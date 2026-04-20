Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov

Po poročanju medija Variety je zaradi srčnega napada umrl Patrick Muldoon.

Patrick Muldoon je bil najbolj prepoznaven po svoji vlogi v kultni televizijski seriji Melrose Place, kjer je v devetdesetih letih pridobil široko prepoznavnost.

Poleg tega je nastopil tudi v znanstvenofantastičnem filmu Starship Troopers, ki je postal kultni naslov med ljubitelji žanra. V filmu je igral eno od stranskih, a prepoznavnih vlog, kar mu je prineslo dodatno mednarodno prepoznavnost.

Pozneje se je pojavil tudi v televizijski seriji Passions, kjer je nadaljeval svojo kariero v dnevnih dramah, ki so bile v tistem času zelo priljubljene. Po podatkih industrijskih arhivov, ki jih pogosto povzema Deadline, je Muldoon v tem obdobju ostal aktiven predvsem v televizijski produkciji in neodvisnih projektih.

Po poročanju portala People in drugih zabavnih medijev je novica o njegovi smrti sprožila številne odzive med oboževalci in sodelavci iz industrije.