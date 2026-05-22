Kako s filtri hitreje najti pravi avto na licitaciji vozil

Na strani DoberAvto.si je sistem filtrov že zasnovan tako, da omogoča natančno iskanje po ključnih merilih. Kupec lahko izbira po ceni, letniku, prevoženih kilometrih, znamki, gorivu, menjalniku, obliki karoserije, moči motorja, regiji, prodajalcu, poreklu, tipu cene in možnostih financiranja. V praksi pa ni dovolj, da so filtri na voljo. Pomembno je, da jih kupec uporablja pravilno in v logičnem zaporedju.

Prvi filter mora biti realen proračun, ne želena cena

Pri iskanju vozila na dražbi je smiselno začeti s filtrom Cena (€), kjer sta na voljo drsnik za ceno in polji od–do. To je filter, pri katerem kupci pogosto naredijo prvo večjo napako. Ne smejo filtrirati po tem, koliko denarja imajo na voljo, ampak po tem, koliko lahko največ licitirajo. Če ima vozilo realno tržno vrednost 15.000 €, kupec pa mora upoštevati še stroške servisa, transporta in tveganja v višini približno 3.000 € ter dodatno rezervo ali maržo v višini 1.500 €, naj najvišjo ceno v filtru nastavi približno na 10.500 €. Tako ne bo izgubljal časa z vozili, ki so zanimiva samo na papirju, v praksi pa predraga za varen nakup. To pravilo je pomembno tako za kupce, ki kupujejo zase, kot za tiste, ki vozilo iščejo za nadaljnjo prodajo. Pri dražbah končna cena ni edini strošek, zato mora biti začetni filter nastavljen dovolj disciplinirano.

Letnik in kilometri morajo vedno delovati skupaj

Naslednji korak je kombinacija filtrov Letnik in Prevoženi kilometri. Oba filtra sta uporabna samo, če se obravnavata skupaj. Vozilo iz leta 2021 s 180.000 kilometri ni enako kot vozilo iz leta 2017 s podobno kilometrino, čeprav sta lahko na prvi pogled v istem cenovnem razredu. Praktična nastavitev je lahko na primer letnik od 2018 do 2022 in prevoženi kilometri do 130.000 kilometrov. Pri starejših vozilih je lahko smiselna nastavitev letnika od 2015 do 2018 in kilometrov do 160.000 kilometrov. Splošno uporabno pravilo je, da se pri osebnih vozilih pogosto računa približno 15.000 do 20.000 kilometrov na leto. Če vozilo od tega močno odstopa, mora biti cenejše ali pa predstavlja večje tveganje. To ne pomeni, da je avtomobil slab, pomeni pa, da mora kupec pri oceni vrednosti upoštevati več previdnosti.

Znamka, gorivo in menjalnik naj temeljijo na trgu

Filter Znamka je pri dražbah zelo uporaben, vendar lahko hitro zavede. Kupec naj ga ne uporablja samo glede na osebni okus, ampak glede na tržno povpraševanje. Pri nakupu za nadaljnjo prodajo so pogosto smiselne preverjene znamke, kot so Volkswagen, Škoda, Audi, BMW in Renault. Pri nakupu zase pa je še vedno treba preveriti stroške vzdrževanja, zanesljivost in likvidnost vozila na trgu. Podoben pristop velja pri filtru Gorivo. Dizel je smiselna izbira pri višjih kilometrih in relacijskih vožnjah. Bencin je praviloma primernejši za mestno uporabo. Električna vozila zahtevajo več znanja, predvsem zaradi stanja baterije, zato jih je smiselno filtrirati samo, kadar kupec razume ključna tveganja in zna preveriti relevantne podatke. Manj izkušeni kupci se pogosto varneje odločijo, če iskanje najprej omejijo na dizelska in bencinska vozila. Tudi filter Menjalnik je pomemben. Avtomatski menjalniki imajo praviloma večje povpraševanje, ročni menjalniki pa lahko pomenijo nižjo nakupno ceno in širši krog cenovno občutljivih kupcev. Pri avtomatskem menjalniku mora kupec pozneje preveriti, ali je bil servisiran in za kateri tip menjalnika gre, na primer DSG. Če ti podatki niso jasni, je tveganje večje.

Oblika vozila, moč motorja in regija zmanjšajo šum v rezultatih

Filter Oblika oziroma karoserija pomaga hitro zožiti iskanje glede na namen nakupa. Na voljo so segmenti, kot so SUV, limuzina, karavan, coupe, kombilimuzina in enoprostorec. Pri nakupu za trg so SUV-ji trenutno zelo iskani, karavani ostajajo zanimivi za družine, kombilimuzine pa imajo širok krog potencialnih kupcev. Vendar ni smiselno izbrati preveč segmentov hkrati. Bolj učinkovito je izbrati enega ali dva in se osredotočiti na primerljive rezultate. Filter Moč motorja veliko kupcev spregleda, čeprav lahko pomembno vpliva na prodajnost, zavarovanje in ciljno skupino. Vozila z močjo okoli 70 kW nagovarjajo osnovni trg. Razpon med 100 in 130 kW je pogosto najbolj likviden, medtem ko motorji z močjo nad 180 kW nagovarjajo ožji krog kupcev. Pri nakupu za nadaljnjo prodajo je zato smiselno ostati v sredini, približno med 100 in 150 kW. Regija je pomembna zaradi stroškov prevoza, logistike, ogleda vozila in dokumentacije. Kupec brez urejenega logističnega sistema naj najprej filtrira bližnje regije. Tisti, ki ima organiziran prevoz, lahko iskanje razširi na širše območje.

Poreklo, prodajalec in financiranje vplivajo na varnost nakupa

Pri filtru Prodajalec je smiselno dati prednost bolj preverljivim virom, kadar je to mogoče. Podjetja in leasing viri lahko pomenijo več zaupanja kot neznani viri, predvsem zaradi bolj jasne dokumentacije in urejenega postopka. Filter Poreklo omogoča pomembno dodatno varovalko. Možnost samo slovenska vozila lahko zmanjša tveganje, saj je zgodovina vozila praviloma bolj jasna. Možnost skrij vozila v prihodu pa kupcu pomaga prikazati samo vozila, ki so realno dostopna, kar pospeši odločanje in zmanjša izgubo časa. Pri tipu cene in financiranju je uporaba odvisna od namena nakupa. Kupec, ki kupuje zase, lahko filtrira po mesečnem obroku, če želi vnaprej oceniti finančno obremenitev. Pri tem je lahko uporabna možnost, kot je rabljen avto na lizing, saj omogoča razmislek o nakupu skozi mesečno obremenitev in ne samo skozi celotno ceno vozila. Pri nakupu za preprodajo pa je financiranje praviloma manj pomembno, saj je glavni fokus nakupna cena.

Dober setup filtrov za hitrejše odločanje

Primer učinkovitega iskanja je lahko nastavljen tako: cena do 12.000 €, letnik od 2017 do 2021, kilometri do 140.000, gorivo dizel ali bencin, menjalnik vsi, oblika SUV in karavan, moč od 90 do 150 kW ter regija Slovenija oziroma bližnje regije. Takšna kombinacija močno zmanjša šum in kupcu prikaže vozila, ki so bližje realnim nakupnim kriterijem. Tak pristop je posebej uporaben pri iskanju na strani licitacija vozil, kjer je hitrost odločanja pomembna, vendar ne sme nadomestiti preverjanja podatkov. Dobri filtri ne pomenijo, da je vozilo že primerno za nakup. Pomenijo pa, da kupec hitreje pride do krajšega seznama vozil, ki jih je smiselno podrobneje preveriti.

