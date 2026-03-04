Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Jackie Koorn - ig
Novice

Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja

N. Č.
04. 03. 2026 04.00
0

Nizozemka Jackie Koorn je s težo 159 kg in impozantnimi merami, kot so bicepsi, večji od Arnolda Schwarzeneggerja, postala 'Lady Hulk'. Njen cilj je postati najmočnejša ženska na svetu, saj s svojo zgodbo ruši stereotipe in postavlja nove standarde.

Spoznajte Jackie Koorn, Nizozemko, ki je prehodila izjemno pot od kikboksa do powerliftinga. Nekoč vitka borka s 70 kilogrami je danes masivna sila narave, ki tehta impresivnih 159 kilogramov. Kot poroča Daily Star, je to spremembo spodbudila pandemija, ki je prekinila tekmovanja v borilnih športih in jo prisilila, da ponovno oceni svojo športno pot. Odločila se je opustiti stroge diete in poskuse, da bi bila 'majhna', ter se namesto tega osredotočila na pridobivanje surove moči in mišične mase.

Tako je bila princesa z največjim bicepsom videti nekoč
Preberi še
Tako je bila princesa z največjim bicepsom videti nekoč

Danes jo poznajo kot 'Jackie She-Hulk', s svojim vplivom pa se je prebila daleč onkraj običajnih športnih skupnosti in postala viralna senzacija na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako se je začela njena zgodba?

Jackie je več kot desetletje preživela kot tekmovalna kikboksarka, kjer je ohranjanje vitke linije in strog nadzor nad težo predstavljalo stalno zahtevo. Kot poroča Daily Star, ji je pandemija ustavila borbene športne aktivnosti in jo postavila pred prelomnico. Takrat se je odločila, da ne bo več stremela k vitkosti, temveč bo svojo pozornost preusmerila na pridobivanje moči in mišične mase.

Biološkemu moškemu odvzeli naziv najmočnejše ženske na svetu
Preberi še
Biološkemu moškemu odvzeli naziv najmočnejše ženske na svetu

Njen cilj je bil jasen: "Želela sem videti, česa je moje telo sposobno, če ga pustim rasti," je pojasnila. Ta transformacija je bila izredno hitra; v samo nekaj letih je Koornova razvila postavo, ki je namenjena izključno powerliftingu in ekstremni moči, daleč stran od omejevalnih diet preteklosti. S to novo usmeritvijo je začela dosegati izjemne rezultate v telovadnici, ki jih spremljajo številni oboževalci po svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako se prehranjuje?

Njena preobrazba ne vključuje le telovadbe, temveč tudi zelo specifičen prehranski režim. Koornova jé na vsake dve uri in na dan zaužije približno 3000 kalorij, da bi podprla rast in okrevanje mišic, po navedbah Daily Stara. Med njene glavne obroke spadajo jajca (osem do deset na dan), piščanec, skuta, granola in špinača, poleg tega pa redno uživa beljakovinske napitke, kreatin in vitamine.

Stroge diete so po njenih besedah za njo. "Leta so me nadzorovale omejitve glede hrane. Zdaj je hrana gorivo," poudarja Jackie.

Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Preberi še
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje

Pripravlja se na veliko tekmovanje

Jackie se udeležuje številnih tekmovanj, trenutno pa se pripravlja, da bi osvojila naziv najmočnejše ženske na svetu (World's Strongest Woman - Biceps Challenge). Gre za tekmovanje, ki je razpisano za 8. marca 2026, odvijalo pa se bo v Italiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dailystar.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jackie Koorn She-Hulk powerlifting ženska moč telesna preobrazba dviganje uteži najmočnejša ženska bicepsi mišice moč
Novice

Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518