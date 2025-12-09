Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
SEO ČLANEK ANSWEAR
Novice

Kako moden moški nosi nahrbtnik v svojem vsakdanu?

P.R.
09. 12. 2025 08.25
0

Ko govorimo o ženskih torbicah, je izbira več kot pestra. Od clutch torbic za večerne izhode, preko tote modelov za v službo, pa do nahrbtnikov, ki so sčasoma postali vse bolj priljubljen modni dodatek sodobne ženske – možnosti je ogromno. Pri moških pa je situacija nekoliko drugačna.

Na voljo so bodisi majhne torbice, ki se nosijo čez telo in vanje komajda spravimo telefon, ključe in denarnico, bodisi nahrbtniki. V zadnjem času pa so blagovne znamke spoznale, da nahrbtnik pri moških ni več zgolj praktičen kos za prenašanje stvari z ene lokacije na drugo, temveč lahko z dobrim in premišljenim dizajnom postane tudi priljubljen modni dodatek.

Prav to je uspelo blagovni znamki Sprayground, ki je s svojim unikatnim oblikovanjem nahrbtnike spremenila v prave modne zgodbe, ki jih moški z veseljem nosijo.

Kakšne so prednosti nošenja nahrbtnika?

Nahrbtnik združuje funkcionalnost in stil na način, kot tega ne zmore nobena druga torba. Prilagodi se vsakemu življenjskemu slogu in že dolgo ni več namenjen zgolj pohodništvu ali potovanjem. Danes je zanesljiv spremljevalec, ki združuje praktičnost in, zahvaljujoč Sprayground nahrbtnikom, tudi osebni slog. Za znamko stoji zanimiva zgodba – Sprayground je bil ustanovljen leta 2010 v Miamiju, vsak dizajn pa je navdihnjen s kulturo grafitov, ki na ulice prinaša barvitost, individualnost ter močan vpliv urbanih gibanj in pop kulture. Prav zaradi svojega posebnega videza jih je skoraj nemogoče kopirati, zato so Sprayground nahrbtniki idealni za moške, ki se ne bojijo izstopati iz množice. Če pa še niste povsem prepričani, kdaj in kako jih nositi, vam predstavljamo tri modne ideje.

SEO ČLANEK ANSWEAR
SEO ČLANEK ANSWEAR FOTO: Arhiv naročnika

Nahrbtnik kot del vsakdanjika

Za opravljanje vsakodnevnih obveznosti – pot v službo, opravki po mestu ali vikend izlet v naravo – je nahrbtnik najbolj logična izbira. Usnjen nahrbtnik se odlično poda kavbojkam ali chinos hlačam, Sprayground modeli pa se s svojimi živahnimi barvami in dizajni še posebej izkažejo, saj izstopajo iz klasične ponudbe črnih ali rjavih usnjenih nahrbtnikov.

Nahrbtnik za v službo

V poslovnem okolju se pogosto izbirajo minimalistični nahrbtniki s strukturiranim dizajnom, a če si želite spremembe, so Sprayground nahrbtniki odlična alternativa. Odločite se za temnejše modele z manj barvitimi potiski, ki bodo vseeno nosili zgodbo in pomenili moderno zamenjavo klasičnim aktovkam. V kombinaciji z blejzerjem, elegantnimi hlačami in čevlji s podplatom ustvarijo resen, a trendovski videz. Popolna izbira za moške, ki morajo s seboj nositi prenosnik, a pri tem ne želijo žrtvovati stila.

Nahrbtnik kot nepogrešljiv sopotnik na potovanjih

Dobro vemo, da je nahrbtnik človekov najboljši prijatelj na potovanjih. Omogoča prosti roki, enakomerno razporeditev teže in dovolj prostora za dokumente ter vse potrebne stvari. A dobro oblikovan in vizualno privlačen nahrbtnik z značilnimi potiski lahko izboljša tudi vaš stil – zato ga obravnavajte kot del celotne modne kombinacije. Ujemite ga s športnimi hlačami, udobnimi supergami in slojevito jakno za praktičen, moderen in pripravljen videz, ki vas spremlja skozi vse dogodivščine.

SEO ČLANEK ANSWEAR
SEO ČLANEK ANSWEAR FOTO: Arhiv naročnika

Naročnik oglasne vsebine je Answear.

Answear Moški Moda Nahrbtnik Sprayground Modni dodatek
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni prepustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni prepustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356