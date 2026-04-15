Jose Emilio Santamaria
Odšel je velikan: Umrl eden največjih branilcev Real Madrida

B.R.
15. 04. 2026 13.19
1

José Emilio Santamaría, nekdanji vrhunski nogometaš in eden ključnih članov zlate generacije Real Madrida, je umrl v starosti 97 let.

Smrt Joséja Emilia Santamaría pomeni konec izjemne nogometne zgodbe, ki je zaznamovala evropski in španski nogomet v sredini 20. stoletja. Santamaría je bil znan po izjemni obrambni disciplini, vodstvenih sposobnostih in vlogi v obdobju, ko je Real Madrid postal dominantna sila v Evropi.

Jose Emilio Santamaria
Jose Emilio Santamaria FOTO: Profimedia

Življenjska pot in nogometna kariera

José Emilio Santamaría se je rodil leta 1929 v Urugvaju in svojo profesionalno pot začel v južnoameriškem nogometu, preden je prestopil v Evropo. Po poročanju ESPN je že zgodaj pokazal izjemno taktično razumevanje igre, kar mu je omogočilo hitro prilagoditev na evropski slog nogometa. Sprva je nastopal tudi za urugvajsko reprezentanco, kasneje pa je kot redka izjema v zgodovini nogometa igral še za Španijo.

Njegova kariera je bila zaznamovana z izjemno doslednostjo in sposobnostjo branja igre, kar ga je postavilo med najbolj cenjene branilce svojega časa. Strokovnjaki iz BBC Sport so zapisali, da je bil Santamaría eden prvih modernih centralnih branilcev, ki je združeval fizično moč in taktično inteligenco.

Zlata era pri Real Madridu

Največji pečat je pustil pri klubu Real Madrid, kjer je igral v času, ko je klub dominiral v evropskem nogometu. Po poročanju španskega športnega medija Marca je bil Santamaría ključni člen obrambne linije, ki je omogočila osvojitev številnih naslovov.

V tem obdobju je z Real Madridom osvojil:

- šest naslovov španskega državnega prvenstva La Liga

- štiri evropske pokale, predhodnike današnje Lige prvakov

- več domačih in mednarodnih lovorik

V ekipi je igral ob legendah, kot so Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás in Francisco Gento.

Reprezentančna kariera in redka dvojna identiteta

Ena najbolj posebnih značilnosti Santamariine kariere je bila njegova dvojna reprezentančna pot. Najprej je nastopal za Urugvaj, nato pa še za Španijo, kar danes ni več dovoljeno po pravilih Mednarodne nogometne zveze FIFA.

Po podatkih BBC Sport je ta redka situacija posledica drugačnih pravil v tistem obdobju, ko so bili prestopi med reprezentancami še možni. Santamaría je tako nastopil na svetovnih prvenstvih za dve različni državi, kar ga uvršča med zelo redke nogometaše v zgodovini.

Odzivi in zapuščina v svetovnem nogometu

Po njegovi smrti so se številni nogometni klubi in športni novinarji poklonili njegovi karieri. Real Madrid ga je označil za enega ključnih gradnikov svoje zgodnje evropske prevlade, kar je po poročanju Marca del identitete kluba še danes. Njegova kariera je pogosto omenjena kot primer discipline, stabilnosti in vodstvene vloge v obrambi.

Nenadoma umrl eden največjih rokometašev
Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
José Emilio Santamaría Real Madrid nogometna legenda La Liga evropski pokal
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

oježeš 15. 04. 2026 19.13
In zdaj se je za vprašati, kaj mu bo na kupe denarja zdaj?
