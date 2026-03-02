Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Adea Danielle
Novice

Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku

M.S.
02. 03. 2026 04.00
0

Kanadska vplivnica Adea Danielle je poskrbela za enega najbolj bizarnih spletnih trenutkov zadnjih mesecev.

V videu, ki je v nekaj dneh presegel 16,8 milijona ogledov, je razkrila, da je iz svojih lastnih reber, odstranjenih med estetsko operacijo za ožji pas, skuhala juho in jo nato tudi popila.

Potem pa šok: Zvezdnica razkrila, da je panseksualka
Preberi še
Potem pa šok: Zvezdnica razkrila, da je panseksualka

V posnetku pred kamero odpre vrečko s kostmi in povsem mirno pove: "Naredimo kostno juho iz mojih lastnih reber. Te vrečke nisem odprla že šest mesecev." Nato pokaže lonec, v katerem se kuhajo kosti, in navdušeno razlaga, da je nastala 'zelo koncentrirana kostna juha, polna vitaminov in odlična za zdravje črevesja'.

Ko juho prelije v kozarec in jo poskusi, pripomni: ''Okus ima kot piščanec.'' A njen izraz na obrazu pove nekaj povsem drugega – kot da je pravkar zaužila nekaj precej manj prijetnega. Spletni komentatorji so seveda eksplodirali.

"Prosim, recite, da to ni res!"

Reakcije so bile burne in polne nejevere. Eden je zapisal: ''Prosim, recite mi, da to ni res!'' Drugi je dvomil o pristnosti posnetka: ''Človeška rebra so večja – to so živalske kosti.'' A drugi komentatorji so ga hitro zavrnili: ''Niso svinjska, njena so. Sama je to povedala v videu.''

Kraljica lepotnih operacij znova šokirala s svojim izgledom
Preberi še
Kraljica lepotnih operacij znova šokirala s svojim izgledom

Strokovnjaki opozarjajo: operacija je izjemno tvegana

Zdravniki nad celotno zgodbo zmajujejo z glavo. Že sama odstranitev reber zaradi estetskih razlogov velja za zelo kontroverzen in tvegan poseg, ki ga izvaja le peščica kirurgov na svetu. Rebra namreč ščitijo ključne organe, srce, pljuča, jetra in skupaj z medrebrnimi mišicami sodelujejo pri dihanju.

Operacija je tehnično zahtevna, okrevanje pa dolgotrajno in boleče. Dejstvo, da se je Adea zanjo odločila, je po mnenju strokovnjakov že samo po sebi skrajno problematično. A kuhanje juhe iz odstranjenih kosti? To presega vse meje zdravega razuma.

Tako je bila princesa z največjim bicepsom videti nekoč
Preberi še
Tako je bila princesa z največjim bicepsom videti nekoč

Resničnost ali le iskanje pozornosti?

Čeprav mnogi dvomijo, ali so kosti sploh res njene, je jasno eno: vplivnica je dosegla svoj cilj – postala je viralna. Ali je šlo za resnično dejanje ali zgolj za dobro izpeljan trik, bo verjetno ostalo nepojasnjeno. Internet pa se še vedno sprašuje, ali je to le bizarno, noro ali preprosto neumno.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
influencerka rebra kostna juha bizarno estetska operacija
Naprave in aplikacije

Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518