanju

Smrt Ozzyja Osbournea je močno zaznamovala vse člane družine, še posebej Kelly, ki se zdaj spopada z izgubo, medtem ko je pod drobnogledom javnosti. Sharon Osbourne poudarja, da je najpomembneje, da družina drži skupaj in drug drugemu nudi oporo.

