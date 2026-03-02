Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku

V videu, ki je v nekaj dneh presegel 16,8 milijona ogledov, je razkrila, da je iz svojih lastnih reber, odstranjenih med estetsko operacijo za ožji pas, skuhala juho in jo nato tudi popila.

V posnetku pred kamero odpre vrečko s kostmi in povsem mirno pove: "Naredimo kostno juho iz mojih lastnih reber. Te vrečke nisem odprla že šest mesecev." Nato pokaže lonec, v katerem se kuhajo kosti, in navdušeno razlaga, da je nastala 'zelo koncentrirana kostna juha, polna vitaminov in odlična za zdravje črevesja'. Ko juho prelije v kozarec in jo poskusi, pripomni: ''Okus ima kot piščanec.'' A njen izraz na obrazu pove nekaj povsem drugega – kot da je pravkar zaužila nekaj precej manj prijetnega. Spletni komentatorji so seveda eksplodirali.

"Prosim, recite, da to ni res!"

Reakcije so bile burne in polne nejevere. Eden je zapisal: ''Prosim, recite mi, da to ni res!'' Drugi je dvomil o pristnosti posnetka: ''Človeška rebra so večja – to so živalske kosti.'' A drugi komentatorji so ga hitro zavrnili: ''Niso svinjska, njena so. Sama je to povedala v videu.''

Strokovnjaki opozarjajo: operacija je izjemno tvegana

Zdravniki nad celotno zgodbo zmajujejo z glavo. Že sama odstranitev reber zaradi estetskih razlogov velja za zelo kontroverzen in tvegan poseg, ki ga izvaja le peščica kirurgov na svetu. Rebra namreč ščitijo ključne organe, srce, pljuča, jetra in skupaj z medrebrnimi mišicami sodelujejo pri dihanju. Operacija je tehnično zahtevna, okrevanje pa dolgotrajno in boleče. Dejstvo, da se je Adea zanjo odločila, je po mnenju strokovnjakov že samo po sebi skrajno problematično. A kuhanje juhe iz odstranjenih kosti? To presega vse meje zdravega razuma.

Resničnost ali le iskanje pozornosti?

Čeprav mnogi dvomijo, ali so kosti sploh res njene, je jasno eno: vplivnica je dosegla svoj cilj – postala je viralna. Ali je šlo za resnično dejanje ali zgolj za dobro izpeljan trik, bo verjetno ostalo nepojasnjeno. Internet pa se še vedno sprašuje, ali je to le bizarno, noro ali preprosto neumno.