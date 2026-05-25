Iz mesta na obalo, iz sestanka na trening: ko tehnologija drži vaš tempo

Poletje je pred vrati, z njim pa tudi dnevi, ko delo redko ostane med štirimi stenami pisarne. Jutranji sestanek v mestu se hitro spremeni v popoldanski odhod na obalo, vikend v hribih ali nekaj delovnih ur iz hotelske terase. V takšnem ritmu tehnologija ne sme biti ovira, ampak mora slediti vašemu tempu. Prav zato kombinacija Galaxy Z Fold7 in Galaxy Watch Ultra deluje tako prepričljivo.

icon-expand PR Samsung FOTO: Arhiv naročnika

Ko delo vzamete s seboj

Vsi poznamo tisti trenutek, ko je treba tik pred odhodom pregledati dokument, odgovoriti na nekaj elektronskih sporočil ali na hitro urediti predstavitev. Običajno to pomeni prenosnik, dodatno torbo in občutek, da s seboj nosite pol pisarne. Galaxy Z Fold7 ta scenarij obrne na glavo. Ko je zaprt, deluje kot eleganten in tanek telefon, ki ga brez težav pospravite v žep. Ko ga odprete, pa dobite velik zaslon, na katerem večopravilnost končno deluje tako, kot pričakujete. Na enem delu zaslona elektronska pošta, na drugem dokument, v tretjem zapiski ali videoklic. Če pogosto delate na poti, hitro ugotovite, da ne gre za prestiž, ampak za uporabnost. To je naprava za trenutke, ko odgovarjate na sporočila med čakanjem na letališču, zaključujete projekt iz hotelske avle ali usklajujete obveznosti med vožnjo na poslovni dogodek. Poleti, ko so dnevi manj predvidljivi in urnik pogosto bolj spontan, takšna prilagodljivost pomeni več, kot si morda mislite.

Tehnologija, ki ne jemlje časa

Največ časa pogosto izgubimo pri malenkostih. Iskanju informacij, odpiranju aplikacij in preklapljanju med opravili. Dobra tehnologija mora te procese poenostaviti. Galaxy Z Fold7 z vključenimi funkcijami umetne inteligence ni zasnovan za razkazovanje tehnoloških trikov, ampak za hitrejši vsakdan. Ko morate na hitro poiskati lokacijo za sestanek, preveriti informacijo ali urediti vsebino, se stvari preprosto premikajo hitreje. Če ste med tistimi, ki radi beležite trenutke, ustvarjate vsebine ali preprosto cenite dobro fotografijo, je pomembna tudi kamera. Fold7 pri tem ne deluje kot kompromis, ampak kot resno orodje, ki brez težav sledi sodobnemu tempu življenja.

Ko se dan ne konča s službo

Za aktivne moške se pravi del dneva pogosto začne šele po delu. Tek ob morju, hitra kolesarska tura, pohod ali spontani vikend pobeg v naravo. Takrat pride v ospredje Galaxy Watch Ultra. Dobra športna ura mora biti preprosta, natančna in predvsem zanesljiva. Galaxy Watch Ultra je ustvarjena za moške, ki od tehnologije pričakujejo več kot le štetje korakov. Spremlja srčni utrip, regeneracijo, kakovost spanja in športno aktivnost, a njena največja prednost je občutek, da ji lahko zaupate. Ko greste na jutranji tek ali daljši pohod, ne želite razmišljati o bateriji, signalu ali tem, ali bo meritev sploh pravilna. Želite napravo, ki preprosto deluje in vas pri tem ne upočasnjuje.

Za tempo, ki ne pozna preklopa

Morda je največja prednost tega dvojca ravno v tem, da vam ni treba preklapljati med različnimi življenjskimi vlogami. Galaxy Z Fold7 zjutraj deluje kot mobilna pisarna, popoldne kot središče za načrtovanje poti, komunikacijo in beleženje trenutkov. Galaxy Watch Ultra vas med tednom spremlja pri vsakodnevnem tempu, med vikendom pa pri športnih izzivih in pobegih v naravo.

