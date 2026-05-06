John Malkovich postal hrvaški državljan

John Malkovich

Ameriški igralec John Malkovich je obiskal Zagreb, kjer ga je sprejel hrvaški premier Andrej Plenković. Pogovor je tekel o kulturi, turizmu in gospodarskih priložnostih, obisk pa je znova poudaril Malkovicheve hrvaške korenine in povezave z državo.

Srečanje Plenkovića in Malkovicha v Banskih dvorih

Hrvaški premier Andrej Plenković je v Banskih dvorih gostil ameriškega filmskega igralca Johna Malkovicha, kot poroča hrvaška tiskovna agencija HINA. Srečanje je potekalo v sproščenem, a vsebinsko bogatem vzdušju, kjer so se sogovorniki dotaknili več strateških področij. Na srečanju so bili prisotni tudi minister za turizem in šport Tonči Glavina ter direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić, kar po pisanju Večernjega lista kaže na širši pomen obiska, ki presega zgolj protokolarno srečanje.

Glavna tema pogovorov so bili hrvaška kultura, razvoj turizma, šport in gospodarske priložnosti. Kot navaja Index.hr, je Hrvaška v zadnjih letih močno okrepila svojo prepoznavnost na mednarodnem turističnem trgu, zato so tovrstni obiski pomembni tudi z vidika promocije države.

Malkovich in njegove hrvaške korenine