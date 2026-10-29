Umrla je legendarna igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt

Barbara Barrie je zaznamovala film in televizijo

Barbara Barrie je bila občinstvu najbolj znana po vlogah v filmu Breaking Away ter televizijskih serijah Barney Miller in Suddenly Susan. Njena kariera je trajala več desetletij, v tem času pa se je uveljavila tako na filmskih platnih kot na gledaliških odrih. Kot poroča ameriški medij People, je igralkina hči Jane Harnick potrdila, da je njena mati umrla 28. oktobra na svojem domu v New Yorku. Njena smrt je bila medicinsko podprta po diagnozi neozdravljivega raka.

icon-expand Prejela je nominacije za oskarja, emmyja in nagrado tony FOTO: Profimedia

Prejela je nominacije za oskarja, emmyja in nagrado tony

Ena njenih najodmevnejših filmskih vlog je bila v drami Breaking Away iz leta 1979, v kateri je upodobila mater enega od osrednjih likov. Za svojo igro si je prislužila nominacijo za oskarja za najboljšo stransko igralko. Uspešna je bila tudi na televiziji. V priljubljeni humoristični seriji Barney Miller je igrala Elizabeth, ženo glavnega junaka, pozneje pa se je pojavila tudi v seriji Suddenly Susan, kjer je igrala babico osrednje junakinje. Na gledališkem odru je pustila pomemben pečat z vlogo Sarah v izvirni broadwayski uprizoritvi muzikala Company skladatelja Stephena Sondheima. Za to vlogo je prejela nominacijo za nagrado tony. Kot navaja portal Broadway.com, je bila nominirana tudi za več televizijskih nagrad emmy, za vlogo v filmu One Potato, Two Potato iz leta 1964 pa je prejela nagrado za najboljšo igralko na filmskem festivalu v Cannesu.

Po bolezni je ozaveščala o raku

Igralka je leta 1994 izvedela, da ima raka danke. Izkušnja jo je spodbudila, da je začela javno govoriti o bolezni in opozarjati na pomen ozaveščanja, saj so bile tovrstne zdravstvene težave pogosto povezane z molkom in stigmo. O svoji izkušnji je napisala tudi dve knjigi, v katerih je opisala življenje z boleznijo in posledice zdravljenja. S tem je želela pomagati drugim, ki so se znašli v podobnih okoliščinah.

Njena odločitev za medicinsko podprto smrt

Po poročanju časnika Los Angeles Times so igralkini predstavniki potrdili, da je bila njena smrt medicinsko podprta. Barrie je podpirala zakonodajo zvezne države New York, ki omogoča medicinsko pomoč pri koncu življenja pod zakonsko določenimi pogoji. Njena odločitev je znova odprla vprašanja o pravici do odločanja ob neozdravljivi bolezni, osebni avtonomiji in možnostih, ki jih imajo bolniki ob koncu življenja. Pri tem je pomembno razlikovati med medicinsko podprto smrtjo v skladu z zakonodajo in drugimi oblikami samomora. Barbara Barrie za seboj pušča dolgo umetniško pot, številne filmske in televizijske vloge ter gledališke nastope, ki so zaznamovali več generacij gledalcev. Preživela sta jo otroka Jane in Aaron Harnick ter tri vnukinje.

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