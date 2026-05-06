Andrej Plenković in John Malkovich
Novice

John Malkovich postal hrvaški državljan

B.R. , STA
06. 05. 2026 10.09
Ameriški igralec John Malkovich je prejel hrvaško državljanstvo. Odločitev temelji na njegovih hrvaških koreninah, dogodek pa je sprožil zanimanje javnosti in medijev zaradi njegovega mednarodnega slovesa ter povezave s Hrvaško.

John Malkovich FOTO: Profimedia

Ameriški igralec John Malkovich je obiskal Zagreb, kjer ga je sprejel hrvaški premier Andrej Plenković. Pogovor je tekel o kulturi, turizmu in gospodarskih priložnostih, obisk pa je znova poudaril Malkovicheve hrvaške korenine in povezave z državo.

Srečanje Plenkovića in Malkovicha v Banskih dvorih

Hrvaški premier Andrej Plenković je v Banskih dvorih gostil ameriškega filmskega igralca Johna Malkovicha, kot poroča hrvaška tiskovna agencija HINA. Srečanje je potekalo v sproščenem, a vsebinsko bogatem vzdušju, kjer so se sogovorniki dotaknili več strateških področij.

Na srečanju so bili prisotni tudi minister za turizem in šport Tonči Glavina ter direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić, kar po pisanju Večernjega lista kaže na širši pomen obiska, ki presega zgolj protokolarno srečanje.

Glavna tema pogovorov so bili hrvaška kultura, razvoj turizma, šport in gospodarske priložnosti. Kot navaja Index.hr, je Hrvaška v zadnjih letih močno okrepila svojo prepoznavnost na mednarodnem turističnem trgu, zato so tovrstni obiski pomembni tudi z vidika promocije države.

Malkovich in njegove hrvaške korenine

John Malkovich je v pogovoru in javnih izjavah večkrat poudaril svoje družinske povezave s Hrvaško. Njegova prababica in pradedek sta se v Združene države Amerike izselila z območja Ozlja v Karlovški županiji.

Po navedbah HINA igralec svoje hrvaške korenine ohranja tudi z obiski države, kjer je že večkrat gostoval tako zasebno kot v okviru gledaliških projektov. Plenković je ob tem izpostavil, da Malkovich s svojo umetniško kariero predstavlja navdih mlajšim generacijam.

Malkovich je v preteklosti sodeloval v številnih filmskih in gledaliških projektih, med drugim v filmih, kot so Biti John Malkovich, Nevarna razmerja in Cesarstvo sonca.

John Malkovich hrvaško državljanstvo Andrej Plenković kultura znane osebnosti
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

