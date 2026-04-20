Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov

B.R.
20. 04. 2026 10.55
Umrl je ameriški igralec Patrick Muldoon. Kot navajajo mediji, naj bi bil vzrok smrti srčni napad. Novica je hitro odjeknila v Hollywoodu in med oboževalci, saj je Muldoon v svoji karieri nastopil v številnih priljubljenih televizijskih serijah in filmih, ki so zaznamovali devetdeseta in zgodnja 2000. leta.

Patrick Muldoon FOTO: Profimedia

Po poročanju medija Variety je zaradi srčnega napada umrl Patrick Muldoon.

Patrick Muldoon je bil najbolj prepoznaven po svoji vlogi v kultni televizijski seriji Melrose Place, kjer je v devetdesetih letih pridobil široko prepoznavnost.

Poleg tega je nastopil tudi v znanstvenofantastičnem filmu Starship Troopers, ki je postal kultni naslov med ljubitelji žanra. V filmu je igral eno od stranskih, a prepoznavnih vlog, kar mu je prineslo dodatno mednarodno prepoznavnost.

Pozneje se je pojavil tudi v televizijski seriji Passions, kjer je nadaljeval svojo kariero v dnevnih dramah, ki so bile v tistem času zelo priljubljene. Po podatkih industrijskih arhivov, ki jih pogosto povzema Deadline, je Muldoon v tem obdobju ostal aktiven predvsem v televizijski produkciji in neodvisnih projektih.

Po poročanju portala People in drugih zabavnih medijev je novica o njegovi smrti sprožila številne odzive med oboževalci in sodelavci iz industrije.

Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Preberi še
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Vroče novice iz sveta slavnih
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
