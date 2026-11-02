Razkrila skrivnost 25-letnega zakona: njen nasvet bi moral poznati vsak moški

V svetu, kjer se partnerske zveze pogosto končajo že po nekaj letih, je 25 let zakona precejšen dosežek. Še posebej, če gre za par, ki mora ob družinskem življenju usklajevati tudi zahtevni karieri v zabavni industriji. Prav zato je zanimivo prisluhniti nasvetu britanske igralke Olivie Colman, ki je v pogovoru za revijo Bustle razkrila, kaj pomaga ohranjati njen zakon z Edom Sinclairom. Njen odgovor je presenetljivo preprost: drug do drugega morata biti prijazna. Toda pomemben je tudi način, kako se soočata z nesoglasji. Oba namreč nista človeka, ki bi uživala v konfliktih, zato sta se skozi leta naučila, da težav ne rešujeta v navalu jeze.

Največja skrivnost? Ne prepirajta se v navalu čustev

Zvezdnica je pojasnila, da se z možem trudita o neprijetnih stvareh pogovoriti, vendar ne takrat, ko so čustva še vroča. Namesto takojšnjega soočenja raje počakata na mirnejši trenutek, ko lahko drug drugemu prisluhneta brez nepotrebnega zaostrovanja. Njen pristop je precej vsakdanji. Partnerju lahko denimo predlaga, da se v miru pogovorita o nečem, kar se je zgodilo nekaj dni prej. Včasih se celo izkaže, da se eden od njiju dogodka sploh ne spomni več ali da stvar v resnici ni bila tako pomembna, kot se je sprva zdelo. Če pa je nekoga nekaj zares prizadelo, se o tem pogovorita in poskušata zadevo razčistiti. Igralka je priznala, da pristop, pri katerem se konflikti rešujejo neposredno v najbolj napetem trenutku, zanjo preprosto ne deluje. In prav to je pomembno sporočilo za pare: ni nujno, da morata partnerja težave reševati na enak način. Pomembno je, da najdeta način komunikacije, ki ustreza obema.

Včasih je pomembno tudi to, česar ne povemo

Igralka je omenila še en nasvet, ki si ga je zapomnila od para, ki je bil poročen približno 50 let. Njuno sporočilo je bilo, da je včasih bolje določene stvari preprosto zadržati zase. To seveda ne pomeni, da bi morali v zvezi skrivati težave ali potlačiti čustva. Gre bolj za razlikovanje med stvarmi, ki jih je vredno odpreti, in nepomembnimi pripombami, ki lahko po nepotrebnem zanetijo prepir. V dolgotrajni zvezi namreč ni treba komentirati vsake malenkosti, popravljati vsake partnerjeve napake ali vztrajati pri tem, da imamo vedno prav. Včasih je modrost prav v tem, da znamo izbrati svoje bitke. Toda kadar nas nekaj zares prizadene, je pomembno, da o tem spregovorimo spoštljivo in brez obtoževanja.

Zaljubila se je na prvi pogled – in to mu še danes rada pove

Zgodba Olivie Colman in Eda Sinclaira se je začela v devetdesetih letih, ko sta se spoznala na univerzi v Cambridgeu. Oba sta sodelovala pri študentski gledališki produkciji, njuna začetna simpatija pa se je sčasoma razvila v resno razmerje. Igralka je že večkrat povedala, da je bila prepričana, da se bo z Edom poročila, skoraj takoj, ko ga je prvič zagledala. Njuna ljubezenska zgodba se je nadaljevala avgusta 2001, ko sta stopila pred oltar.

icon-expand Zaljubila se je na prvi pogled. FOTO: Profimedia

Danes imata tri otroke, dva sinova in hčerko, katerih zasebnost dosledno varujeta. Colmanova se ob pripovedovanju o njunem odnosu ne odpove niti humorju. V preteklih intervjujih je namreč priznala, da moža redno spominja, kako srečen je, da jo ima. Tudi to je del njunega odnosa – očitno se znata poleg resnih pogovorov skupaj tudi dobro nasmejati.

Ko sta partnerja tudi poslovna sodelavca

Zakonca pa nista povezana samo zasebno, temveč tudi poslovno. Sinclair je producent in scenarist, ki je sodeloval pri več projektih, v katerih je nastopila njegova žena. Leta 2019 sta skupaj ustanovila produkcijsko podjetje South of the River Pictures. Med projekti, pri katerih sta sodelovala, so tudi serija Landscapers ter filma Wicked Little Letters in The Roses. Skupno delo je lahko za partnerski odnos dodaten izziv, saj se lahko službene obveznosti hitro preselijo v domače okolje. A zdi se, da sta tudi na tem področju našla način sodelovanja, ki jima ustreza.

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