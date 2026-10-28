Oba sta izgubila partnerja, nato pa na jesen življenja našla ljubezen

Ken je naredil prvi korak in jo povabil na zmenek

Včasih se največje življenjske spremembe začnejo povsem nepričakovano. Ken Vanderslice se je po izgubi žene preselil v stanovanjsko skupnost za starejše v ameriški zvezni državi Teksas, kjer je živela tudi Maureen Vanderslice. Konec leta 2025 sta se srečala na hodniku in začela pogovarjati. Ken je kmalu zbral pogum ter jo povabil na zmenek. Oba sta za seboj imela težko življenjsko izkušnjo. Maureen je po smrti moža, s katerim je bila poročena 15 let, sedem let živela sama. Ken pa je pred tem kar 62 let preživel v zakonu z ženo, ki jo je izgubil štiri leta pred srečanjem z Maureen. Kljub bolečini zaradi izgube sta si dovolila poskusiti znova. Med njima se je hitro spletla posebna vez, Ken pa je pokazal, da lahko tudi pri skoraj 90 letih osvajanje ostane preprosto in iskreno. Maureen je za ameriško revijo People povedala, da je bil Ken prijazen, ljubeč in pravi gentleman. Posebej so jo ganile njegove drobne pozornosti: vsak torek ji je prinesel belo vrtnico. Včasih prav takšne malenkosti povedo več kot velike obljube.

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Sedem let osamljenosti je zamenjala nova ljubezen

Maureen je dobro poznala osamljenost, ki se prikrade, ko se po napornem dnevu vrneš domov in nimaš nikogar, s katerim bi delil svoje misli. Dneve si je lahko zapolnila z različnimi opravili, toda večeri so bili pogosto težji. "Čez dan si lahko zaposlen, toda ko pride večer, zapreš vrata in ostaneš sam. Takrat se prikrade osamljenost," je povedala za People. Srečanje s Kenom je spremenilo njen vsakdan. Namesto da bi se sprijaznila z življenjem v samoti, je znova začela načrtovati prihodnost v dvoje. Aprila 2026 jo je Ken med sprehodom zaprosil za roko. Maureen je privolila, 20. junija pa sta se poročila. Za oba je bil to nov začetek po dolgih letih skupnega življenja z drugima partnerjema. Njuna zgodba kaže, da nova ljubezen ne pomeni pozabiti človeka, ki smo ga izgubili, temveč si dovoliti, da v življenju znova naredimo prostor za bližino.

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Pri 79 in 89 letih se ne ustavljata

Če kdo misli, da je po poroki sledilo predvsem mirno življenje doma, se moti. Maureen in Ken sta se odločila, da bosta skupne dni izkoristila čim bolj polno. Prirejata večerje za prijatelje, načrtujeta potovanja in se lotevata novih dogodivščin. Ena najbolj zabavnih se je zgodila septembra na jezeru Texoma, kjer sta preživljala čas z družino. Ken si je zaželel vožnje na napihljivi vodni blazini, ki jo vleče čoln. Maureen sprva ni nameravala v vodo, nato pa ga je prijela za roko in rekla, da gresta. Na pustolovščino sta se odpravila kar v kavbojkah, saj nista imela kopalk. Njuna vnukinja Kenzie Elizabeth je trenutek posnela in objavila na TikToku. Posnetek je dosegel več kot 2,6 milijona ogledov in ganil številne gledalce. Za Kenzie je bil posnetek veliko več kot zabaven družinski spomin. Pokazal ji je, kako lahko človek po izgubi znova najde veselje, bližino in željo po novih izkušnjah. Babico, ki se je pred tem začela umikati v samoto, zdaj vidi kot žensko, ki se z ljubeznijo svojega življenja podaja novim dogodivščinam naproti.

'Srečnejša sem kot kadar koli prej'

Maureen pravi, da jo je nova zveza spremenila. Po obdobju žalovanja se je naučila drugače gledati na življenje in bolj ceniti vsak skupni trenutek. "Srečnejša sem kot kadar koli prej." S Kenom se veliko smejita, skupaj načrtujeta prihodnost in se ne obremenjujeta preveč s svojo starostjo. Pomembneje se jima zdi, da čas, ki ga imata, preživita tako, kot si želita. Njuna sreča je še toliko bolj dragocena, ker je družina v zadnjem obdobju doživela dodatno bolečo izgubo. Kenzie je povedala, da jo babičina nova ljubezen navdaja z veseljem in ji daje občutek, da se lahko tudi po najtežjih življenjskih preizkušnjah zgodijo lepe stvari.

icon-expand Včasih te ljubezen najde takrat, ko misliš, da je tvoje najlepše poglavje že za tabo. FOTO: Adobe Stock

Kaj se lahko iz njune zgodbe naučimo?

Ken in Maureen nista iskala velike romantične zgodbe. Začelo se je s srečanjem na hodniku, povabilom na zmenek in belo vrtnico, ki jo je Ken prinesel vsak torek. Iz drobnih pozornosti je zrasla zveza, ki ju je pripeljala do poroke in skupnih dogodivščin. Njuna izkušnja je opomnik tudi za moške, ki po izgubi partnerke ali koncu dolge zveze težko naredijo prvi korak. Ni treba, da takoj iščemo novo življenjsko sopotnico ali da se silimo v odnose, na katere še nismo pripravljeni. Včasih je dovolj, da sprejmemo povabilo, spoznamo nove ljudi ali nekomu pokažemo, da nam je mar. Ken je to storil s preprostim povabilom na zmenek, nato pa z majhnimi dejanji dokazoval svojo naklonjenost. Maureen mu je dala priložnost in skupaj sta ustvarila nekaj novega. Njuna zgodba dokazuje, da starost ni razlog, da bi se odpovedali bližini, smehu in načrtom za prihodnost. Včasih te ljubezen najde takrat, ko misliš, da je tvoje najlepše poglavje že za tabo.

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