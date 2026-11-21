Nia Long ima rada mlajše moške, a je pri izbiri zelo zahtevna

Ameriška igralka Nia Long, ki jo poznamo iz filmov Boyz n the Hood in Love Jones, je v intervjuju za revijo Playboy odkrito spregovorila o svojem ljubezenskem življenju. Priznala je, da so ji všeč mlajši moški, saj se ji zdi druženje z njimi zabavno in sproščeno. Ob tem je poudarila, da je pri izbiri zelo izbirčna. Ne zanima je zgolj pozornost, temveč tudi to, kakšen človek je nekdo in ali zna spoštovati njeno zasebnost.

icon-expand Nia Long ima rada mlajše moške, a je pri izbiri zelo zahtevna FOTO: Profimedia

Najbolj pa je odmevala njena pripomba o priložnostnih intimnih srečanjih. Ljudje preveč govorijo. Potrebujem, da so tiho, je povedala v intervjuju. Nato se je pošalila, da bi moral moški, če bi se odločila za avanturo za eno noč, skoraj zagotovo podpisati pogodbo o nerazkrivanju informacij. Njena izjava je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, kjer so se uporabniki zabavali predvsem ob zamisli, da bi bilo treba pred intimnim srečanjem podpisati pravni dokument. O njenem intervjuju je poročal tudi portal TheGrio.

Pri 55 letih ne išče nove zveze za vsako ceno

Čeprav je igralka odkrito priznala, da so ji všeč mlajši moški, trenutno ne išče resne partnerske zveze. Pojasnila je, da je po dolgotrajnem razmerju zadovoljna s svobodo, ki jo ima danes. Njeno življenje se trenutno vrti okoli otrok, dela, prijateljic in dejavnosti, v katerih uživa. Ne želi si razmerja zgolj zato, ker bi družba od nje pričakovala, da mora imeti partnerja. Rada se zbudim in počnem, kar želim, kadar želim, je pojasnila. Dodala je, da si ne želi ponovno izgubiti občutka samostojnosti, ki ga je pridobila po dolgem obdobju partnerskega življenja. V pogovoru je priznala tudi, da ne zna najbolje ohranjati neobveznih razmerij. Ko se namreč z nekom zaplete, se pogosto zgodi, da razmerje postane dolgotrajno. Prav zato se ji zdi zanimiva tudi zamisel o bolj sproščenem druženju brez takojšnjih pričakovanj.

Po razhodu z dolgoletnim partnerjem uživa v samostojnosti

Nia Long je bila kar 13 let v razmerju z nekdanjim košarkarskim trenerjem Imejem Udoko. Njuno razmerje se je končalo leta 2022, potem ko je v javnost prišla novica o Udokovi domnevni aferi s sodelavko v moštvu Boston Celtics. Skupaj imata sina Keza, ki ga vzgajata tudi po razhodu. Igralka je v intervjuju za Playboy pohvalila njun način sodelovanja pri starševstvu. Pojasnila je, da se še vedno družijo, skupaj odhajajo na počitnice in se občasno odpravijo na večerjo, pri čemer oba spoštujeta postavljene meje. O njunem odnosu po razhodu je spregovorila precej pozitivno. Po njenem mnenju lahko nekdanja partnerja kljub koncu ljubezenske zveze ohranita spoštovanje in družinsko povezanost.

Od novega partnerja pričakuje trud, ne samo lepih besed

Igralka je o svojih pričakovanjih spregovorila tudi v podkastu Baby, This Is Keke Palmer. Kot je poročal portal Complex, si želi predvsem moškega, ki zna pokazati zanimanje in se za odnos tudi potrudi. Med drugim je povedala, da si želi rož, poslanih na njen dom, in dosledne pozornosti. Pomembno ji je, da partner svojih namenov ne kaže samo z besedami, temveč tudi z dejanji. Priznala je, da se mora še naučiti bolj sproščenega spoznavanja ljudi, saj je bila večino odraslega življenja v resnih razmerjih. Zdaj želi nekoliko bolj uživati, ne da bi vsako novo poznanstvo takoj pomenilo začetek resne zveze.

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