Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?

Ko se srečata dva izjemna uma

Einstein in Marićeva sta se spoznala leta 1896 v Zürichu. Kot edina študenta fizike v svojem letniku sta tvorila nenavaden, a popolnoma ujemajoč se par: on uporniški, živahen in nepredvidljiv; ona tiha, izjemno natančna, analitična in z železno disciplino. Britannica navaja, da je bila Mileva ena redkih žensk svojega časa, ki ji je bilo sploh dovoljeno študirati fiziko, in to le na podlagi posebnega dovoljenja oblasti. Njuno sodelovanje je hitro preraslo v romanco, intelektualno in čustveno zavezništvo, v katerem sta ure in ure skupaj reševala enačbe, razpravljala o eksperimentih, igrala klavir in violino ter si pisala strastna pisma. Po pisanju Scientific American so ta pisma polna skupnih razmislekov o 'najini teoriji' in 'najinem delu', kar kaže, da sta si znanstveno popolnoma zaupala.

Preberi še Preprost trik z barvami, ki moške naredi 10x bolj privlačne

Ljubezen, ki je postala skrivnost

Njuna zveza ni naletela na odobravanje. Einsteinova starša sta se ostro uprla razmerju s 'Srpkinjo, ki hoče kariero', poroča Ms. Magazine. V strahu pred škandalom je Mileva leta 1902 skrivnostno rodila hčerko Lieserl. Njen nadaljnji življenjski tok ostaja nejasen; najverjetneje je umrla zaradi škrlatinke, navaja Wikipedia. Kljub težavam sta se Einstein in Mileva leta 1903 poročila in ustvarila družino. Rodila sta se jima dva sinova, Hans Albert in Eduard, toda za njuno zakonsko dinamiko so prihajali temačni časi.

Milevina vloga v Einsteinovem vzponu

Ena največjih ugank zgodovine znanosti je, ali je Mileva dejansko prispevala k Einsteinovim znamenitim delom iz leta 1905. TIME navaja, da so strokovnjaki razdeljeni: nekateri verjamejo, da je bila njegova soavtorica ali ključna sodelavka, drugi pa opozarjajo, da pisma ne dajejo dokončnega dokaza. Toda ne glede na to, ostaja neizpodbitno dejstvo: Einstein je Milevi zaupal kot nikomur drugemu. Če je kdo razumel njegovo miselnost, je bila to ona. Scientific American dodaja, da so bila njuna pisma desetletja skrita in objavljena šele v osemdesetih letih, šele takrat se je razplamtela razprava o njenem možnem znanstvenem vplivu.

Preberi še Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'

Razpoke v zakonu in temna plat genija

Ko se je Einsteinova slava začela vzpenjati, je njun odnos počasi razpadal. Leta 1914 je Mileva prejela pismo, ki je presenetilo in pretreslo tudi zgodovinarje: seznam strogo določenih pogojev, pod katerimi sme ostati v skupnem gospodinjstvu. Nič več bližine, nič več dotikov, nič več skupnega družabnega življenja, le obveznosti. Open Culture navaja, da je moralno izčrpana Mileva ta 'pogodbeni seznam' sprejela predvsem zato, da bi zaščitila sinova. V tem času je Einstein že stkal novo razmerje s sestrično Elso, kar omenjajo tudi viri Showbuzz. Njuna nekoč nežna in intelektualno enakovredna ljubezen se je razblinila v napetost, odmaknjenost in bolečino.

Življenje po razpadu: tišina, ki je ostala

Po razvezi leta 1919 je Mileva ostala sama v Zürichu, ujeta med skrbjo za sinova in pomanjkanjem možnosti, da bi uresničila svoje akademske sanje. Mlajši sin Eduard je razvil hudo duševno bolezen, zaradi katere je Mileva morala prodati skoraj vse premoženje, da bi mu zagotovila zdravljenje. Britannica opisuje njena pozna leta kot obdobje finančnih stisk in čustvene izčrpanosti, vse do njene smrti leta 1948.

Zakaj njuna zgodba danes odzvanja glasneje kot kdaj prej

Mileva Marić je bila ženska, ki je kljub izjemni nadarjenosti živela v obdobju, ki ženskam ni dopuščalo enakih priložnosti. Njena zgodba nas opominja na nevidne prispevke, ki so v zgodovini prepogosto prezrti. Kot poročajo sodobni zgodovinarji, prav odkritje njunih pisem leta 1986 še danes spodbuja razpravo o nevidnih prispevkih žensk v znanosti. Einstein je postal simbol genialnosti, a za tem vzponom je stala ženska, ki je v tišini nosila del bremena njegovega izjemnega, a ne vedno nežnega uma.

