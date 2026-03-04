Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja

Spoznajte Jackie Koorn, Nizozemko, ki je prehodila izjemno pot od kikboksa do powerliftinga. Nekoč vitka borka s 70 kilogrami je danes masivna sila narave, ki tehta impresivnih 159 kilogramov. Kot poroča Daily Star, je to spremembo spodbudila pandemija, ki je prekinila tekmovanja v borilnih športih in jo prisilila, da ponovno oceni svojo športno pot. Odločila se je opustiti stroge diete in poskuse, da bi bila 'majhna', ter se namesto tega osredotočila na pridobivanje surove moči in mišične mase.

Danes jo poznajo kot 'Jackie She-Hulk', s svojim vplivom pa se je prebila daleč onkraj običajnih športnih skupnosti in postala viralna senzacija na družbenih omrežjih.

Kako se je začela njena zgodba?

Jackie je več kot desetletje preživela kot tekmovalna kikboksarka, kjer je ohranjanje vitke linije in strog nadzor nad težo predstavljalo stalno zahtevo. Kot poroča Daily Star, ji je pandemija ustavila borbene športne aktivnosti in jo postavila pred prelomnico. Takrat se je odločila, da ne bo več stremela k vitkosti, temveč bo svojo pozornost preusmerila na pridobivanje moči in mišične mase.

Njen cilj je bil jasen: "Želela sem videti, česa je moje telo sposobno, če ga pustim rasti," je pojasnila. Ta transformacija je bila izredno hitra; v samo nekaj letih je Koornova razvila postavo, ki je namenjena izključno powerliftingu in ekstremni moči, daleč stran od omejevalnih diet preteklosti. S to novo usmeritvijo je začela dosegati izjemne rezultate v telovadnici, ki jih spremljajo številni oboževalci po svetu.

Kako se prehranjuje?

Njena preobrazba ne vključuje le telovadbe, temveč tudi zelo specifičen prehranski režim. Koornova jé na vsake dve uri in na dan zaužije približno 3000 kalorij, da bi podprla rast in okrevanje mišic, po navedbah Daily Stara. Med njene glavne obroke spadajo jajca (osem do deset na dan), piščanec, skuta, granola in špinača, poleg tega pa redno uživa beljakovinske napitke, kreatin in vitamine. Stroge diete so po njenih besedah za njo. "Leta so me nadzorovale omejitve glede hrane. Zdaj je hrana gorivo," poudarja Jackie.

Pripravlja se na veliko tekmovanje

Jackie se udeležuje številnih tekmovanj, trenutno pa se pripravlja, da bi osvojila naziv najmočnejše ženske na svetu (World's Strongest Woman - Biceps Challenge). Gre za tekmovanje, ki je razpisano za 8. marca 2026, odvijalo pa se bo v Italiji.

