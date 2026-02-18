Moskisvet.com
Nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam
Novice

Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?

M.J.
18. 02. 2026 04.00
0

Nizozemska hitrostna drsalka Jutta Leerdam ni znana le po izjemnih športnih dosežkih, temveč tudi po svoji karizmi, seksapilu in uspehu na družbenih omrežjih. Po odmevnih zmagah je večkrat pritegnila pozornost javnosti – tudi z drznejšimi fotografijami – v središču pozornosti pa je tudi zaradi zveze z ameriškim zvezdnikom Jakeom Paulom, ki jo tudi spremlja na letošnjih zimskih olimpijskih igrah.

Ledena kraljica s temperamentom zmagovalke

25-letna Jutta Leerdam velja za eno največjih zvezdnic hitrostnega drsanja. Nizozemka je specializirana za sprinte, predvsem na 500 in 1000 metrov, kjer redno posega po najvišjih mestih. Med njenimi največjimi uspehi so naslovi svetovne prvakinje na 1000 metrov ter številne medalje z evropskih prvenstev.

Na letošnjih olimpijskih igrah pa je nizozemska drsalka osvojila olimpijsko zlato na 1000 metrov v hitrostnem drsanju, pri čemer je postavila nov olimpijski rekord (1:12.31). Osvojila pa je tudi srebrno medaljo na 500 metrov, s čimer je potrdila, da je v vrhu svetovnega drsanja na več razdaljah in ena najuspešnejših nizozemskih predstavnic na letošnjih igrah.

Njena kombinacija vrhunskih rezultatov, prepoznavnega videza in samozavestnega nastopa jo je izstrelila tudi zunaj športnih krogov. Na družbenih omrežjih ima milijone sledilcev, kjer poleg treningov in tekmovanj deli tudi utrinke iz zasebnega življenja ter modne in oglaševalske vsebine.

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam FOTO: Profimedia

Razkazovanje perila po zmagi

Postavna olimpijka je po osvojeni zlati medalji v stanju vzhičenosti in sreče nehote razpela dirkalni dres in s tem pokazala spodnje perilo z logotipom podjetja Nike, kar je sprožilo val pozornosti po vsem svetu.

Fotografija čustvene Leerdamove je hitro obkrožila svetovne medije in spletne strani, hkrati pa je postala del promocije podjetja Nike na družbenih omrežjih. Na uradnem profilu znamke Nike so objavili njeno fotografijo s pripisom: "Ko si hiter, ne prosiš za dovoljenje. Jutta Leerdam je podrla olimpijski rekord v hitrostnem drsanju na 1000 metrov in osvojila svojo prvo zlato medaljo." Frederique De Laat, ustanoviteljica podjetja, ki se osredotoča na oglaševanje ženskih športnic, ocenjuje, da bi Leerdamova lahko od podjetja prejela več kot milijon dolarjev, v nadaljnjem sodelovanju pa bi za posamezno objavo lahko zaslužila okoli 62.000 evrov, poroča Dailymail.

S tem je še utrdila svoj status športnice, ki presega klasične okvirje in samozavestno združuje profesionalni šport ter svet mode in vplivništva.

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam FOTO: Profimedia

Kdo je moški, ki ji je ukradel srce?

Leerdamova je že nekaj časa v zvezi z ameriškim vplivnežem, podjetnikom in boksarjem Jakeom Paulom. Svetovno prepoznavnost je najprej dosegel kot YouTube zvezdnik, nato pa se podal v profesionalni boks, kjer je kljub začetnim dvomom kritikov dosegel več odmevnih zmag.

Njuna zveza je hitro pritegnila medijsko pozornost – predvsem zaradi kombinacije dveh zelo prepoznavnih javnih osebnosti iz povsem različnih svetov. Par pogosto deli skupne fotografije in videe, skupaj potujeta med Evropo in ZDA, Paul pa jo redno podpira tudi na tekmovanjih. Tudi letos je zavzeto navijal za svojo zaročenko, po njenem osvojenem zlatu pa so presrečnega zvezdnika tudi oblile solze sreče.

Zvezdnik družbenih omrežij in športnica sta se zaročila lani med oddihom v otoški državi Saint Lucia. "Komaj čakava, da bova skupaj za vedno," je takrat Paul napisal na Instagram in s sledilci delil galerijo fotografij posebnega trenutka.

Najlepša drsalka na svetu ljubi problematičnega zvezdnika
Jutta Leerdam, Jake Paul
Jutta Leerdam, Jake Paul FOTO: AP

Ljubezen, led in milijoni

Jutta Leerdam tako združuje športno disciplino, medijsko privlačnost in poslovno žilico. Na ledu ostaja ena najhitrejših žensk na svetu, zunaj njega pa gradi imperij, ki presega klasične športne okvire. Ob podpori partnerja in z jasnim ciljem ostaja ena najbolj zanimivih športnih osebnosti svoje generacije – tako zaradi medalj kot zaradi življenja, ki ga živi zunaj tekmovališč.

