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Novice

Skrivnost moških, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom

L.G.M.
06. 10. 2026 02.16
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Vsak moški ima rad projekt, ki prinese dober rezultat. Težava nastane takrat, ko se projekt nikoli ne konča. Prav to se pogosto zgodi pri vrtu. Košnja, zalivanje, pletje, gnojenje... dela nikoli ne zmanjka. A najbolj urejeni vrtovi niso nujno tudi najbolj zahtevni.

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Če ste kdaj zgradili teraso, postavili žar, zasadili drevo ali uredili kotiček za druženje s prijatelji, potem že veste, da vrt ni le prostor za rastline. Je podaljšek doma, prostor za sprostitev in pogosto tudi projekt, na katerega smo ponosni.

Zato ni presenetljivo, da vse več moških pri urejanju okolice ne išče le lepega videza, ampak tudi praktične rešitve. Med njimi so vse bolj priljubljeni trajnostni oziroma ekološki vrtovi, ki združujejo urejenost, manj vzdrževanja in bolj prijazen odnos do okolja. Kot navaja portal Dude Pins, je cilj takšnega vrta ustvariti prostor, ki deluje z naravo, ne proti njej.

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Prvo pravilo: nehajte se boriti proti naravi

Velika napaka mnogih lastnikov vrtov je, da izbirajo rastline, ki za uspevanje potrebujejo veliko dodatne nege. Posledica so stalno zalivanje, gnojenje in reševanje težav.

Kot piše Dude Pins, so lokalnemu podnebju prilagojene rastline precej manj zahtevne za vzdrževanje, saj običajno potrebujejo manj vode in manj posegov.

Podobno priporoča tudi EPA, ki poudarja pomen avtohtonih rastlin. Te ne le bolje uspevajo v lokalnem okolju, ampak pomagajo tudi opraševalcem in podpirajo lokalne ekosisteme.

Za lastnika hiše to pomeni predvsem eno stvar: manj dela in manj stroškov.

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Manj trate, več pametnih rešitev

Marsikdo sanja o popolni angleški zelenici, vendar takšna trata zahteva veliko časa in energije. Redna košnja, zalivanje, gnojenje in odstranjevanje plevela hitro postanejo stalna obveznost.

Zato se številni odločajo za kombinacijo trajnic, okrasnih trav, pokrovnih rastlin in zastirke. Kot navaja Dude Pins, takšna ureditev pomaga ohranjati vlago v tleh, zmanjšuje rast plevela in zmanjšuje potrebo po rednem vzdrževanju.

Končni rezultat je pogosto bolj naraven videz vrta in več prostega časa za stvari, v katerih dejansko uživate.

Če imate hišo, garažo ali vrtno lopo z žlebovi, je zbiralnik deževnice ena najbolj praktičnih naložb za vrt.
Če imate hišo, garažo ali vrtno lopo z žlebovi, je zbiralnik deževnice ena najbolj praktičnih naložb za vrt. FOTO: Shutterstock

Deževnica je brezplačna. Zakaj bi jo pustili odteči?

Pametni lastniki hiš že dolgo vedo, da je deževnica dragocen vir. Zbiranje deževnice lahko pomembno zmanjša porabo pitne vode za zalivanje vrta.

Mnogi strokovni viri dodajajo, da takšni sistemi zmanjšujejo obremenitev kanalizacijskih omrežij, omejujejo površinski odtok vode in dolgoročno pripomorejo k nižjim stroškom vzdrževanja vrta.

Če imate hišo, garažo ali vrtno lopo z žlebovi, je zbiralnik deževnice ena najbolj praktičnih naložb za vrt.

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Vrt naj ne koristi le vam

Dober vrt ni koristen le za lastnika, ampak tudi za naravo. Kot pojasnjuje EPA, imajo opraševalci, kot so čebele in metulji, ključno vlogo pri zdravju rastlin in delovanju ekosistemov.

Tudi avtorji na portalu Dude Pins poudarjajo, da raznolike zasaditve privabljajo koristne žuželke, ptice in druge živali, ki pomagajo ohranjati naravno ravnovesje.

Praktična prednost je tudi ta, da so takšni vrtovi pogosto bolj odporni proti škodljivcem in boleznim, zato je potrebe po kemičnih sredstvih manj.

Dober vrt ni koristen le za lastnika, ampak tudi za naravo.
Dober vrt ni koristen le za lastnika, ampak tudi za naravo. FOTO: Adobe Stock

Kompostnik je skrivno orožje urejenega vrta

Velik del tega, kar konča med odpadki, je lahko v resnici dragocen vir hranil za vrt.

Kompostiranje je eden najpreprostejših načinov za izboljšanje kakovosti tal brez uporabe umetnih gnojil. Poleg tega zmanjšuje količino odpadkov in prispeva k bolj trajnostnemu vrtnarjenju.

Ostanki sadja, zelenjave, pokošena trava in jesensko listje se lahko sčasoma spremenijo v kakovosten kompost, ki ga bodo rastline naravnost oboževale.

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Urejen vrt ni več projekt za vsak vikend

Največja skrivnost ljudi, ki imajo okoli hiše vedno vse pod nadzorom, ni v tem, da delajo več. Običajno delajo pametneje.

Izberejo rastline, ki ustrezajo okolju, uporabljajo zastirko, zbirajo deževnico, kompostirajo in pustijo naravi, da opravi del dela namesto njih. Kot poudarja Dude Pins, je bistvo sodobnega ekološkega vrta ustvariti prostor, ki je lep, funkcionalen in dolgoročno vzdržen.

In morda je prav to razlog, da se za vrtnarjenje navdušuje vse več moških. Ne gre le za rože in gredice, temveč za ustvarjanje prostora, ki je videti odlično, deluje učinkovito in od lastnika ne zahteva, da vsak prost vikend preživi za kosilnico.

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Viri: Dude Pins, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Southern Sustainability Institute

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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