JANE FONDA
Novice

Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku

E.R.
20. 01. 2026 01.30
0

Vsi se sprašujejo, kaj se dogaja s hollywoodsko divo, ki je pred dvema mesecema hodila po modni pisti, sedaj pa so jo na letališče pripeljali v invalidskem vozičku ...

Jane Fonda, ena najvplivnejših igralk in aktivistk svoje generacije, je ta teden pritegnila pozornost, ko so jo ob prihodu na letališče LAX prepeljali z invalidskim vozičkom, poroča Daily Mail. Čeprav je 88-letna zvezdnica potrebovala pomoč pri premikanju, je bil njen videz vse prej kot skromen – na pot je odšla v popolnoma glamuroznem slogu.

Ovita v razkošen krznen plašč in skrita za bleščečimi sončnimi očali v obliki metuljev je izžarevala eleganco, ki jo spremlja že desetletja. Srebrni, rahlo skodrani paž je spominjal na klasične frizure iz petdesetih let, njen videz pa so dopolnjevali zlati uhani, prstani in nežno nanešena ličila, ki so poudarila njen značilni sijaj. Fonda je že večkrat odkrito priznala, da je mladosten videz rezultat tudi estetskih posegov.

Medtem ko je uslužbenka letalske družbe potiskala voziček, je igralka v naročju držala dve manjši torbi, preostala prtljaga pa je bila naložena na voziček ob njej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Javni nastop po tragičnem razkritju

Fondin prihod na letališče je prišel le nekaj tednov po tem, ko je razkrila, da je Roba in Michele Reiner videla noč pred njunim brutalnim umorom. Njun sin Nick čaka na sojenje zaradi suma, da je odgovoren za smrt staršev.

Vsi trije – Fonda in zakonca Reiner – so bili gostje na božični zabavi Conana O'Briena, ki je potekala večer pred tem, ko so našli njuni trupli. Domnevna storilka, njuna hči Romy, naj bi živela v neposredni bližini.

Fonda je dan po tragični novici na Instagramu zapisala:

"Rob in Michele Reiner sta bila čudovita, skrbna, pametna, zabavna, radodarna človeka, vedno sta imela ideje, kako narediti svet boljši, prijaznejši."

Dodala je še:

"Predvčerajšnjim sem ju videla zdrava in srečna. Omahujem od žalosti. Osupla sem."

Dolga zgodovina prijateljstva in skupnega aktivizma

Fondina povezava z Reinerjevimi je bila globoka. Pomagala sta ji pri ponovni ustanovitvi Odbora za prvi amandma – organizacije, ki jo je leta 1947 ustanovil njen oče Henry Fonda kot odgovor na hollywoodski črni seznam. Jane je organizacijo oživila konec preteklega leta.

Oba – Fonda in Rob Reiner – sta odrasla v družinah, tesno povezanih s šovbiznisom. Ona kot hči legendarnega Henryja Fonde, on kot sin Carla Reinerja, ustvarjalca kultne serije The Dick Van Dyke Show. Lik Roba Petrieja v seriji je bil poimenovan prav po mladem Robu Reinerju.

Napetosti na zabavi pred tragedijo

Po poročanju TMZ so bili na zabavi pri O'Brienu priča glasnemu prepiru med Nickom Reinerjem in njegovimi starši. Michele naj bi že mesece prijateljem razlagala, da se družina bori z Nickovimi težavami z odvisnostjo in duševnim zdravjem.

Vir je za People povedal:

"Nick je vse strašil, se je obnašal noro, ljudi je nenehno spraševal, ali so slavni."

Drug vir je za Daily Mail opisal, da je prepir postal tako glasen, da je nekdo želel poklicati policijo. Conan O'Brien naj bi se vmešal in dejal:

"To je moja hiša, moja zabava, ne bom klical policije."

Še danes ostaja eno največjih imen v svetu slavnih

Jane Fonda ostaja ena najmočnejših osebnosti Hollywooda – ne le zaradi svoje igralske kariere, temveč tudi zaradi svoje neomajne predanosti aktivizmu in družbenim vprašanjem. Njena nedavna izjava o Reinerjevih je razkrila, kako globoko jo je pretresla tragedija, ki je prizadela dolgoletne prijatelje.

Kljub svojim letom in zdravstvenim izzivom Fonda še naprej dokazuje, da ostaja izjemno prisotna, vplivna in predana tako svojemu delu kot ljudem, ki jih ima rada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: Daily Mail

Jane Fonda invalidski voziček hollywood Reiner aktivizem slavni znani nekoč in danes
Novice

Umrla je princesa

Zabava

Star, a izklesan kot grški bog

