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Jelena Karleuša
Novice

Pred vsemi poljubila 25 let mlajšega: Je to njena nova ljubezen?

B.R.
22. 10. 2026 12.07
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Srbska pevka Jelena Karleuša znova buri duhove s svojim ljubezenskim življenjem. Na promociji albuma kolegice Seke Aleksić v Beogradu so jo ujeli med poljubljanjem z Aleksandrom Ševom, ki naj bi bil od nje kar 25 let mlajši. Je pevka končno razkrila novo ljubezen?

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Jelena Karleuša in Aleksandar Ševo: poljub, ki je sprožil govorice

Jelena Karleuša je na promocijo novega albuma Seke Aleksić, ki je potekala v Beogradu, prišla v družbi Aleksandra Ševa. Po poročanju srbskega portala Telegraf sta se ves večer družila, se pogovarjala in uživala v glasbi, nato pa sta si pred drugimi gosti izmenjala poljub na ustnice.

Posnetek je hitro pritegnil pozornost medijev, ki že več tednov ugibajo o naravi njunega odnosa. Ševo naj bi bil od 48-letne pevke približno 25 let mlajši. Po poročanju portala Mondo je 23-letni maneken zvezdnici že nekaj časa blizu, saj jo spremlja na dogodkih in potovanjih, pojavil pa se je tudi v videospotu za njeno pesem Balkan Boy.

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Kdo je Aleksandar Ševo?

Aleksandar Ševo je maneken, ki se je v zadnjem obdobju vse pogosteje pojavljal ob srbski pevki. Po navedbah srbskih medijev se poznata prek skupnih sodelavcev, Ševo pa je sodeloval tudi pri nastajanju njenega videospota.

Njuno druženje je že prej sprožalo ugibanja. Skupaj so ju opazili na več lokacijah v Beogradu, med drugim tudi med večernimi izhodi, na fotografijah s potovanj in ob prihodu na letališče. Sprva so nekateri mediji poročali, da gre predvsem za prijateljski odnos in sodelovanje, toda nedavni poljub je govorice o morebitni romanci še okrepil.

Jelena Karleuša
Jelena Karleuša FOTO: AP

Zoran Davidović: ljubezen, ki se je končala tragično

Med moškimi, ki so zaznamovali zasebno življenje Jelene Karleuše, je bil tudi Zoran Davidović, znan pod vzdevkom Ćanda. Pevka je bila z njim v zvezi konec devetdesetih let, njuna zgodba pa se je tragično končala marca 2000, ko je bil Davidović umorjen.

Njegova smrt je pevko močno prizadela. Pozneje se mu je poklonila tudi s pesmijo Balada za Zorana. Kot je v pregledu njenega ljubezenskega življenja poročal Kurir, je bila njuna zveza eno pomembnejših poglavij v njenem zasebnem življenju.

Bojan Karić: zakon, ki je trajal le nekaj mesecev

Leta 2004 se je Jelena Karleuša poročila s poslovnežem Bojanom Karićem, članom znane srbske poslovne družine. Njuna poroka je bila odmeven dogodek, vendar zakon ni trajal dolgo.

Že po nekaj mesecih sta se razšla. Razlogi za konec njunega zakona so v javnosti sprožali številna ugibanja, vendar se je njuna skupna pot končala precej hitreje, kot so mnogi pričakovali.

Vladan Marić: zveza po prvem zakonu

Po razhodu s Karićem so mediji Karleušo povezovali tudi s poslovnežem Vladanom Marićem. Po pisanju srbskega portala Kurir naj bi se spoznala leta 2005, njuno razmerje pa se je začelo po koncu njenega prvega zakona.

Duško Tošić: 14 let zakona in dve hčerki

Najdlje je bila Jelena Karleuša povezana z nekdanjim srbskim nogometašem Duškom Tošićem. Spoznala sta se leta 2007, poročila pa junija 2008. V zakonu sta se jima rodili hčerki Atina in Nika.

Njuna zveza je bila več let pod drobnogledom javnosti, saj sta bila oba prepoznavna obraza na območju nekdanje Jugoslavije. Čeprav sta pogosto delovala kot usklajen par, so se sčasoma pojavile težave, leta 2022 pa sta javno sporočila, da se njun zakon končuje.

Tudi po razhodu sta ostala povezana zaradi družine, mediji pa so ju v zadnjih letih večkrat povezovali z ugibanji o morebitni spravi. Karleuša je večkrat poudarila, da želi podrobnosti zasebnega življenja ohraniti zase.

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Viri: Telegraf.rs, Mondo.rs, Kurir.rs

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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