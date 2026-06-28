Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne

Izkazalo se je, da so bili naši predniki pri tem precej iznajdljivi. Kot piše portal History Facts, so se nekateri zanašali na sonce in svoje telo, drugi na živali, tretji pa so za prebujanje celo plačevali posebne ljudi.

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Človeške budilke so bile resnična služba

Če ste mislili, da je 'človeška budilka' zgolj šala, se motite. V času industrijske revolucije si številni delavci niso mogli privoščiti zanesljive budilke. Zato so najemali ljudi, imenovane 'knocker-up' oz. človeška budilka, katerih naloga je bila, da so zgodaj zjutraj hodili od hiše do hiše in prebujali svoje stranke. Nekateri so trkali na vrata z lesenimi palicami, drugi so z dolgimi bambusovimi drogovi udarjali po oknih v višjih nadstropjih. V Angliji so nekateri uporabljali celo cevke, skozi katere so v okna streljali posušen grah. Najbolj zanesljivi niso odšli, dokler niso bili prepričani, da je človek res vstal iz postelje.

icon-expand V Angliji so nekateri uporabljali celo cevke, skozi katere so v okna streljali posušen grah. FOTO: Profimedia

Sonce je bilo najboljša budilka

Večino človeške zgodovine je ljudi prebujala predvsem svetloba. Pred elektriko so bili dnevi veliko bolj usklajeni z naravnim ritmom dneva in noči. Ko se je začelo daniti, je svetloba prek oči sporočila možganom, da je čas za prebujanje. Danes ta sistem pogosto zmotijo umetna svetloba, pozno gledanje v zaslone in neenakomeren urnik spanja. Strokovnjaki iz Sleep Foundation zato poudarjajo, da je jutranja izpostavljenost naravni svetlobi še vedno eden najboljših načinov za uravnavanje notranje ure.

icon-expand Večino človeške zgodovine je ljudi prebujala predvsem svetloba. FOTO: Shutterstock

Ko je za prebujanje poskrbel poln mehur

History Facts poroča, da obstajajo zgodovinski zapisi, ki potrjujejo, da so si nekateri ljudje pred spanjem namenoma privoščili več tekočine. Poln mehur je nato poskrbel za dovolj zanesljivo jutranje prebujanje. Metoda seveda ni bila posebej udobna, a v času brez budilk je očitno delovala.

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Stari Grki so imeli vodne budilke

Že pred več kot dva tisoč leti so poskušali izdelati naprave za prebujanje. Kot piše History Whisper, so Grki uporabljali vodne ure oziroma klepsidre. Ko je voda dosegla določeno raven, je sprožila glasen zvok oziroma pisk, ki je opozoril, da je čas za vstajanje ali začetek predavanja. Prav filozof Platon naj bi uporabljal eno od takšnih naprav, da ni zamudil svojih predavanj.

icon-expand Petelinovo zgodnje oglašanje je stoletja pomagalo ljudem določati začetek dneva, posebej na podeželju. FOTO: Shutterstock

Vlogo budilke so opravljali tudi petelini

Ni naključje, da je petelin postal simbol jutra. Njegovo zgodnje oglašanje je stoletja pomagalo ljudem določati začetek dneva, posebej na podeželju. Poleg petelinov so ljudi pogosto prebujali še zvonovi cerkva, tovarniške sirene in običajni zvoki prebujajoče se skupnosti.

Zakaj se nekateri še danes zbudijo minuto pred alarmom?

Ste se že kdaj zbudili tik preden je zazvonila budilka? To ni naključje. Kot pojasnjujejo strokovnjaki na portalu Science Alert, naše telo upravlja notranja biološka ura, ki uravnava spanje, telesno temperaturo, hormone in budnost. Če hodimo spat in vstajamo ob približno istem času, se možgani naučijo, kdaj pričakovati prebujanje. Še pred alarmom se začnejo spreminjati ravni melatonina in kortizola, telo pa se pripravi na nov dan. Zato se nekateri ljudje redno zbudijo nekaj minut pred alarmom, še posebej če imajo zelo ustaljen dnevni ritem.

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Bi lahko živeli brez budilke?

Strokovnjaki za spanje pojasnjujejo, da lahko z rednim urnikom, dovolj spanca in jutranjo izpostavljenostjo svetlobi mnogi ljudje postopoma začnejo vstajati brez alarma. Seveda to ne pomeni, da boste že jutri brezskrbno izklopili budilko pred pomembnim sestankom.

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