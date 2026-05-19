Kako se resnično pripraviti na novo sezono

Telo najprej: fizična priprava na aktivno sezono

Slovenija je dežela pohodništva, kolesarjenja in zunanjega življenja. Ko se dnevi podaljšajo, Slovenci masovno zapustijo notranje prostore in se odpravijo na Triglav, v Logarska dolino ali na kolesarsko pot ob Dravi. Toda telo, ki je pozimi preživelo med kavčem in računalnikom, potrebuje čas, da se pripravi na fizični napor. Tukaj pride do izraza pomen zimske vadbe. Če ste v hladnih mesecih redno uporabljali sobno kolo, ste korak pred večino. Sobno kolo je eden najpametnejših načinov vzdrževanja kardiovaskularne kondicije pozimi, ker ne zahteva posebnih razmer, ne izpostavljenosti mrazu in ne prilagajanja urniku vremenskim razmeram. Redna vožnja na sobnem kolesu trikrat tedensko po 30 do 45 minut ohranja mišice nog, vzdržljivost srca in splošno telesno pripravljenost na ravni, ki omogoča prehod na zunanjo aktivnost brez tveganja poškodb.

Enako velja za tekalno stezo. Tekaška skupnost v Sloveniji je v zadnjem desetletju izjemno zrasla. Prireditve, kot so Ljubljana Marathon ali Istrski maraton, beležijo rekordne udeležbe iz leta v leto. Toda tek na prostem po ledu ali mokrem asfaltu nosi realna tveganja. Tekalna steza v domačem fitnesu ali v telovadnici ponuja nadzorovano okolje, kjer med zimskimi meseci vzdržuješ tempo, tehniko in fizično pripravljenost. Ko marca ali aprila stopi pod noge suh asfalt, tvoje telo ni v šoku. Že ve, kaj se od njega pričakuje.

Dom kot temelj pomladnega preudarnega pričetka

Priprave na pomlad v slovenskem stilu niso nikoli samo fizične. Slovensko gospodinjstvo ima v svojem DNA globoko zakoreninjeno tradicijo pomladnega čiščenja. To ni zgolj ritualno pometanje. Je sistematično pregledovanje in obnavljanje prostora, v katerem živimo. Začnite z okni. V slovenskem podnebju se na steklih pozimi nabira soli iz cest, prah in kondenzacijska vlaga. Čista okna dobesedno spremenijo kakovost svetlobe v vašem domu. Nadaljujte s pregledovanjem zimske opreme. Grelci, termovke, smuči, zimske gume. Vsaka stvar zahteva čiščenje, pregled in pravilno shranjevanje, preden zapre sezono. Posebno poglavje so balkoni in vrtovi. Aprila je čas za setev in sajenje. Slovenija ima dolgo tradicijo zeliščnih vrtičkov in sezone domačih paradižnikov. Kdor začne s setvijo v marcu na okenski polici, ima v juniju precej prednost pred tistim, ki čaka na "pravo vreme". Domači pehtran, peteršilj in bazilika niso le kulinarični užitek. So simbol slovenskega doma v pomladi.

Prehrana in energija: kako napolniti baterije ob koncu zime

Konec zime je v telesu pogosto čutiti. Manj vitamina D, manj gibanja, več ogljikohidratov in težke hrane. Tradicionalna slovenska kuhinja je v zimskih mesecih resnično kalorično bogata. Jota, bograč, kranjska klobasa. Vse odlično za hladne noči, toda telo do marca potrebuje osvežitev. Pomladna slovenska kuhinja se naravno obrne k zelenjavi. Regrat, ki raste divje po travnikih in vrtovih, je eden najpomembnejših pomladnih živil v naši kulturi. Bogat z vitaminom K, železom in antioksidanti, predstavlja naravni detoks po zimski sezoni. Regratova solata z jajcem in slanino ostaja ena najbolj avtentičnih slovenskim pomladnih jedi, ki združuje tradicijo z dejansko prehransko vrednostjo. Hidratacija je pogosto zanemarjena. Pozimi manj pijemo, ker ne čutimo žeje. Toda ko se fizična aktivnost spomladi poveča, telo to občuti. Preprosto povečanje dnevnega vnosa vode naredi opazno razliko v energiji in počutju.

Mentalna priprava: pomen načrtovanja in motivacije