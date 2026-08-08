Kako pogosto bi morali beliti stanovanje in zakaj se barva na stenah lušči?

Ni treba beliti vsako leto

Pogostost beljenja je odvisna predvsem od prostora in njegove uporabe. V spalnicah, kjer so stene manj obremenjene, lahko kakovosten oplesk brez večjih težav zdrži tudi pet do sedem let. Po drugi strani je v dnevnih sobah, otroških sobah ali hodnikih pogosto priporočljivo osvežiti stene vsakih tri do pet let, saj se na njih hitreje nabirajo madeži in sledi vsakodnevne uporabe. Še pogosteje je lahko potrebno beljenje v kuhinjah in kopalnicah. Zaradi pare, vlage in temperaturnih nihanj se barvni sloj tam hitreje obrablja, opozarjajo strokovnjaki podjetja Sherwin-Williams. Prekomerna vlaga je namreč eden najpogostejših razlogov za težave z notranjimi premazi.

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Ko stena sama pove, da je čas za prenovo

Ne glede na to, koliko let je minilo od zadnjega beljenja, obstajajo jasni znaki, da je čas za osvežitev sten:

- barva je izgubila prvotni videz in postala pusta,

- na stenah so vidni madeži, ki jih ni mogoče očistiti,

- pojavijo se drobne razpoke,

- barva se mehurji ali lušči,

- opazni so sledovi vlage ali plesni. V takšnih primerih nova plast barve ni le estetska izboljšava, ampak lahko tudi prepreči nadaljnje propadanje površine.

icon-expand Sveže pobeljene stene lahko prostor v trenutku naredijo svetlejši, čistejši in bolj urejen. FOTO: Adobe Stock

Najpogostejši razlog za luščenje? Vlaga

Če se barva začne luščiti v večjih kosih, pogosto ne gre za težavo same barve, temveč za vlago. Po navedbah strokovnjakov Sherwin-Williams lahko vlaga iz kopalnic, kuhinj, kleti ali celo skritih puščanj prodre v steno in postopoma oslabi oprijem barvnega sloja. Posledica so mehurji, odstopanje premaza in luščenje. Zato samo prebarvanje poškodovanega dela običajno ne bo dovolj. Najprej je treba odkriti izvor vlage in ga odpraviti.

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Slaba priprava površine lahko drago stane

Drugi pogost razlog za pokanje ali luščenje barve je neustrezna priprava sten pred barvanjem. Če je bila površina prašna, mastna, mokra ali ni bila pravilno grundirana, se nova plast barve ne bo dobro oprijela. Podobno opozarjajo tudi pri proizvajalcu Benjamin Moore, kjer med najpogostejšimi vzroki za pokanje in luščenje navajajo slabo pripravljeno podlago, uporabo nekakovostnih barv ter barvanje že poškodovanih površin brez predhodne sanacije.

icon-expand Če je bila površina prašna, mastna, mokra ali ni bila pravilno grundirana, se nova plast barve ne bo dobro oprijela. FOTO: Shutterstock

Tudi kakovost barve igra pomembno vlogo

Pri prenovi doma marsikdo skuša prihraniti ravno pri barvi, vendar se lahko to hitro maščuje. Cenejši izdelki pogosto vsebujejo manj kakovostna veziva, zato slabše prenašajo temperaturna nihanja in vlago. Strokovnjaki Benjamin Moore opozarjajo, da lahko nekakovostni premazi hitreje postanejo krhki, izgubijo prožnost in začnejo pokati, zlasti v prostorih z večjimi temperaturnimi razlikami.

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Kako podaljšati življenjsko dobo opleska?

Če želite, da bodo stene dlje časa videti kot nove, upoštevajte nekaj osnovnih pravil: 1. Pred beljenjem stene očistite prahu in maščob. 2. Poškodovane dele vedno popravite in premažite z osnovnim premazom. 3. V kopalnicah in kuhinjah poskrbite za dobro prezračevanje. 4. Uporabljajte kakovostne barve, prilagojene posameznemu prostoru. 5. Težav z vlago ne prekrivajte z novo barvo, temveč jih najprej odpravite.

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Majhen strošek, ki naredi veliko razliko

Beljenje spada med cenovno ugodnejše prenove doma, učinek pa je pogosto presenetljiv. Sveže pobeljene stene prostor optično povečajo, ga osvežijo in izboljšajo splošen občutek urejenosti. Če opazite razpoke, luščenje ali trdovratne madeže, se prenove ne splača odlašati, saj se lahko manjša težava sčasoma spremeni v precej dražje popravilo.

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