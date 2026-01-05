Moskisvet.com
Novice

Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?

L.G.
05. 01. 2026 04.00
0

Kaj se dejansko zgodi, ko nekdo umre na letalu? Posadka je usposobljena za osnovne ukrepe in išče zdravstveno pomoč na krovu, a uradna potrditev smrti sledi šele po pristanku letala. Preverite, kaj se zgodi z pokojnim do takrat.

Smrt potnika med letom je izjemno redek dogodek. Ker pa se zgodi več tisoč metrov nad tlemi, v zaprtem prostoru in daleč od takojšnje zdravstvene pomoči, gre za zelo občutljivo situacijo. Letalske posadke in družbe imajo zato natančno določene protokole, ki temeljijo na varnosti, medicinskih smernicah in spoštovanju dostojanstva pokojnega.

Po navedbah letalskih in zdravstvenih strokovnjakov so postopki za takšne primere jasno opredeljeni, čeprav se lahko podrobnosti razlikujejo glede na državo in letalskega prevoznika.

Katere so najpogostejše okvare letala med letom?
Preberi še
Katere so najpogostejše okvare letala med letom?

Medicinska pomoč in prva ocena stanja

Ko potnik na letalu izgubi zavest ali ne kaže znakov življenja, posadka nemudoma ukrepa. Člani kabinskega osebja so usposobljeni za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja ter za uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED), ki je standardna oprema na večini komercialnih letal.

Hkrati posadka prek zvočnika povpraša, ali je med potniki prisoten zdravnik ali drug zdravstveni delavec. Če je na krovu usposobljena oseba, lahko pomaga pri oceni stanja in nadaljnjih ukrepih. Kljub temu pa posadka sama po zakonodaji nima pristojnosti, da bi uradno razglasila smrt.

Člani kabinskega osebja so usposobljeni za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja .
Člani kabinskega osebja so usposobljeni za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja . FOTO: Shutterstock

Odločitev o nadaljevanju leta ali zasilnem pristanku

Če obstaja možnost, da bi potnika še lahko rešili, se pilot lahko odloči za zasilni pristanek na najbližjem primernem letališču. Ta odločitev je odvisna od več dejavnikov, med drugim od:
- trenutne lokacije letala,
- razpoložljivih letališč v bližini,
- vremenskih razmer ter
- ocene zdravstvenega stanja potnika.

Če pa je jasno, da pomoči ni več mogoče nuditi in dogodek ne predstavlja nevarnosti za druge potnike ali let, letalo v večini primerov nadaljuje pot do predvidene destinacije.

10 stvari, ki vam jih stevardese ne smejo povedati
Preberi še
10 stvari, ki vam jih stevardese ne smejo povedati

Kje je pokojni med letom?

Letala nimajo posebnih prostorov za pokojne, zato posadka ravna pragmatično in spoštljivo. Glede na okoliščine:
- pokojnega lahko premestijo na prost sedež, pogosto v zadnjem delu kabine;
- če prostega sedeža ni, pokojni ostane na svojem mestu, pripet z varnostnim pasom in pokrit z odejo.

Kot navaja Lonely Planet, si posadka prizadeva, da bi telo, če je le mogoče, prestavila na manj opazno mesto. Namen je zmanjšati izpostavljenost dogodka drugim potnikom ter hkrati ohraniti dostojanstvo pokojnega.

Letala nimajo posebnih prostorov za pokojne, zato jih premestijo na prost sedež v zadnjem delu kabine in pokrijejo z odejo.
Letala nimajo posebnih prostorov za pokojne, zato jih premestijo na prost sedež v zadnjem delu kabine in pokrijejo z odejo. FOTO: Shutterstock

Zakaj smrt ni uradno potrjena v zraku?

Na večini komercialnih letal ni pooblaščene osebe, ki bi lahko pravno veljavno razglasila smrt. Zato se potnik do pristanka praviloma obravnava kot nezaveden ali neodziven. Uradno potrditev smrti lahko opravijo šele zdravstvene službe na tleh.

Kaj se zgodi po pristanku?

Po pristanku letala v postopek vstopijo reševalci in policija, ki uradno potrdijo smrt ter uredijo vso potrebno dokumentacijo. Potniki običajno najprej zapustijo letalo, nato pa pokojnega prevzamejo pristojne službe.

Videoposnetek letalske nesreče: Poglejte, kaj vam lahko reši življenje
Preberi še
Videoposnetek letalske nesreče: Poglejte, kaj vam lahko reši življenje

Kako pogosto se to sploh zgodi?

Po podatkih študije The American Journal of Emergency Medicine, so smrti med letom izjemno redke približno 0,21 smrti na milijon potnikov. To pomeni, da velika večina letalskih potovanj poteka brez resnih zdravstvenih zapletov.

Viri: People.com, Lonely Planet, The American Journal of Emergency Medicine

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
letalo smrt na letalu zdravje potovanje kabinsko osebje
