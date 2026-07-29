Umrl je priljubljeni DJ, njegov hit je poznal ves svet

Kavinskyja so našli mrtvega v njegovem domu v Parizu

Pravo ime glasbenika je bilo Vincent Belorgey, javnost pa ga je poznala predvsem pod umetniškim imenom Kavinsky. Francoski mediji poročajo, da so ga našli mrtvega v njegovem domu v Parizu, star je bil 50 let. Okoliščine smrti še preiskujejo, pristojni organi pa za zdaj niso potrdili natančnega vzroka. Čeprav je bil Kavinsky v elektronskih glasbenih krogih znan že prej, ga je širša javnost spoznala predvsem zaradi skladbe Nightcall iz leta 2010.

icon-expand Kavinskyja so našli mrtvega v njegovem domu v Parizu FOTO: Profimedia

Pesem je postala svetovni fenomen, ko se je pojavila v uvodni sekvenci filma Drive iz leta 2011, režiserja Nicolasa Windinga Refna. Minimalističen zvok, temačna atmosfera in retro občutek osemdesetih let so skladbi dali poseben pečat, zaradi katerega je postala ena najbolj prepoznavnih skladb žanra synthwave. Kavinsky je s svojim slogom združil elektronsko glasbo, vplive filmskih zvočnih podlag iz osemdesetih let in estetiko videoiger. Njegov alter ego je bil del celotne umetniške podobe, ki je temeljila na zgodbi o skrivnostnem liku iz sveta hitrih avtomobilov in nočnih voženj.

Eden ključnih obrazov francoske elektronske glasbe

Kavinsky je veljal za enega pomembnih predstavnikov francoske elektronske scene oziroma tako imenovanega gibanja French Touch. Sodeloval je z različnimi znanimi glasbeniki in producenti, med drugim tudi z ustvarjalci iz kroga skupine Daft Punk. Leta 2013 je izdal album OutRun, ki je dodatno utrdil njegov položaj med pionirji synthwave zvoka. Po daljšem premoru se je leta 2022 vrnil z albumom Reborn, s katerim je pokazal, da njegov prepoznaven slog še vedno nagovarja novo generacijo poslušalcev.

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Njegova glasba je odmevala tudi na olimpijskih igrah

Kavinsky je v zadnjih letih doživel še en velik trenutek. Leta 2024 je nastopil na zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu, kjer je skupaj z izvajalko Angèle in skupino Phoenix predstavil skladbo Nightcall. Nastop je pesmi prinesel novo pozornost in jo približal tudi mlajšemu občinstvu. Njegov vpliv na elektronsko glasbo je presegel zgolj eno uspešno skladbo. Mnogi glasbeni ustvarjalci ga omenjajo kot enega tistih umetnikov, ki so pomagali oblikovati sodobni synthwave in vrniti zanimanje za retro elektronske zvoke. Kavinsky je pustil močan pečat v svetu elektronske glasbe. Čeprav je širšo slavo dosegel predvsem z eno skladbo, je njegov vizualni slog, glasbena estetika in povezava s filmskim svetom ustvarila prepoznaven podpis, ki bo ostal del glasbene kulture še dolgo po njegovi smrti.

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